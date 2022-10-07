Учора відбулася перша зустріч Європейської політичної спільноти (ЄПС). Вона пройшла у Празі, столиці головуючої в Євросоюзі Чеської Республіки, за участі лідерів 44 країн європейського континенту (27 країн-членів ЄС, усі країни-кандидати, а також Норвегія, Ісландія, Швейцарія, Велика Британія, Грузія, Вірменія, Азербайджан і Ліхтенштейн). Зі зрозумілих усім причин лише для росії та білорусі не знайшлося тут місця.

Перед початком неформального саміту ЄС та першого засідання ЄПС президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що це засідання важливе для миру й стабільності. Це дасть змогу країнам європейського континенту уточнити механізми взаємодії для розв’язання спільних проблем та викликів, зокрема у сферах безпеки, міграції, мобільності.

«У нас спільний континент та спільні виклики. Тож маємо розглянути, як поліпшити співпрацю й координацію, щоб разом вирішувати нагальні питання», — зазначив він.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що слід визначитися з головним призначенням ЄПС, остаточними умовами членства в ній, форматом її відносин з ОБСЄ, Радою Європи, ЄС, рамковими ініціативами ЄС, зокрема «Східним партнерством».

«Як Європейська політична спільнота працюватиме на практиці? Чи прийматиме рішення та матиме власний бюджет? Ця нова спільнота має об’єднувати країни на основі спільних цінностей і принципів. Це має бути легкодоступна та дієва структура, та водночас вона не має перетворюватися на місце лише для зустрічей та розмов, крім обговорення справ. І ЄПС має бути спроможною їх реалізовувати. Існує необхідність переосмислення та перебудови чинного європейського порядку поза роботою в ме­жах ЄС або НАТО. Перша дискусія серед лідерів країн має бути присвячена тому, як організувати такий порядок. ЄПС не може бути альтернативою розширенню ЄС або заміною повного членства», — зазначив він.

Жозеп Боррель упевнений, що треба будувати ЄПС без путінської росії.

«путін відкрито оголосив колективний Захід ворогом, звинуватив у тоталітаризмі, деспотизмі. Стверджував, що на Заході саме придушення свободи набуло ознак релігії — прямого сатанізму. Усе це лише засвідчило, наскільки небезпечне, викривлене, відірване від реальності уявлення путіна про світ і як далеко росія віддалилася від решти Європи протягом кількох минулих років. Промова путіна про незаконне приєднання до рф тимчасово окупованих територій України демонструє, наскільки щільно він зачинив двері до діалогу, дипломатії та мінімально можливого почуття людяності. Він лише веде свою країну далі шляхом війни, ескалації та ізоляції.

Нині нова фаза історії. рф розпочала жорстокий наступ на базові положення європейського та міжнародного правопорядку, що склався після завершення холодної війни. В осяжному майбутньому, ймовірно, доки путін буде при владі, неможливо замислюватися про новий порядок безпеки або європейську архітектуру миру, де путінська росія могла би бути складовою та знову поділяла б спільні принципи. рф залишається географічним сусідом та членом міжнародної системи, але просто зараз маємо будувати Європейську політичну спільноту без путінської росії», — цитує слова глави європейської дипломатії Укрінформ.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що зустріч Європейської політичної спільноти має загальноєвропейське значення, тож відсутність на заході росії та білорусі — ще одне свідчення того, наскільки міжнародно ізольовані ці дві країни.

«Серед тем до обговорення на зустрічі ЄПС — як реагувати, якщо відбудеться подальша ескалація, як можемо розв’язати проблему високих цін на енергію та швидкої інфляції. Долучення до цього всіх європейських країн дуже важливе, оскільки нинішні виклики мають загальноєвропейський масштаб. ЄПС відкрита для приєднання всіх європейських країн, якщо вони поділяють цінності, які обстоюють інші члени цієї організації: ліберальну демократію, права людини. Це саме та причина, чому росії та білорусі немає тут», — каже він.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що зустріч у Празі — сигнал москві осуду російської агресії й не лише це: «Якщо москва побачить у цьому об’єднанні всіх країн, які виступають проти російської агресії, то це саме той сигнал, який ми хочемо надіслати. путін побачить у цьому сигнал від усіх країн, що виступають проти російської агресії, чинять опір цій жахливій війні з усією твердістю».

Формула миру проти формули війни

На зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти виступив Президент України Володимир Зеленський. У відеозверненні він наголосив, що завдяки заснуванню нової політичної ініціативи з’явився не просто ще один формат співпраці в Європі.

«Ми отримали дуже потужну можливість повернути мир у Європу. Отримали об’єднання, що має реальну змогу стати європейською спільнотою миру. Миру, такого потрібного Україні й абсолютно кожній країні, представленій тут сьогодні. У засіданні ЄПС беруть участь представники всіх наявних у Європі форматів співпраці на фундаменті наших спільних цінностей. Але немає представників росії — держави, яка географічно ніби й належить до Європи, але з погляду цінностей і поведінки є найбільш антиєвропейською державою світу.

