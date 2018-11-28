Захоплення російськими прикордонниками українських моряків і суден ВМСУ стало приводом для екстреної наради Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. До початку засідання російські дипломати спробували повернути ситуацію на свою користь, запропонувавши винести на засідання власний порядок денний, у якому напад ФСБ РФ на українські кораблі розглядався б з точки зору «порушення державного кордону» Росії. Проте більшістю голосів російський порядок денний було відхилено. Натомість на засіданні обговорювали порушення Росією норм міжнародного морського права.

Страшилка від ФСБ

Під час засідання в.о. постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський очікувано заявив, мовляв, «українські судна діяли у розріз із конвенцією ООН з морського права». На його думку, українські моряки «порушили кордон РФ» і увійшли на заборонену територію без відповідного дозволу. Також в.о. постпреда РФ переповів страшилку від ФСБ про те, що на українських прикордонних суднах «були радикали, які планували підірвати Керченський міст». Він назвав «бандитизмом» дії українських кораблів, атакованих і захоплених Росією, а обговорення в РБ ООН — «розбірками в пісочниці». Дмитро Полянський запевнив, що насправді Росія не має наміру створювати військову базу в Азовському морі, й звинуватив Київ у «провокації», яка потрібна чинній українській владі нібито для запровадження воєнного стану й скасування виборів.

Своєю чергою постпред України при ООН Володимир Єльченко наголосив, що Росію було заздалегідь поінформовано про прохід українських кораблів Керченською протокою і що напад на українські катери був свідомою провокацією, спрямованою на встановлення повного контролю РФ в Азовському морі. Він також наголосив, що «в міжнародний центр контролю, який перебуває в Іспанії, не надходило інформації про закриття зони проходу в районі Керченської протоки». Дипломат додав, що українська сторона дотримувалася міжнародного права і угоди з Російською Федерацією.

«Договір з усією ясністю передбачає свободу судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці. Цей договір підписаний главою Росії і має виконуватися», — заявив Володимир Єльченко.

Він також наголосив, що на сьогодні існує реальна загроза морського вторгнення Росії на територію України, зокрема захоплення Бердянська й Маріуполя. Тому Київ розраховує на посилення західних санкцій у відповідь на новий прояв російської агресії. Український дипломат звернувся до Росії з вимогою негайно звільнити 23 захоплених українських моряків, три українських військових кораблі, захоплені і відбуксовані у Керч.

Мовчазна згода небезпечна

Виступи більшості представників країн-членів Радбезу засвідчили, що світ не повірив відвертій брехні Москви про те, що кораблі ФСБ просто обороняли «державний кордон Росії» від українських диверсантів. «Українські кораблі вийшли з одного порту України, йдучи в інший порт України єдиним доступним маршрутом. Росія вирішила запобігти проходу кораблів, вони відкрили вогонь і навіть пішли на таран, а це — злісне діяння, яке міжнародне співтовариство має засудити і в жодному разі не повинно приймати», — заявила постпред США в ООН Ніккі Хейлі.

Велика Британія також засудила дії Росії та вимагає звільнення українських моряків. «Росії відомо, що по суті її позиція слабка. Тому вони намагаються грати на процедурі, а потім зображати із себе жертву», — сказав в.о. представника Великої Британії в ООН Джонатан Аллен. Лондон припускає, що зведення Кримського мосту і зумисне ускладнення з боку Росії судноплавства в Азовському морі покликане послабити українську економіку. «РФ хоче закріпити анексію Криму і за тією самою схемою захопити Азовське море. Росія має намір посилювати напруженість в Азовському морі й, за власним визнанням, відкрила вогонь по українських моряках. Це не дії держави, яка підтримує статути ООН», — наполягав британський постпред. Він також застеріг міжнародне співтовариство від політики мовчазної згоди, через яку Росія отримує шанс «нав’язати світові нову реальність». Представник Франції в ООН Франсуа Делатр також наголосив, що ніщо не може виправдати застосування сили з боку росіян.

Ескалація неприпустима

Загалом США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща, Швеція і Нідерланди висловилися на підтримку України. Їхні представники дійшли згоди, що російські військові порушили норми міжнародного права, атакувавши й захопивши українські кораблі в Керченській протоці. Також вони нагадали, що цей інцидент стався на тлі незаконної анексії Криму Росією. Представники країн, які підтримали нас, зробили заяву, в якій висловили серйозне занепокоєння у зв’язку з ситуацією в Керченській протоці. У ній вони підтвердили повне визнання територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі. Дипломати закликали Москву звільнити затриманих українських моряків.

Парламентська асамблея ОБСЄ також занепокоєна зростанням напруженості між Росією та Україною в Керченській протоці. Відповідну заяву зробив голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі. «Затримання українських кораблів і блокування руху в Керченській протоці Росією — неприпустима ескалація відносин між двома державами-членами ОБСЄ. Необхідно уникати подальших кроків, які здатні призвести до військової ескалації», — йдеться у заяві. В Парламентській асамблеї ОБСЄ наголосили, що Росії варто уникати провокаційних дій, повернути затримані кораблі українській стороні й звільнити всіх затриманих з-під варти. Георгій Церетелі ще раз підтвердив «позицію ПА ОБСЄ, виражену в кількох резолюціях, щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України в її визнаних міжнародним співтовариством кордонах, включаючи Крим і Севастополь».