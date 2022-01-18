Протягом життя людина постійно робить вибір. І кожен такий вибір задає темп і визначає наш подальший розвиток. Серед найважливіших, звісно, вибір професії. Адже насправді щасливий не той, хто має куди докласти працю рук чи голови, і навіть не той, хто отримує за це добру платню. Про задоволення від роботи мріє, напевно, кожен. Та не кожному, на жаль, це вдається.

Одна із причин у тому, що замислюватися, до чого є хист і бажання, більшість молоді починає перед самісіньким закінченням школи. А тоді вже на довгі розмірковування немає часу. І чимало хлопців і дівчат ідуть навчатися або працювати за компанію із друзями, котрі вже визначилися, або пристають на пропозицію батьків, які «знають життя і поганого не порадять», не особливо переймаючись, чого самі хочуть.

«Чи не одвічна проблема молоді в тому, що випускники шкіл, ВНЗ і закладів профтехосвіти із часом розуміють, що обрали навчання чи роботу, яка їм не до вподоби. Чимало з них згодом звертаються до державного центру зайнятості, здобувають іншу професію, перенавчаються або перекваліфіковуються, витрачаючи чимало власного часу й державних коштів. А все могло б бути інакше, якби ще у молодшій школі з ними займалися профорієнтацією», — вважає директор Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Євген Баженков.

Саме на це спрямовано Всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії», який нещодавно презентували фахівці. Ідею його створення Міністерство освіти і науки опрацьовувало кілька років. Збиралася команда однодумців, які мали на меті побудувати ефективну профорієнтаційну систему, що з’єднає галузь освіти з реальним ринком праці. Вивчали його потреби для підготовки висококваліфікованих кадрів.

Із прицілом на 2027 рік

«Ми вивчали досвід провідних країн, зокрема США, Великої Британії, Німеччини та Франції, де ця система зарекомендувала себе успішною протягом багатьох років у роботі з молоддю. Тепер така програма запрацювала і в Україні.

Почали з того, що з ініціативи МОН упровадили пілотний проєкт — урок з профорієнтації, який відбувся в усіх закладах загальної середньої освіти нашої країни і виявився дуже вдалим. Було встановлено національний рекорд: у заході онлайн одночасно взяли участь понад 500 тисяч школярів. Тому сподіваюся, що з 2022 року пілотний перетвориться на ґрунтовний проєкт, який рекомендуватиме міністерство», — наголосив фахівець.

Він нагадав, що реформування середньої освіти в Україні відбувається в межах концепції Нової української школи. І з 1 вересня цього року всі учні п’ятих класів розпочнуть навчальний рік за новим державним стандартом базової середньої школи. А до 2027-го проєкт «Обери професію своєї мрії» буде повністю інтегровано у вітчизняну освіту, він стане його невід’ємною частиною як дієвий інструмент профорієнтації учнів. Адже саме 2027 року має розпочатися запровадження стандарту базової старшої профільної школи. І це буде така школа, де підліток зможе свідомо обирати напрям подальшого навчання з огляду на свої нахили та здібності.

Допомагає соціально відповідальний бізнес

Для цього у вересні 2021 року було створено сайт проєкту, де учні старших класів з усіх областей можуть безплатно пройти профорієнтаційне тестування для визначення власних інтересів, здібностей та хисту. І відповідно до них обрати перелік професій, які можуть їх зацікавити, й отримати віртуальний огляд для кращого розуміння. З огляду на карантинні обмеження через пандемію та неможливість особисто відвідати конкретні підприємства сайт дає змогу віртуального туру до провідних вітчизняних компаній і підприємств.

«Ми дуже раді, що чимало серйозних і великих роботодавців із провідних вітчизняних компаній виявилися соціально відповідальними й долучилися до проєкту, надавши змогу фахівцям Інституту модернізації змісту освіти відвідати підприємства і відзняти віртуальні екскурсії», — зазначив Євген Баженков.

