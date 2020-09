ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03

«Про застосування остаточних антидемпінгових заходів

щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб

походженням з Китайської Народної Республіки»

За результатами проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки за скаргою ПрАТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО Т’ЮБ» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) 22.05.2020 приняла рішення № АД-444/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки».

На виконання пункту 3.1 вищезазначеного рішення Комісія розглянула подані Мінекономіки звіт та матеріали про результати проведення консультацій із заінтересованими сторонами стосовно запропонованих добровільних цінових зобов’язань щодо припинення демпінгового імпорту відповідно до статті 15 Закону та встановила:

запропоновані добровільні цінові зобов’язання іноземними виробниками/експортера-ми: Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No.188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China), DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen`gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) та групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (№ 396, Джінтанг Роуд, район Дунлі, Тяньцзінь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301) щодо припинення демпінгового імпорту є задовільними у розумінні статті 15 Закону;

добровільні письмові цінові зобов’язання компаній Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. (NO. 316 Huangshi Avenue, Huangshi, Hubei, China; 316 Гуангші Авеню, Гуангші, Хубей, Китай) та Jingjiang Special Steel Co., Ltd. (21 Xingang Avenue, Jingjiang Economic Development Zone; 21 Сіньганг Авеню, зона економічного розвитку Цзінцзян) щодо перегляду їх цін стосовно поставок Товару на митну територію України є неприйнятними відповідно до статті 15 Закону.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 15 Закону, Комісія прийняла рішення від 02.09.2020 № АД-460/2020/4411-03, яким вирішила:

не застосовувати остаточні антидемпінгові заходи на строк, який закінчується через три роки з дня набрання чинності рішення Комісії від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03, у зв’язку з прийняттям добровільних письмових цінових зобов’язань щодо припинення демпінгового імпорту:

— для виробника/експортера групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (№ 396, Джінтанг Роуд, район Дунлі, Тяньцзінь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301): на труби бурильні за кодом 7304 23 00 00 згідно УКТЗЕД; на сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби зовнішнім діаметром понад 473 мм, що класифікуються за кодами 7304 19, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згідно з УКТЗЕД; на труби обсадні та насосно-компресорні, що класифікуються за кодом 7304 29 згідно з УКТЗЕД (окрім обсадних труб виключно зовнішнім діаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згідно з УКТЗЕД, обсадних труб виключно зовнішнім діаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згідно з УКТЗЕД, у зв’язку з встановленням ставки остаточного антидемпінгового мита на рівні 0 %);

— для виробників/експортерів DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen`gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) та Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No.188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China) на труби бурильні за кодом 7304 23 00 00 згідно УКТЗЕД;

відхилити добровільні письмові цінові зобов’язання компаній Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. (NO. 316 Huangshi Avenue, Huangshi, Hubei, China; 316 Гуангші Авеню, Гуангші, Хубей, Китай) та Jingjiang Special Steel Co., Ltd. (21 Xingang Avenue, Jingjiang Economic Development Zone; 21 Сіньганг Авеню, зона економічного розвитку Цзінцзян).

Керуючись статтею 37 Закону Комісія прийняла рішення внести відповідні зміни до рішення Комісії від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки».

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі