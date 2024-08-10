«Це вже п’яте виїзне засідання Кабінету Міністрів України, яке ми проводимо у прифронтових областях. Бачимо виклики та проблематику, яку потрібно оперативно розв’язувати. Енергетика, розмінування, відновлення, економіка і, звичайно, безпека», — зазначив у вступному слові Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд активно допомагає. Тільки цього року Чернігівській області спрямовано на ліквідацію наслідків війни 2,6 млрд грн. З них 1,5 млрд грн було надано на будівництво фортифікацій. Уже багато зроблено, і роботи тривають. Адже якісні оборонні споруди — це безпека наших військових, безпека регіону і безпека нашої держави.

Понад 355 млн грн надано з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт соціальних об’єктів та реконструкцію водопровідної насосної станції. Кошти вже перераховано, роботи виконано.

Також Чернігівській області надано понад 450 млн грн цільових субвенцій. Зокрема 153 млн грн уряд спрямував на облаштування безпечних умов у школах. Це передусім розбудова укриттів. Ще майже 60 млн грн передбачено на відновлення закладів освіти, пошкоджених через воєнні дії.

«Бачимо, що відновлення в області триває, але маємо прискорити цей процес», — підкреслив очільник уряду.

Торік започатковано експериментальний проєкт із комплексного відновлення окремих населених пунктів. Серед них Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни в Харківській області, Тростянець на Сумщині.

«Сьогодні даємо доручення Міністерству інфраструктури про необхідність швидко опрацювати й спрямувати невідкладно на комплексну відбудову цих населених пунктів 2,7 мільярда гривень», — наголосив Денис Шмигаль.

Кошти мають піти на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.

Прем’єр подякував міжнародним партнерам, які допомагають фінансувати відбудову України, адже уряд спрямовує всі внутрішні ресурси, податки громадян та бізнесу тільки на обороноздатність нашої держави.

Ще одне питання, актуальне для всіх регіонів, особливо прифронтових, — опалювальний сезон та енергетика.

«Сьогодні обговорюємо питання підвищення обсягів генерації електроенергії на Чернігівщині. Маємо проєкт, який дасть змогу збільшити таку генерацію на додаткові 50 МВт, що для області істотний ресурс», — зауважив глава уряду.

За його словами, тривають переговори з партнерами для забезпечення необхідного фінансування. Водночас триває децентралізація енергосистеми. В Україні вже чинний закон про те, що енергообладнання завозять без мита й ПДВ.

«Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження під час ввезення такого обладнання. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів», — пояснив Прем’єр.

Це спрощення процедури, щоб необхідне обладнання для енергетики максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозити в Україну.

«Також ухвалюємо рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах», — продовжив очільник уряду.

Ідеться насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання і для міністерств, і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл автономна.

Наостанок він анонсував ще одне рішення, яке стосується нагальних потреб регіонів: «Уповноважуємо першого заступника міністра інфраструктури продовжити угоду з Європейським інвестиційним банком для розбудови системи водопостачання та водовідведення в Миколаєві».

Основна мета проєкту — забезпечити миколаївців надійним чистим водопостачанням.

Прем’єр висловив подяку всім, хто захищав і захищає Україну: «Я дякую всім, хто лікує, навчає, відновлює, працює на рідній Чернігівщині попри всі наявні труднощі. Вдячний усім українцям, які борються за краще майбутнє для нашої держави».

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