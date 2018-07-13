Засновник Першої приватної броварні Андрій Мацола передав свій перший завод у Львові крафтовим пивоварам. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці ще наприкінці березня цього року. Причини цього кроку український пивовар описав так: «Найголовніша причина — підвищити пивну культуру в Україні до світового рівня, стимулювати її розвиток. Що для цього потрібно? Перш за все різноманітність пивних сортів, смаків і стилів. Нині крафтове пиво — продукт від конкретної людини, яку знають в обличчя і яка відповідає за якість напою своєю репутацією, — це світовий тренд». Тож із квітня у Львові запрацював перший в Україні пивоварний хаб.

Світовий крафт уже й у нас

Крафтове пиво (у перекладі з англійської craft beer — «ремісниче пиво»), за яке любителі цього напою ладні платити вищу ціну, ніж за аналогічний масовий продукт, з’явилося у 1980-х. Його почали виробляти у Сполучених Штатах Америки за традиційними й авторськими рецептами з використанням незвичних для пива інгредієнтів (наприклад шоколаду, кориці, устриць, гірчиці, чилі, цитрусових, спецій тощо) на невеликих броварнях.

Звісно ж, кожен пивовар намагався порадувати споживача унікальним продуктом. Тому ідея не масового, а ексклюзивного пива швидко стала популярною.

Тож незабаром у Штатах з’явилися численні паби, в яких шанувальники пива насолоджувалися крафтовими сортами, і країна дядька Сема почала диктувати пивну моду в світі.

Глобальні бренди не поспішали визнавати серйозними новаторські пивоварні. Але ті, дивуючи споживачів оригінальними авторськими напоями, створили справжній крафтовий бум у середині 1990-х років: світ заговорив про такі крафтові компанії, як Anderson Valley, Anchor Brewing, Rogue, Flying Dog (США), BrewDog (Шотландія), De Molen (Нідерланди), Meantime (Великобританія), Baladin (Італія).

Загалом, за інформацією Американської асоціації пивоварів, на 30 червня 2017 року в США працювали 5562 крафтові броварні та ще 2739 перебували на стадії відкриття.

Пивна революція не залишилася в межах США, а отримала розвиток у всьому світі. Нині одна зі столиць крафтового пива — Рим, а наприклад у Скандинавії модно запрошувати дівчину на побачення не на келих вина, а на кухоль крафтового пива.

В Україні крафтове пиво теж стає дедалі популярнішим. Уже кілька років у нас працюють пивоварні, що експериментують із сортами та смаками пива. Проте справжній європейський та американський крафт ще донедавна можна було спробувати лише як імпортний продукт. Ціна відповідна — 70—90 гривень за 0,33 літра. Зрозуміло, що таке пиво доступне обмеженому колу споживачів.

Гість із Данії

Відкриття Insider Craft Hub змінює цю ситуацію. Хаб уже став майданчиком для роботи крафтових пивоварів з усього світу в Україні, отже ціна на їхнє пиво у нас буде вдвічі нижчою.

Першим запрошеним пивоваром у хабі став данець Андерс Кіссмайєр, світовий ментор у крафтовому пивоварінні, володар титулу Вest active brewer in the world 2011 року. В Insider Craft Hub він зварив найпопулярніший у світі сорт крафту — ІРА (індійський блідий ель) та Milk Stout Hazelnut (молочний стаут із лісовими горіхами).

Серед перших сортів, зварених в Insider Craft Hub, дві варіації на тему ІРА — Bombay Watermelon IPA та Bengal Grapefruit IPA. Це освіжаюче пиво з вираженою гірчинкою, післясмак відповідно до сорту — спілий кавун чи грейпфрут.

Ще один оригінальний сорт — стаут з кавою та какао-бобами (Coffee&Chocolate Stout).

Данський крафт, зварений в Україні, вже можна спробувати. А ось наступна співпраця хабу — з крафтовим пивоваром зі США. Пиво, яке він зварить в Insider Craft Hub, надійде у продаж наприкінці серпня.

Майданчик для стартапів

У липні Insider Craft Hub готовий стати майданчиком для стартапів талановитих українських крафтових пивоварів. Головне, щоб в учасників проекту була крута ідея, а для її реалізації Insider Craft Hub надасть усе необхідне — від сировини до розгалуженої мережі збуту.

— Ми хочемо зробити такий собі пивний «Голос країни»: надати молодим українським крафтовикам змогу зареєструватися на сайті, подати власну рецептуру й спробувати зварити власне пиво, — заявив ЛІГА.БІЗНЕС. Андрій Мацола. — Готовий продукт продаватимуть у всій Україні через нашу дистрибуційну мережу.

Це означає, що в Insider Craft Hub українські крафтові пивовари зможуть розпочати власну справу без жодних фінансових інвестицій та ризиків.

Такий проект, по-перше, сприятиме розвитку таланту молодих амбітних українських пивоварів, а по-друге, дасть змогу їм втілити в життя мрії про власну велику справу.

— Мені подобається ідея, що броварі з усього світу й з України зможуть приїздити сюди й варити пиво, експериментувати зі смаками, сортами. Тут можуть обговорювати рецепти, ділитися досвідом, створювати нові незвичні поєднання, — говорить Андерс Кіссмайєр. — Пиво, зварене в такій атмосфері співпраці, — це завжди цікаво, це краще, ніж створене наодинці. Я з радістю взяв участь у такому експерименті й готовий ділитися досвідом.

Менше відсотка

Нині ринок крафтового пива в Україні становить менш як 1%. Проте не варто забувати, що крафт — продукт, мета якого не прибуток чи популярність, а творчість і спроба показати, що пиво — це набагато більше, ніж просто алкогольний напій для втамування спраги або сп’яніння.

— Крафт — це світовий тренд. Такого продукту багато не вип’єш, але купиш його на вихідні, щоб потішити себе, — робить висновок Андрій Мацола. — Філософія крафту — нагорода собі. Щоб зрозуміти призначення такого продукту, оптимально поїхати в Каліфорнію й відчути крафтову атмосферу. Там класичний спосіб споживання — спілкування з друзями.