Тож за понад чотири місяці роботи проєкту «Обери професію своєї мрії» на його сайті протестувалися й проконсультувалися понад 10 тисяч учнів, подивилися віртуальні екскурсії майже 500 тисяч і скористалися іншими послугами приблизно мільйон школярів, батьків, вчителів, шкільних психологів та інших зацікавлених. У планах проєкту — охопити послугами до 10 мільйонів українців — не лише школярів, а й студентів, учнів закладів профтехосвіти, всіх, хто з різних причин замислюється про зміну професії. Проєкт отримав схвальні відгуки від кафедр психології профільних навчальних закладів і профільних інститутів Національної академії педагогічних наук.

Завдяки проєкту можна пройти мультимедійні курси в міжнародному форматі SCORM, якими варто скористатися не лише дітям, а й батькам і вчителям. Такий сучасний формат дає змогу брати безпосередню участь у вирішенні різних профпитань, тобто бути не лише спостерігачем і учнем, а й тим, хто пропонує власні ідеї й не байдужий до їхнього втілення. Завершується створення курсів із майже 70 професій, 44 з яких робітничі, адже нині саме на них високий попит на ринку праці. Заплановано, що до весни 2022 року таких професій на сайт проєкту буде завантажено понад 150 із бази, де їх приблизно тисяча. І саме стільки їх буде на ресурсі в підсумку. Обирають їх на основі аналітики з кадрових порталів, з якими співпрацює проєкт.

«Провідний закордонний досвід доводить, що для найефективнішого впровадження профорієнтації у закладах освіти не завадять кар’єрні радники-консультанти. У нас це зробити непросто, адже в Україні понад 15 тисяч закладів середньої освіти й близько 700 профтехзакладів. Тож для кожного таку людину слід навчити, а потім платити їй зарплату. Орієнтовно державі це коштувало б приблизно 3 мільярди гривень на рік. Тому нині ми використовуємо систему колцентру: зацікавлений (дитина, батьки, шкільний психолог, учитель) може через сайт записатися на консультацію, обравши зручний час і день. Вам зателефонують, нададуть відповіді на всі запитання і проконсультують», — зазначив директор Інституту модернізації змісту освіти.

Почни з тесту

Детальніше про переваги сайту на платформі «Обери професію своєї мрії» розповіла виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти координаторка проєкту Марія Богуслав.

«Його основа — профорієнтаційне тестування, щоб виявити вподобання й здібності людини. І це перше, чим сайт зустрічає відвідувача. Тест розроблено на основі робіт гуру профорієнтації американських науковців Джона Голланда і Говарда Гарднера. Перший розробив теорію про шість типів особистості, другий — про дев’ять типів інтелекту. І саме на перетині цієї методології побудовано систему профорієнтації, яка дає змогу кожному охочому буквально за 30 хвилин зрозуміти, до яких типів він належить і які саме професії з огляду на це йому підходять. Тест адаптивний, де кожне наступне запитання залежить від відповіді на попереднє», — розповіла фахівець.

Підсумок не зникає, а формується і зберігається в особистому інтерактивному профілі користувача. Туди додається перелік рекомендованих йому професій для ознайомлення на основі тесту, а також визначений програмою тип інтелекту й особистості, відеоролики про які можна подивитися на сайті й переконатися, чи вони тобі справді підходять. У профілі ще зазначено стать, вік і регіон проживання користувача. Власноруч можна додати, наприклад, досвід роботи, якщо користувач уже його має, чи освіту, якщо йдеться про студента.

Цей профіль можна назвати таким собі інтерактивним резюме, яке стане у пригоді роботодавцеві. Його можна скачати або роздрукувати, і в цьому його перевага. Адже нині жодне резюме жодного кадрового порталу не надає роботодавцеві такої докладної інформації про потенційного шукача вакансії.

