Під час селектора з керівниками областей під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля прозвучала цифра 65 — 67 мільйонів тонн

Попри всі негаразди, жнива тривають. Збирання зернових уже проведено на площі 3,5 мільйона гектарів, фактично зібрано 12 мільйонів тонн збіжжя нового врожаю. Цю інформацію Міністерства аграрної політики та продовольства Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив на селекторній нараді з очільниками областей. Він передав від уряду слова вдячності аграріям, які героїчно збирають урожай, особливо в тих областях, де тривають обстріли та заміновані поля.

Під час заходу обговорювали стан збирання, зберігання та експорту сільськогосподарської продукції, підготовку до посіву озимих культур під урожай 2023 року.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський доповів про стан збирання і зберігання зернових та олійних культур. Він зазначив, що цього року врожай очікують більший, ніж спершу прогнозували, — 65—67 мільйонів тонн замість 60 мільйонів тонн.

До слова, через повномасштабну війну росії проти України наша держава зіткнулася з дефіцитом зерносховищ. За даними міністерства, із загальної ємності зерносховищ 75 мільйонів тонн 14% пошкоджено або зруйновано, 10% перебувають на тимчасово окупованій росією території, а приблизно 30% залишаються заповненими 22 мільйонами тонн торішнього врожаю, готового до експорту. Допомогти Україні розв’язати проблему дефіциту зерносховищ взялися партнери нашої держави.

Днями Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала новий проєкт на суму 40 мільйонів доларів США, що дасть змогу забезпечити зберігання додаткових 2,4 мільйона тонн зерна у 2022—2023 роках разом з відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проєкт доповнює допомогу в розмірі 17 мільйонів доларів США, яку нещодавно надав уряд Японії для забезпечення зберігання мільйона тонн збіжжя. Розроблено стратегію для підтримки зберігання зерна, спрямовану на підтримку Мінагрополітики для забезпечення зерносховищ на 4,07 мільйона тонн, або 25% загальнонаціонального дефіциту зберігання 16 мільйонів тонн у 2022—2023 роках.

Від розблокування експорту виграють усі

Під час обговорення на нараді теми експорту української аграрної продукції Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що завдяки злагодженій роботі держави й за лідерства Президента України Володимира Зеленського фактично розблоковано роботу одеських морських портів.

«Перший корабель з українським зерном уже пройшов перевірку у Стамбулі. Це дасть додаткові можливості для експорту зерна й більше впевненості для аграріїв. Загалом за червень Україна експортувала 3,2 мільйона тонн зерна із 5 мільйонів тонн, як було потрібно. Експорт поступово зростає і залізницею, і дорогою, і через дунайські порти. Морські порти значно розширять ці спроможності. Аграрії отримають нові можливості для збуту продукції. Держава робить для цього все необхідне», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Як наголошують в Мінагрополітики, завдяки розблокуванню чорноморських портів фермери отримуватимуть виручку та сплачуватимуть податки у державний та місцеві бюджети, чим дуже підтримають громади країни, виплатять заробітні плати своїм працівникам. Ідеться про істотні суми, адже 50 мільйонів тонн експортної сільгосппродукції оцінюють мінімум у 15 мільярдів доларів.

«Кожне із суден, які експортуватимуть збіжжя, здатне вмістити від 10 до 60 тисяч тонн зерна. Насамперед вони націлені на перевезення зернових культур: кукурудзи, пшениці, ячменю, а ще олійних культур та продуктів переробки. Нині є підтвердження за технічною готовністю 15 суден, два фіналізуються. Згідно з домовленостями, рух вантажних кораблів має бути тільки у світлу пору доби. Крім того, для безпеки їх супроводжує протимінний плавальний засіб. Спільний координаційний центр, створений у Стамбулі, посилив спостереження за кораблями з України, адже він гарантував усі безпекові моменти. Обмежень за кількістю суден, які можуть курсувати, немає. Проте є подані заявки та узгоджений графік — тож усе має відбуватися згідно з ним», — цитувала днями слова першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького пресслужба Мінагрополітики.

Підтримка сільгоспвиробника

Учасники селекторної наради не обійшли увагою питання державної підтримки аграріїв. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уряд опрацьовує та вдосконалює умови участі сільгоспвиробників у державній програмі кредитування «5—7—9». За словами очільника уряду, понад 52% цієї програми орієнтовано на кредитування представників аграрного бізнесу.

«Крім того, уряд запровадив грантову підтримку. Уже цього тижня перші заявники отримають гранти на розвиток садівництва, теплиць, на розвиток переробки та мікропідприємств. Понад 5 тисяч заявок уже подано та опрацьовано. Продовжуватимемо реалізацію цієї програми зі створення робочих місць через надання відповідних грантів», — наголосив Денис Шмигаль.

На сайті Мінагрополітики розміщено інформацію про погодження перших чотирьох грантів на розвиток садівництва. Ідеться про загальну суму майже 17 мільйонів гривень. У міністерстві нагадують, що гранти для теплиць дають змогу агропідприємцям залучити до 7 мільйонів гривень, під закладення садів — до 10 мільйонів. А загалом на програму держава надасть 16 мільярдів гривень.