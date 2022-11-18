Сьому зустріч Контактної групи щодо оборони України, відомої як формат «Рамштайн», було скликано на наступний день після наймасштабнішого від початку розв’язаної росією війни ракетного обстрілу України та інциденту з падінням ракети на сході Польщі, що спричинив загибель двох людей.

Як зазначив під час виступу на «Рамштайні» Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, остання хвиля російських ракетних обстрілів українських міст, цивільної інфраструктури та мирних громадян — яскраве нагадування про жорстокість війни росії. Він підкреслив, що завдання союзників полягає в тому, щоб підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і не допустити подальшої ескалації, повідомляє пресслужба НАТО. Генсек наголосив на необхідності надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони та іншої допомоги, в яку входить зимовий одяг, пальне та медикаменти. Єнс Столтенберг схвалив те, що союзники з НАТО продовжують посилювати військову, фінансову та гуманітарну підтримку України.

Засідання «Рамштайну-7» проходило віртуально і модерувалося з Пентагону. Як повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, про нові пакети допомоги оголосили Канада, Швеція, Іспанія, Польща, Німеччина та Греція.

«Хочу подякувати Швеції, яка сьогодні оголосила істотний пакет військової допомоги Україні на 287 мільйонів доларів. До нього входять ключові засоби, зокрема системи протиповітряної оборони, які посилять спроможність України захищати себе від безжальних ударів росії, що тривають», — зазначив Ллойд Остін. За його словами, Іспанія пообіцяла надіслати Україні дві пускові установки Hawk та ракети до них, а Канада оголосила про транш 500 мільйонів доларів та «залишається одним із найбільших донорів зимового спорядження» для ЗСУ.

«Німеччина продовжила дуже потрібні постачання протиповітряних засобів, артилерії та боєприпасів для РСЗВ. Греція оголосила про важливе передання артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів», — оприлюднив обсяги нового пакета військової допомоги керівник Пентагону.

Окрім того, Польща зобов’язалася поставити Україні додаткове артилерійське і протитанкове озброєння, а також засоби протиповітряної оборони малої дальності. «Уся ця допомога матиме важливе значення, як і координація нашої безпекової допомоги, яку дає змогу отримувати ця контактна група», — наголосив Ллойд Остін.

Міністр оборони Олексій Резніков у кількох словах підбив підсумки сьомого «Рамштайну». «Вільний світ з нами, доки ми не переможемо. Українська сила зараз: збільшений економічний потенціал, краща підготовка армії України, сучасна логістика», — написав міністр у Twitter. Він подякував партнерам за підтримку та нові ініціативи. Крім того, висловив сподівання на «чудові результати до наступної зустрічі в Німеччині».