Найновітніша сторінка історії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря розпочалася на світанку 30 листопада 2013 року, коли за його стінами знайшли прихисток побиті «беркутом» студенти і поранені майданівці, та дзвоном на сполох у ніч на 11 грудня, чи не найпершим у XXI столітті, коли впевнені в своїй безкарності «беркутівці» почали розбирати барикаду на вулиці Михайлівській… Від голосу дзвіниці прокинувся не лише Київ — прокинулась Україна…
А в нинішній постмайданній Україні, яка воює з одвічним світоглядним ворогом, Свято-Михайлівський стає справжнім центром духовного відродження та українськості. Недарма в останній день найулюбленіших різдвяних свят, 21 січня, у знаковому для новітньої історії нашої країни місці відбулася перша велика мистецька подія року, що розпочався. На території монастиря відбувся благодійний волонтерський фестиваль «ЕтноЗима», у межах якого було встановлено національний різдвяний рекорд з найдовшого виконання колядок та щедрівок. Відбулися також святкове богослужіння, різдвяні літературні читання, ярмарок народних майстрів, майстер-класи та благодійний збір пожертв для допомоги дитячим будинкам у зоні АТО. Марафон різдвяних пісень влаштували понад чотириста виконавців. У храмі виступали дитячі, фольклорні, церковні та професійні колективи, а також відомі артисти, як-от Тарас Компаніченко та його «Хорея козацька», гурти «Врода», «Стодивниця», «Бурса фольклору», «ГуляйГород», «TaRuta», «Королівна», «Кралиця», «Буття», «Астарта», «Рожаниця», Оксана Стебельська і Роман Кука (гурт «Українські барви»), «Правиця», «Перлина», дитячі ансамблі «Зернятко», «Щедрик», фольк-студія «Правиця», «Цвітень», найвідоміші українські хори.
Особливістю виступів стало те, що пісні не повторювалися, а загалом співали 3 години 31 хвилину — це відтепер національний рекорд. Його одразу зафіксував представник Національного реєстру Валентин Щербачов, а організатори заявили, що вже планують побити досягнення за рік.
Тим часом на літературній сцені «ЕтноЗими» відомі українські письменники читали дітям різдвяні історії та вірші, а також слухали вірші у виконанні маленьких гостей. Особливою родзинкою стала презентація книжки «Івасикове Різдво», надрукованої шрифтом Брайля.
Акція відбулася за сприяння Центру фольклору та етнографії Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
«ЕтноЗима» — це фестиваль із національним колоритом та сучасними можливостями, який мистецька агенція «Територія А» проводить у найгарніших куточках України: на Буковині, Полтавщині, Чернгівщині, Волині, Київщині. Свято-Михайлівський обрали для чергової локації невипадково. За словами ініціатора фестивалю й ідейної натхненниці дійства співачки і волонтера Анжеліки Рудницької, на вибір місця остаточно вплинули заходи, проведені спільно з Михайлівським до дня Святого Миколая. Зібрані на фестивалі кошти передадуть трьом дитбудинкам Луганської і Донецької областей. До речі, рахунок у «ПриватБанку» ще не закрито і ті, хто не зміг побувати на «ЕтноЗимі» можуть зробити свій внесок.