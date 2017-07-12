Проблема греблі на річці Тясмин біля Чигирина — з великою бородою. На моїй пам’яті активні виступи в ЗМІ та на обласних нарадах 10-річної давності, коли йшлося про тріщини, розбиті опори, зруйноване дорожнє покриття. Ще тоді фахівці заговорили про те, що тясминська захисна дамба може обвалитися, і понад два десятки сіл постали під загрозою затоплення. З часу спорудження греблі тут не проводили жодних капітальних ремонтів. Тим часом через греблю щодня проїжджають сотні вантажівок. Побудована ще в радянські часи, споруда не розрахована на таке навантаження. У її власника — Черкаського регіонального управління водних ресурсів — коштів на ремонт гідроспоруди немає.

Куди не кинь, то все клин

Щоправда, кілька років тому влада зацікавилася цією ситуацією. Авторитетна комісія оглянула гідроспоруду і винесла вердикт: дамбу треба ремонтувати. І на цьому поставили крапку. Тим часом гребля з насосною станцією — бар’єр, який захищає навколишню територію від Кременчуцького моря. Тут водосховище вище за суходіл і річку Тясмин на цілий десяток метрів. За проектом, гребля мала виконувати лише гідротехнічну функцію. Однак використовують її вже тривалий час як дорогу з Полтави і Кременчука до Чигирина.

Як розповів виконувач обов’язків начальника Тясминської дільниці Черкаського регіонального управління водних ресурсів Сергій Кузуб, постійна вібрація, спричинена важкими фурами, невпинно руйнує греблю. За словами чигиринців, чи не найбільше страждає дорожнє покриття від руху десятків великовагових транспортних засобів, які забезпечують роботу місцевої філії СП ТОВ «Нібулон».

У деяких місцях вона вже просіла на півметра. Тріщить конструкція не лише зовні, а й усередині. Приміщення з насосами розташоване під водою на глибині понад 2 метри, на нього з обох боків тиснуть річка і водосховище. Та для греблі страшніші багатотонні фури, запевняють працівники станції. Тріщини доводиться усувати закачуванням туди смоли під великим тиском.

У регіональному управлінні водних ресурсів кажуть, що гребля могла б витримувати тиск води ще тривалий час за умови, що вантажний транспорт нею не їздитиме. А куди ж їхати? Об’їзну дорогу навколо Чигирина свого часу так і не збудували, хоч такі плани були.

Нещодавно до голови обласної ради Олександра Вельбівця звернулися представники Чигиринської районної ради з проханням посприяти у поліпшенні стану тясминської захисної дамби та ремонті дороги.

Спільним рішенням обласного управління водних ресурсів та Служби автомобільних доріг цю ділянку дороги недавно перекрили, а проїзд великогабаритного транспорту спрямовано через села Стецівка, Галаганівка та місто Чигирин.

Оскільки схему організації дорожнього руху на час обмеження проїзду дамбою схвалено без попередньої підготовки дорожнього покриття об’їзної ділянки, проблема набула особливої гостроти. Тепер скаржаться жителі населених пунктів, через які пролягає об’їзний шлях. Постійна вібрація, яка виникає від безперервного руху транспорту, призводить до просідання ґрунту, тріскають стіни будинків і господарських споруд, а дорога потребує негайного ремонту.

Жителі Галаганівки навіть перекривали рух в обох напрямках на обласній автомобільній дорозі місцевого значення Чигирин — Стецівка. Це була попереджувальна акція з вимогою негайно провести капітальний ремонт шляху.

— Він перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Черкаській області. Якщо ця служба не проведе ремонту в найкоротші строки, люди обіцяють вийти на безстрокову акцію, — розповіла голова районної ради Валентина Алєксєєвець.

Без норм і правил

Депутати Чигиринської райради спільно з представниками дорожньої служби обстежили стан автомобільних доріг у районі. Було ухвалено звернення до уряду посприяти у розв’язанні місцевих проблем. Також напрацьовано заходи для уникнення надзвичайної ситуації у зв’язку з незадовільним станом Тясминської греблі. Однак лише місцевими бюджетами це питання не вирішити.

На переконання голови обласної ради Олександра Вельбівця, вкрай потрібен конструктивний діалог із представниками підприємства-гіганта «Нібулон», іншими місцевими виробниками.

— Чи не найважливіша у цьому питанні соціальна відповідальність бізнесу й тих товаровиробників, які працюють у районі й користуються автошляхами. До речі, ця проблема існує не лише в Чигиринському районі, вона поширена в області й країні загалом. Дорожня інфраструктура зазнає негативного впливу саме внаслідок ігнорування правил і перевищення перевізниками допустимих норм вантажопрохідності, — наголосив Олександр Іванович і запевнив, що влада області підтримує прагматичну позицію району щодо ремонту автошляху і всіляко сприятиме його вирішенню.

Однак проблема, вважають фахівці й жителі району, вже потребує не розмов, а конкретних дій.