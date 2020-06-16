У Харківській області, як, власне, і в інших регіонах, за останні роки було розпочато будівництво та реконструкцію багатьох сотень об’єктів. Зокрема на Харківщині таких довгобудів близько тисячі. І щоб навести лад у цьому господарстві, в області, за словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, буде створено інтерактивну карту незавершених об’єктів.

Проте вже сьогодні відновлювальні роботи йдуть повним ходом. У межах ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським програми «Велике будівництво» ведеться ремонт Краснопавлівського ліцею у Лозівському районі, розпочатий ще у 2017 році з отриманням закладом статусу опорного.

«Темпи робіт прискорилися. Ми вдячні, що департамент капітального будівництва ХОДА врахував усі моменти, які під час виготовлення проєктної документації не було враховано: це і санітарні кімнати, і пожежна безпека», — розповіла начальниця управління освіти, молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації Вікторія Бойко.

Наразі тут утеплено та відновлено фасад, розгорнуто ремонт першого поверху: проводять заливку підлоги, заміну стелі, встановлення зливових стоків, тривають підготовчі роботи до заміни шатрової покрівлі даху на мембранну.

Окрім того, очільник області пообіцяв працівникам ліцею допомогти в придбанні шкільного автобуса та в упорядкуванні прилеглої до будівлі території. Передовсім у розв’язанні проблеми оформлення землі, на якій розмістять мультифункціональний майданчик для занять футболом, баскетболом, волейболом.

Усі ремонтні роботи, за словами директора департаменту капітального будівництва ХОДА Олексія Белоцького, буде виконано до 1 вересня.

До початку нового навчального року також завершать повноцінну реконструкцію будівель Олексіївського ліцею на Первомайщині, де упродовж 20 років часткові відновлювальні роботи вели прихапком, і ось нині вони вже на завершальному етапі.

Завдяки програмі Президента України «Велике будівництво» на сьогодні робітники рапортують про 85-відсоткову готовність об’єкта.

Як розповіла директорка ліцею Лариса Симеруніна, будівлі їхнього закладу мають досить поважний вік. Адже основний корпус, побудований ще у 1936 році, хоч неодноразово й підмолоджували косметичними ремонтами, все-таки потребував більш фундаментальних робіт.

«Нині він має сучасний вигляд, і в самому корпусі також виконано ремонтні роботи. Це і підлога, і стелі, і стіни, покрівля перестелена, все на сьогодні виконано», — каже керівниця закладу.

Однак «оздоровленням» старенького корпусу будівельники не обмежилися, оскільки перед ними поставлено чітке завдання — провести повноцінну якісну реконструкцію. Тож і в інших корпусах тривають роботи. Відремонтовано спортзал. Уже повністю демонтували застарілі їдальню та туалетні кімнати, де наразі робітники кладуть плитку. А потім черга за класами та кабінетами. До нового начального року в трьох кабінетах встановлять сучасне мультимедійне обладнання, придбане завдяки перемозі в обласному конкурсі мініпроєктів.

Якщо такі підходи застосовуватимуть і до інших занедбаних та покинутих об’єктів, то можна й справді говорити, що на Харківщині розпочалася пора прощання з довгобудами.