Після цього можна обрати онлайн-курси і для школярів, і для батьків чи всіх зацікавлених. Там можна навчитися якісно складати резюме, ефективно проходити співбесіду з роботодавцем і загалом добре орієнтуватися у непростому світі професій. Запропоновано понад 50 цікавих і корисних відео в сучасному форматі, поділених за віком.

Сюди можна зарахувати й відеоекскурсії великими та успішними вітчизняними підприємствами, де можна побачити, люди яких професій там працюють і як саме це відбувається. Представлено різні професії: інженер, механік, зв’язківець, івент-менеджер, лікар, соціальний працівник, поліцейський, учитель, бібліотекар, є навіть екскурсія до київського зоопарку тощо. Можна побачити у деталях робочий день обраного фахівця, а сам він докладно й цікаво розповість про свою професію та її переваги, те, де такі фахівці затребувані і як далі краще будувати свою кар’єру.

«Це для того, щоб молодь залишалася працювати в Україні, знала, які підприємства є у громадах і де потребують певних фахівців, платять їм гідну зарплату», — уточнила Марія Богуслав.

У межах проєкту створюють мапу професій, яка дасть змогу підліткові зрозуміти, де і на кого він хоче навчатися, в яких навчальних закладах країни це можна зробити, щоб це співвідносилося з регіоном і громадою, в яких він живе. Онлайн-курси з ознайомлення із професіями розміщені на партнерському проєкті «Освітній хаб Києва», який також є освітньою платформою. Подивитися їх можна безплатно у зручний час.

«Навіть молодь, яка дуже полюбляє екстрим, зможе знайти там щось для себе. Наприклад, професія верхолаза, яка нині доволі затребувана. У трьох відеоуроках докладно розповідається, з чого складається цей фах, де його можна опанувати і де потім знайти роботу. Показово, що обирають її не лише хлопці. На порталі про свою улюблену професію розповідає верхолазка Марина, до всього ще й розвінчуючи гендерні стереотипи», — повідомила координаторка проєкту.

Щодо школи кар’єрного консультанта, яку також представлено на сайті, з вересня 2021 року її вже пройшло понад 2 тисячі людей. Після закінчення курсу вони отримали сертифікати, які можуть зараховувати як підвищення кваліфікації, наприклад для вчителя, шкільного психолога або соціального педагога. Складається він із трьох частин: онлайн-навчання, вебінар і домашнє завдання у вигляді профорієнтаційного уроку для школярів.

Цифровий паспорт учня

Проєкт планують інтегрувати у цифровий паспорт учня. «Міністерство освіти і науки ініціює створення цифрового паспорта учня, де буде зазначено всі його досягнення — спортивні, в учнівських олімпіадах та всю інформацію, яка йому знадобиться в подальшому навчанні та працевлаштуванні», — каже Євген Баженков.

Проєкт покликаний зруйнувати в уяві батьків стереотипи щодо непрестижності робітничих професій. Продивившись онлайн-екскурсії великими прибутковими підприємствами, можна побачити, що робітники працюють там на сучасному новітньому обладнанні, а роботодавці створюють для них гідні умови праці й за якісну роботу винагороджують гідною платнею.

Отже, проєкт триває і чекає на всіх охочих долучитися до нього та знайти себе або допомогти це зробити іншим. У планах розробників і координаторів — зробити його реальним і міцним містком між роботодавцем, якому необхідний висококваліфікований працівник, та учнем чи студентом, який шукає потенційного роботодавця.

І дуже добре, що талановиту молодь з необхідними здібностями роботодавець може побачити на ресурсі ще під час навчання, познайомитися, надавати професійний супровід, створювати можливості для дуальної освіти (навчання плюс виробнича практика), відряджати на стажування за кордон із подальшим працевлаштуванням саме на своє підприємство чи в компанію. Адже тоді молодому талантові не доведеться шукати себе та кращої долі за межами Батьківщини.