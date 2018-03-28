Україна та Європейський Союз посилюють діалог у сфері промисловості задля максимально можливого прискорення економічного зростання в нашій країні та формування можливостей для залучення українських підприємств у європейські ланцюги доданої вартості та загальноєвропейську промислову стратегію. Ці аспекти співробітництва обговорили Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і Комісар Євросоюзу з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малого і середнього бізнесу Ельжбета Беньковска, яка завітала вчора до української столиці.
Промисловий діалог, започаткований 2007 року, став майданчиком для обміну інформацією та передовим досвідом щодо шляхів модернізації та реструктуризації української промисловості й поліпшення рамкових умов для підприємств, зокрема в сегменті малого та середнього бізнесу. І тепер сторони планують затвердити Дорожню карту діалогу Україна—ЄС як додатковий інструмент посилення співпраці. У цьому й полягає мета візиту Єврокомісара.
«Наша зустріч має надважливе значення. Мета нашого уряду — забезпечити стале економічне зростання. Потенціал промисловості має широкі можливості. Працюємо над скасуванням бар’єрів для розвитку і отримання нових імпульсів для руху вперед за всіма секторами», — наголосив Володимир Гройсман.
Поважна гостя дізналася про порядок денний роботи уряду, основні напрями його роботи, серед яких — посилення інституціонального захисту бізнесу, полегшення умов ведення підприємництва, досягнення високих позицій у рейтингу Світового банку Doing Business, завершення формування антикорупційної вертикалі, продовження децентралізації.
«Ми масштабно відновлюємо інфраструктуру, займаємося будівництвом доріг, обговорюємо можливості концесії, — окреслив коло завдань Володимир Гройсман. — Наш пріоритет полягає в зростанні економіки на 5—7%».
Зі свого боку Єврокомісар підкреслила, що Україна має великий потенціал розвитку, передусім у промисловій та аграрній сферах. «Саме тому ми готові допомогти розкрити цей потенціал — з огляду, передусім, на регулятивні рішення, — зазначила Єврокомісар. — Ми віримо у вільну торгівлю з Україною, у вільний ринок, ми ніколи на будемо йти в розріз із політикою СОТ та політикою вільної торгівлі».
«Ми бачимо прогрес реформ, бачимо скільки зусиль ви докладаєте для проведення змін. Сподіваюсь, ми зможемо обговорити можливості різних секторів економіки і кажемо про те, щоб Україна стала частиною нашої загальної промислової стратегії. Ми говоримо не просто про підтримку, а про деталі та конкретні акценти нашого промислового діалогу», — чітко вказала Ельжбета Беньковска.
Сторони також обговорили співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та питання макрофінансової підтримки України з боку ЄС, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Україна вже сьогодні є кращою за багатьма позиціями. Україна насправді — приклад для Європи в контексті відновлення держави. Ви маєте бути гордими тим, що ви зробили на шляху реформ. І нам потрібно посилювати наші зв’язки між підприємствами та в межах промислових кластерів», — наполягає Єврокомісар.
Того самого дня відбулося Друге засідання Діалогу високого рівня Україна—ЄС з горизонтальних питань та окремих секторів промисловості під співголовуванням першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва та Ельжбети Беньковскої.
Згодом на спільному брифінгу Ельжбета Беньковска конкретизувала думку: Україна і Європейський Союз повинні посилити співпрацю в космічній і автомобільній галузях, у розвитку малого й середнього бізнесу та створенні промислових кластерів. На думку Єврокомісара, Україні та ЄС слід сформувати стратегію довгострокового промислового співробітництва, повідомляє УНІАН. І тут не вдасться оминути проблем приватизації. Тобто іноземні, зокрема європейські, компанії слід ознайомити з реалізацією цієї політики в Україні. Тим більше, що в нашій країні передбачається масштабний продаж державних активів.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»