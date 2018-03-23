Торік в Україні Мін’юст зареєстрував 690 звернень, 136 з яких мали ознаки рейдерських захоплень. Інші випадки — викрадення врожаю чи сільгосптехніки, самовільне захоплення земельних ділянок, незаконний обробіток земель. Про це на Запоріжжі під час засідання регіонального оперативного штабу, де розглядали питання рейдерського захоплення місцевих ТОВ «Агротіс» та ТОВ «Агротіс плюс», у користуванні яких майже 9000 гектарів землі, повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова. І додала, що цьогоріч у Запорізькій області це перше рейдерське захоплення сільгоспземель, але сподівається, що останнє.

Олена Сукманова зауважила, що створення оперативного штабу — це відповідь на заклик суспільства, зокрема профільних аграрних асоціацій. У таких штабах представники державних організацій, причетні до вирішення відповідних питань, разом розглядають справу. Попри те що ще 15 листопада термін роботи штабу закінчився, ніхто не припиняє працювати.

Щодо рейдерського захоплення ТОВ «Агротіс» та ТОВ «Агротіс плюс», то їхній засновник Олександр Чубенко розповів, що сторонні особи незаконним шляхом вилучили його зі складу засновників, звільнивши з посади директора підприємств, про що в Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань було зроблено відповідні записи.

Так, держреєстратор виконкому Семенівської сільради 15 січня провів держреєстрацію змін до відомостей у Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Агротіс плюс» та ТОВ «Агротіс» (зміну керівника юридичної особи, зміну складу засновників (учасників) юридичної особи). Фахівці прокуратури оперативно відреагували на цю інформацію і вжили відповідних заходів: у ЄРДР внесено відповідні дані й розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Нині Головне тер­управління юстиції у Запорізькій області здійснює правові заходи щодо скасування незаконних реєстраційних дій у Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців і громадських формувань.

Задля оперативного інформування й реагування на рейдерські прояви Головне тер­управління юстиції впровадило телефонну «гарячу лінію» оперативного антирейдерського штабу (+38-050-286-34-06), на яку можна звернутися та отримати роз’яснення щодо чинного законодавства.

— Дуже страшно, коли все життя працюєш, розвиваєш власне підприємство і все втрачаєш в одну мить. Та завдяки роботі оперативного штабу моє право на власний бізнес було врятовано, — зазначив Олександр Чубенко.

Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль наголосив, що захист прав громадян — один з головних обов’язків державних органів влади. Завдяки активній та злагодженій роботі членів антирейдерського штабу в Запорізькій області протягом 2017 року фактів аграрного рейдерства не було зафіксовано. На жаль, на початку 2018-го в регіоні це сталося, але завдяки чіткій координації дій Головтеруправління юстиції та прокуратури Запорізької області права власника поновлено. Триває досудове розслідування. Головна мета — очистити область від рейдерів, аби такі ситуації не виникали. А порушники мають знати, що без покарання не залишаться.

А ТИМ ЧАСОМ

Аграрії підживлюють озимину

ПЕРЕЗИМУВАЛИ. За інформацією в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Андрія Полякова, на засіяній озиминою площі 680,1 тисячі гектарів сходи отримано на 675,6 тисячі гектарів (99,6%), з них у доброму та задовільному стані 73%, решта — у слабкому та зрідженому. Насінням ярих зернових і зернобобових культур сільгосппідприємства області забезпечені в повному обсязі.

Для підживлення сільгоспкультур закуплено 26,2 тисячі тонн міндобрив, що становить 68% потреби. Засобами захисту рослин господарства забезпечені на 21%, протруйниками насіння — на 78%. У 13 районах області вже розпочато підживлення озимих культур. Відремонтовано 97% грунтообробної техніки, 96% тракторів та сівалок. Закуплено понад 46% потреби дизпалива та 54% — бензину.

Щодо фінансового забезпечення, то, за даними районів, планова потреба в коштах на весняно-польові роботи становить майже 6 мільярдів гривень, що на мільярд більше, ніж торік. Власних коштів сільськогосподарські підприємства мають 5,5 мільярда гривень. Решту перекриватимуть за рахунок залучення банківських кредитів.

Євген ЛОГАНОВ

для «Урядового кур’єра»