Учора Київ приймав 13-й світовий форум із закупівель, професійної етики, управління та відкритості. Захід Procurement, Integrity, Management and Openness (PRIMO) Forum відкривав у столичному готелі Intercontinental Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він заявив, що використання можливостей запровадженої в 2016 році системи електронних закупівель ProZorro дало змогу заощадити 24 мільярди гривень бюджетних коштів, а загальний обсяг торгів перевищив 700 мільярдів гривень.

Глава уряду нагадав, що раніше в Україні система закупівель була непрозорою. Це завдавало мільярдних збитків, створювало підґрунтя для корупції. «Систему змінено. Парламент підтримав урядові ініціативи. З 1 серпня 2016 року ми почали впроваджувати нову систему ProZorro, яку знають уже далеко за межами нашої держави. Ми знаходимо найефективніші раціональні рішення для державних закупівель», — наголосив Володимир Гройсман.

Економіка має свою екосистему

Наступним кроком використання ProZorro стане приватизація нестратегічних державних компаній. Це дасть змогу знайти нових власників активів і створити нові робочі міста, залучити нові технології й інвестиції. Слова глави уряду цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Кілька тижнів тому ми знайшли спільне рішення в запровадженні ProZorro для конкурентного продажу державних компаній. Це наступний крок, який дасть результат. Хочемо, щоб кожен представник бізнесу, незалежно від країни, мав однаковий рівень доступу до можливостей, які є в Україні».

Форум об’єднав представників 25 країн. Окрім глави уряду, слово тримали перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. Вона зверталася до присутніх: «Корупція в світі оцінюється у 2% світового ВВП. Для досягнення прогресу в будь-якій сфері слід подолати корупцію. Вона й надалі залишається одним із ключових занепокоєнь українського народу, що пройшов крізь революцію, щоб змінити ситуацію. Державні закупівлі — це бочка з медом для корупціонерів. Саме тому Світовий банк працює над створенням сильних антикорупційних державних систем. Одна з таких — система державних закупівель ProZorro, імплементацію і використання якої Світовий банк підтримує».

Степан Кубів розповів, що за роки створення і впровадження системи Україна пройшла шлях «від простої ідеї та прагнення змін до реформування важливої сфери управління державними фінансами і створення електронної системи закупівель». Для нас вкрай важливо, що ProZorro визнав світ. «Ми будуємо здорову екосистему взаємодії бізнесу, влади й громадянського суспільства. Робимо це шляхом побудови довіри до української інфраструктури публічних закупівель», — пояснив урядовець.

У життя втілюють філософію змін

Презентацію про успіх України в реформуванні системи державних закупівель та результати запровадження електронної системи ProZorro провели перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов і директор департаменту державних закупівель цього відомства Олександр Стародубцев.

Максим Нефьодов наголосив: «Поширюючи досвід ProZorro, ми не навчаємо людей зробити сайт електронних закупівель, ми поширюємо філософію ProZorro. Головний принцип — «усі бачать усе», флотуємо золотий трикутник взаємодії держава — бізнес — громадянське суспільство. ProZorro — відкрита ІТ система, що стане міжнародною транскордонною біржею державних закупівель».

Під час роботи форуму представники Канади і Польщі поділилися досвідом побудови системи державних закупівель у своїх країнах та боротьби з корупцією. На панельній дискусії доповідачі від Румунії, Чорногорії, Боснії, Сербії та Македонії відзначили свій прогрес у боротьбі з корупцією в цій сфері. Окремо учасники дискутували на теми професійної етики, чесності в державних закупівлях, втілення кращих практик Світового банку та ОЕСР.

В уряді переконані, що для України цей захід вкрай важливий, бо він дав змогу продемонструвати досягнення у сфері реформування системи публічних закупівель, посилити міжнародні зв’язки з країнами-партнерами, найбільшими міжнародними донорами.

До слова, кількість тендерів у системі ProZorro перевищила 815 тисяч. Очікувана вартість усіх тендерів становить 588,64 мільярда гривень.