Остаточна формула управління на місцевому рівні така: громади вирішують, люди впливають і разом із державою контролюють

Кожен українець може відчути: цю реформу в нашій державі не імітують, а таки втілюють у життя. Створюються спроможні громади, які більшість питань сьогодення можуть вирішувати самостійно. Вони отримали кошти і повноваження, зокрема й земельні. Але це не означає, що кожен регіон відтепер буде сам за себе. Рівень життя, безпеки, здоров’я, освіти, комфорту й добробуту залежить від рівня взаємодії органів влади. Тож слід ухвалити важливі рішення, які надалі сприятимуть ефективному розвитку децентралізації. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, який відкрив засідання Ради розвитку громад і територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30».

Необхідні зміни до Конституції

І перше, на переконання глави держави, — ухвалити зміни до Конституції щодо відносин між центральними й місцевими органами влади. Ідеться про інститут префектів і ліквідацію місцевих адміністрацій. Ці зміни спрямовано на те, щоб певні питання на місцях вирішували не чиновники зі столиці, а люди, які там живуть.

«Водночас ми маємо зберегти нашу територіальну цілісність міцною та беззаперечною. Тому префекти контролюватимуть дотримання Конституції та законів України на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави», — додав Володимир Зеленський.

Він закликав народних депутатів ухвалити зміни до Конституції стосовно децентралізації, повідомляє Офіс Президента. «Ці зміни обговорювали з лідерами місцевого самоврядування, нашими науковцями та експертами впродовж року. Час переходити від обговорень до справжніх дій», — сказав він і звернувся до голови Ради з питань правової реформи та профільного комітету парламенту із проханням узяти на себе координацію цього процесу.

Другим важливим завданням глава держави назвав розроблення та ухвалення нормативних актів, які врахують специфіку самоврядування у міських громадах і дадуть містам імпульс та можливості для розвитку.

«Третє завдання — розробити й ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громади на діяльність місцевої влади й ухвалення ключових рішень саме на місцях. Ми маємо вийти на остаточну формулу управління на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють», — наголосив Президент.

А найближчим часом буде утворено Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові, який стане майданчиком для діалогу та рішень.

За прикладом Європи

Цей конгрес створюють за прикладом Конгресу Ради Європи. В Україні він складатиметься із президії, палати місцевих влад та палати регіонів і проводитиме засідання раз на пів року. «Палати самостійно обиратимуть керівництво і делегуватимуть по три представники від кожної у президію конгресу, яку буде представлено вищими посадовими особами країни, вона засідатиме щомісяця», — цитує Укрінформ слова глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Такі щомісячні обговорення системної роботи з розв’язання місцевих і регіональних проблем за участю найвищих посадовців держави дадуть змогу забезпечити найкращу координацію діяльності всіх органів влади.

Також, за його словами, палата місцевих влад і палата регіонів збиратимуться щокварталу та подаватимуть пропозиції до порядку денного президії конгресу. Загальне засідання конгресу відбуватиметься щопівроку або на вимогу. «Конгрес стане майданчиком для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні задля пошуку ефективних рішень», — переконаний посадовець.

Можливості й відповідальність

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що наша країна за дуже короткий час пройшла той шлях, який інші країні проходять десятиліттями. Та сьогодні потрібно ще багато зробити, щоб підсумки реформи адміністративно-територіального устрою відчув кожен громадянин. Прем’єр підкреслив, що реформу місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні визнано однією з найуспішніших серед українського суспільства, згідно з дослідженнями соціологічних компаній.

«Ми рухаємося в завершенні реалізації цієї реформи. Упевнений: синергія та співпраця між усіма представниками влади створюватиме правильні механізми й документи, які позитивно сприйматимуть люди», — зазначив очільник уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що потрібно продовжити роботу над поліпшенням надання громадянам державних послуг, аби вони ставали доступнішими й швидшими. За його словами, уряд цього року має завершити впровадження ініціативи Президента paperless government, тобто «управління без паперів», повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

«Доступність державних послуг реалізується через ЦНАПи, яких в Україні вже майже 900. Центри мають бути в кожній громаді, тому це завдання ми маємо реалізувати разом, об’єднавши наші зусилля», — підкреслив Прем’єр-міністр. Він зауважив, що в Україні було сформовано фактично нову територіальну основу. І щоб механізми демократії на місцях почали працювати на повну потужність, ще треба зробити певні кроки: завершити подальшу децентралізацію повноважень на принципах субсидіарності; забезпечити ефективний перерозподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних територіальних рівнях; синхронізувати мережу територіальних органів центральних органів виконавчої влади з новим адміністративно-територіальним устроєм; осучаснити службу в органах місцевого самоврядування та врегулювати питання комунальної власності.

«Реформа адміністративного територіального устрою — це не лише про додаткові можливості, а й про посилення відповідальності за добробут громадян на місцях. Надані внаслідок реформи фінансові та управлінські можливості дали громадам змогу успішно реалізувати місцеві ініціативи, і дедалі більше громад розкривають власний потенціал. Тепер у межах децентралізації слід посилити взаємодію між органами державної влади й місцевим самоврядуванням», — резюмував Прем’єр.