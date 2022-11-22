Спливають останні осінні дні 2022 року, для аграріїв настав час рахувати курчат. Хоч рік, що минає, легким не назвеш, колективам сільгосппідприємств Полтавщини, як і зазвичай, є чим похвалитися.

Попри тривожні кінець зими й весну, перебої з пальним, вдалося своєчасно посіяти 1,7 мільйона гектарів сільськогосподарських культур, а потім і намолотити 2,5 мільйона тонн зерна. Загальний валовий збір зернових культур цього року очікується на рівні 5,6 мільйона тонн. Це майже стільки само, як і торік. Про це напередодні професійного свята — Дня працівників сільського господарства «Урядовому кур’єру» розповів директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Фролов.

Ой, у гречки чорні вершечки

За його словами, в господарствах зібрали гречку, її врожайність становить понад 19 центнерів з гектара — найвищий показник в Україні. Продовжують збирати пізні сільськогосподарські культури. Цього року в області, як і в минулі роки, найбільше збирають зернової кукурудзи — майже 530 тисяч гектарів, та соняшнику — 434,3 тисячі гектарів.

На завершальному етапі у краї збирання сої. Цієї цінної культури полтавці теж посіяли чи не найбільше в державі, як і соняшнику.

Працюють аграрії Полтавщини й над тим, щоб у наших магазинах вдосталь було цукру. Це особливо актуально перед настанням холодів. Уже викопали й відвезли на переробку 90% — 850 тисяч тонн цукрових буряків.

Збираючи вирощений урожай, аграрії дбають і про майбутній. Посіяли 223 тисячі гектарів озимих зернових культур, із них пшениці — 210 тисяч гектарів. Це на торішньому рівні.

Обласна військова адміністрацією для забезпечення в умовах воєнного стану проведення сільськогосподарських робіт в оптимальні агротехнічні строки ухвалила розпорядження, які передбачають організаційні заходів стосовно зазначених робіт, пересування сільськогосподарської техніки і транспорту автомобільними шляхами обласного, державного значення, а також можливість роботи в комендантську годину. При департаменті агропромислового розвитку ОВА створили гарячу лінію.

Під час посівної та збиральної кампаній частина аграріїв Полтавщини скористалася програмою «Доступні кредити 5—7—9%». 1583 аграрії області залучили 3,7 мільярда гривень кредитних коштів, зокрема 1,5 мільярда — за програмою портфельних гарантій.

Полтавщина бере участь у всеукраїнському проєкті «Сади Перемоги», який реалізують Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство аграрної політики та продовольства для ефективного використання доступних земельних ділянок і запобігання продовольчій кризі в державі.

У господарствах області насаджено 5,5 тисячі гектарів плодових та ягідних культур, із них зерняткових — 2,4 тисячі гектарів, кісточкових — 2,1 тисячі, ягідників — 0,6 тисячі гектарів. Щороку в області насадження плодово-ягідних культур збільшуються приблизно на 100 гектарів.

Відчутна допомога від держави

Кабінет Міністрів у червні ухвалив постанову №738 «Деякі питання надання грантів бізнесу», якою передбачив надання коштів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства. Міністерство аграрної політики та продовольства України погодило грант обсягом 10 мільйонів гривень для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства на площі 25 гектарів одного суб’єкта господарювання. Інформацію про умови надання грантів довели до сільгоспвиробників Полтавщини. Господарства звертаються до департаменту агропромислового розвитку ПОВА по консультації й отримують із цього питання фахове роз’яснення.

У серпні Мінагрополітики започаткувало нову онлайн-платформу для підтримки агровиробників — Державний аграрний реєстр (ДАР). Її відкрито для реєстрації для всіх українських аграріїв. Зареєстровані там зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Уже 1824 агровиробники Полтавщини через ДАР подали заявки на одержання державної підтримки на суму 157,1 мільйона гривень, зокрема 245 суб’єктів господарювання — на отримання дотації за утримання корови і 1579 — на отримання субсидії на гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення. Заявки 1519 аграріїв Полтавщини оброблено і внесено в перелік на одержання державної підтримки. 837 суб’єктів господарювання її вже отримали в сумі 80,4 мільйона гривень.

113 сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Полтавщини, які зареєструвалися в ДАР, мали змогу отримати 1696 рукавів для зберігання зерна. Надання такої допомоги українським аграріям — частин— стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна, мета якої — подолання дефіциту зерносховищ для гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Полтавщина — лідер серед областей у виробництва тваринницької продукції, зокрема за кількістю поголів’я великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій. За поголів’ям свиней область на четвертому місці.

Полтавщина, як і раніше, виробляє найбільше в Україні молока. Має одну з найбільших у державі племінних баз. Нині в області зареєстровано 45 суб’єктів племінної справи у тваринництві з розведення ВРХ, свиней, овець, коней, птиці, бджіл та племпідприємства, що забезпечують відтворення.

Область лідер за кількістю поголів’я великої рогатої худоби — 32 079 голів, або 10,2% загального племінного поголів’я в Україні.

Попри складні умови, сільськогосподарські підприємства області працюють, зберігають галузь тваринництва та гарантують продовольчу безпеку держави.