Ми з вами зараз у сильних умовах, щоб спрямувати всю можливу міць Європи на закінчення війни й гарантування довгострокового миру для України, для Європи, для світу. Україна ніколи не хотіла війни, не робила нічого, щоб її спровокувати. рф усю свою політику підпорядкувала лише одному завданню: веденню війни проти України, Європи, світу. Ми змушені мати справу з державою, яка не хоче миру. Яка відповідає на всі пропозиції справжнього миру ракетними ударами, ядерним шантажем, провокуванням штучних криз і глумом, щоб світ перестав допомагати тим, кого вона вбиває. Усе для того, щоб зламати єдність союзників і партнерів, щоб залякати народи, щоб змусити мільйони людей боятись і на основі цього страху поступатися. Нашими з вами спільними цінностями свободи, демократії та права народів жити вільно», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський окреслив російську формулу війни, кожен з елементів якої антиєвропейський: убивати, залякувати, фіксувати загрози вільним державам і їхні втрати, руйнувати кордони й корумпувати. Він окреслив українську формулу миру, представлену ним нещодавно на Генасамблеї ООН.

«Українську формулу миру треба реалізувати повністю. Пункти формули миру нейтралізують усе, що робить росія, щоб воювати. Ось ці пункти: покарати агресора (посилити санкції проти рф, зупинити будь-яку співпрацю з рф та її компаніями, виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, створити спецтрибунал щодо злочину агресії рф проти України і міжнародний компенсаційний механізм, який змусить рф відшкодувати завдані нею збитки); допомога Україні; відновлення безпеки й територіальної цілісності; гарантії безпеки; рішучість», — акцентував Президент.

Володимир Зеленський розповів про недавні цинічні злочини рф: «У Запоріжжі після першого ракетного удару, коли люди прийшли, щоб розібрати завали, рф завдала другого ракетного удару. Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Тисячі проявів такого зла вже були. Тисячі ще, на жаль, можуть бути. Але буде й день, коли російське зло програє. Це буде саме той день, коли наша формула миру переможе. Коли ми з вами використаємо на повну всі можливості нашої єдності».

Без України — ніяк

Під час першої зустрічі Європейської політичної спільноти канцлер Німеччини Олаф Шольц констатував: «Очевидно, що всі, хто зібрався сьогодні, чітко знають, що російська агресія проти України — порушення безпекового та мирного порядку, який ми вибудовували останніми десятиліттями. Тому важливо, щоб ми протиставили себе цій агресії, не акцептували того, що частину сусідньої держави анексовано, не акцептували так звані референдуми. Країни спільно можуть мінімізувати наслідки російської війни, наприклад, змусити драматично знизити ціни на газ. Це загалом питання енергетичної безпеки, зокрема щодо розбудови європейської енергобезпеки».

Олаф Шольц назвав ЄПС великою інновацією, але нагадав, що в Європі чимало груп, у яких лідери держав можуть обговорити проблеми континенту: ЄС, ОБСЄ, Рада Європи тощо. Він послався на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка заявила, що не йдеться про створення нової інституції із власними керівними органами та бюрократією. І заявив, що лейтмотив першої зустрічі ЄПС — війна росії проти України: «Ми всі абсолютно різними шляхами підтримуємо Україну — фінансово, гуманітарно, зброєю».

На першому засіданні Європейської політичної спільноти Україну представляла делегація на чолі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Під час заходу Денис Шмигаль подякував президентові Франції Еммануелю Макрону за ініціативу створення такої платформи та прем’єр-міністрові Петру Фіалі й уряду Чехії за долучення України до обговорення актуальних питань, а також за послідовну підтримку в боротьбі українського народу проти російських загарбників, інформує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У телеграмі Денис Шмигаль написав: «Європейська політична спільнота — новий формат співпраці європейських країн. Її мета полягає в об’єднанні європейських лідерів задля зміцнення безпеки, стабільності та процвітання Європи. Закономірно, що всі ці фактори неможливі без України».

Він повідомив, що на полях ЄПС обговорили в широкому колі енергетичні виклики: «Нині найважливіше завдання — демілітаризація та повернення повного контролю України над Запорізькою АЕС. Нарощування військової присутності на станції, удари по ядерних об’єктах та викрадення персоналу станції — усе це злочини, за які росія має відповісти. Необхідно направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН, метою якої стане демілітаризація станції та 30-кілометрової зони навколо. Маємо продовжувати санкційний тиск, особливо щодо російських енергоресурсів, доки рф не виведе свої війська за міжнародно визнані кордони України та не заплатить за всі свої злочини.

Зменшення залежності від російських енергоресурсів — критично важливі кроки, які кожна країна Європи має зробити вже зараз. Україна може здійснити внесок в енергетичну безпеку Європи, надавши свої підземні сховища газу. Крім того, за наявності повного контролю над ЗАЕС Україна здатна постачати великі обсяги електроенергії в Європу. Україна також має значний потенціал з видобутку газу, водню та розвитку відновлюваних джерел енергії. Амбітна зелена модель може бути втілена у плані післявоєнного відновлення та реалізована нашою державою за підтримки міжнародних партнерів. Відбудова енергетичного сектору України після нашої перемоги стане найпривабливішою сферою для інвестицій у будівництво та майбутній розвиток технологій».

На полях ЄПС відбулося чимало результативних двосторонніх зустрічей. Так, Україна та Північна Македонія оновили додаток до угоди про вільну торгівлю. Підписання документа відбулося у присутності Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Прем’єр-міністра Північної Македонії Дімітара Ковачевського.

За словами Дениса Шмигаля, оновлена угода інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед. Угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств. Це головна перевага для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.

Ця угода лібералізує аграрні тарифи. Як зауважив Денис Шмигаль, Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів.