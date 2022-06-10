Світ стрімко змінюється, щодня з’являються нові виклики в житті, економіці, бізнесі. Чи готові до цих викликів українські студенти? Як навчити їх бути конкурентними у світі, в якому відбуваються глобальні зміни? Як не розгубитися у світі, де мільйони людей залишають домівки і намагаються вижити в інших країнах?

Про це ми запитуємо ректора Міжнародного університету фінансів Любов СМОЛЯР.

— Пані Любове, чого прагне Міжнародний університет фінансів та які завдання ставить?

— МУФ було засновано 1993-го як приватний університет, тож через рік відзначатимемо 30-річчя. Університет має найвищий за національною класифікацією IV рівень акредитації. Ми готуємо високоосвічених і соціально відповідальних професіоналів міжнародного рівня. Стратегічне бачення та компетенції університету адаптовано до українського ринку праці, а освітнє середовище і колектив безперервно вдосконалюються. Ми в динаміці: розвиваємо ринок освітніх послуг, створюємо нові знання, впроваджуємо нові технології та методи навчання.

Ядро нашої моделі — лідерство, яке визначає напрям і дає змогу діяти, і команди (викладачі, студенти, слухачі, випускники, співробітники), об’єднані загальними принципами та цілями. В основі роботи — принципи взаємної поваги, відкритості та довіри. Нам важливо не тільки здобувати знання і досвід, а й ділитися практиками, ідеями та знаннями з академічною та бізнес-спільнотами.

— Останні роки у світі та Україні — час турбулентності. У чому точка опори університету, що дає йому стійкість?

— Таку стійкість дає орієнтація МУФ на потреби національного бізнесу та активна міжнародна співпраця. Маємо міжнародний студентський колектив та надаємо змогу опановувати частину освітньої програми за кордоном.

Університет розвивається в дусі інтернаціоналізації освітньо-наукової діяльності. Наші викладачі поширюють міжнародний досвід, готують студентів до глобальної кар’єри у транснаціональних компаніях, а мережа партнерств із провідними світовими бізнес-школами та асоціаціями бізнес-освіти служить основою для унікальної екосистеми вишу.

МУФ співпрацює з університетами Франції, Австрії, Польщі, Туреччини, Латвії, Швеції, Швейцарії та Індії. А ще з Академічним сертифікаційним центром SAP АСЦ SAP. Ми розвиваємо освітні програми академічної мобільності, які функціонують спільно з Віденським університетом прикладних наук FHWien of WKW (Австрія), IAE Aix-en-Provence (вищою школою бізнесу на півдні Франції) та Університетом економіки (місто Бидгощ, Польща). Науковці та студенти взаємодіють з колегами з усього світу, проходять стажування в межах програми обміну The Exchange Programme Linnaeus-Palme, яку укладено з Королівським технологічним інститутом Швеції, та в межах програми Erasmus+ в Університеті Миколи Коперника в місті Торунь у Польщі.

Студенти, які беруть участь в міжнародному обміні, можуть обирати з понад десяти курсів навчання англійської, французької та польської мови в університетах-партнерах. Три освітні програми у нашому портфоліо викладають англійською.

Міжнародний обмін, який пропонує МУФ, дає змогу студентам здобути практичний досвід, розширити професійні контакти. А також постійно вдосконалювати навички міжкультурної та командної роботи, відкривати нові можливості працевлаштування та будувати тривалі дружні стосунки.

Саме міжнародні контакти та підтримка стали для викладачів і студентів рятівними під час війни, яку розв’язала російська федерація проти України. Дружні заклади вищої освіти (Університет економіки у Бидгощі) та Universitй du Maine у місті Ле-Ман (Франція) допомагають викладачам і студентам, які, рятуючись від обстрілів та бомбардувань, виїхали у країни Європи. Ці виші допомагають нашій спільноті виживати і розвиватися у цей складний час.

— Університети і бізнес-школи в усьому світі — точки розвитку економічної науки, прогресивної думки. Які точки росту створює МУФ?

— Глобалізація, перервана спочатку пандемією COVID-19, а потім повномасштабним воєнним вторгненням рф в Україну, змінює традиційні підходи до менеджменту, економіки та фінансів. Зі зламоподібною зміною соціально-економічної динаміки та створенням нової технологічної, економічної інфраструктури змінюються всі аспекти фінансів і торгівлі.

Понад 30 років ми допомагали розвивати професіоналів, які створюють цінність для бізнесу та суспільства загалом. Нині ми спрямовуємо студентів розв’язувати дедалі складніші задачі сучасної бізнес-ери. Озброюємо їх знаннями і навичками, які дають передові навчальні програми, новаторські дослідження, підходи до побудови інклюзивної спільноти та зв’язок у реальному часі з практикою.

Ми шукаємо нові шляхи для інновацій і прагнемо дати змогу молоді здобути найсучаснішу освіту. Для цього в університеті створено динамічну екосистему, в яку входить розгалужена глобальна мережа, віртуальні об’єкти та креативне середовище на території кампуса, натхненний академічний персонал й інституційні партнерства.

Наша спільнота генерує нові ідеї, пропонує творчі розв’язання задач і проблем завтрашнього дня. Ми університет впливу і прагнемо ще більшого.

— Які у вас вимоги до викладачів?

— Наше портфоліо програм потребує залучення викладачів європейського класу з університетського середовища і з успішного бізнесу. Вони використовують найсучасніші технології передачі знань і вмінь студентам, працюють в різноманітних онлайн-форматах, в очних режимах мозкового штурму, у формі індивідуальних консультацій.

Ми прагнемо розвивати нових науковців і викладачів, створювати та поширювати новаторські знання, концепції та інструменти, які сприяють розумінню й практиці фінансів та менеджменту. Викладачі університету — фахівці з усіх основних предметів, працюють разом із керівниками багатьох провідних компаній. Вони знають, що робить бізнес успішним, і передають ці знання у щоденній викладацькій діяльності. А керівництво МУФ підтримує та розширює унікальний бренд бізнес-освіти.

Викладачів МУФ знають і поважають у багатьох країнах. І це не дивно, адже вони генерують нове мислення та мають вплив на поточні бізнес-практики. Наші викладачі співпрацюють із підприємствами у Києві, Варшаві, Парижі, Бидгощі та багатьох інших містах, втілюють нові ідеї в умовах мінливого бізнес-середовища.

Тож серед понад 5 тисяч випускників нашого університету багатьох добре знають у світі бізнесу як успішних людей. Це талановиті різнопланові особистості, які впливають на життя у своїх громадах.

— Що повинен уміти і знати ваш випускник?

— Насамперед він має мати високопрофесійну освіту, яку ми надаємо через наші освітні програми, ідеї, які продукують і поширюють наші викладачі, а також через вплив, якого ми досягаємо завдяки співпраці з високотехнологічним бізнесом, університетами — світовими лідерами.

Наші навчальні програми розширюються та розвиваються від новаторських курсів до сертифікації STEM, поєднують основи менеджменту з наукою про дані та сучасною бізнес-аналітикою.

Ми завжди використовуємо найбільш сучасні способи навчання та викладання, запрошуємо практиків, які працюють у вітчизняних і міжнародних компаніях, пропонуємо майстер-класи, проєкти, кейси і семінари, що проводять високо­кваліфіковані експерти з бізнесу.

Наші студенти виконують завдання під час проєктно-дослідницьких семінарів в інтерактивній та багатопрофільній атмосфері. Вони можуть брати участь у міжнародних стажуваннях або обрати одну із програм подвійних дипломів, з виїздом на навчання за кордон і отриманням двох дипломів — магістра МУФ та магістра одного із закордонних університетів-партнерів.

На сьогодні Міжнародний університет фінансів реалізує цілісну систему програм підготовки бакалаврів, магістрів, бізнес-освіти-МВА з різною тривалістю у галузі фінансів, бізнес-аналітики, міжнародного бізнесу, підприємництва, інновацій та міжнародної економіки. Усі програми адаптивні, гнучкі до викликів сучасного світу.

З урахуванням цифрових технологій найпопулярніші міждисциплінарні програми, які дають знання та компетентності на стиках сучасного бізнесу та новітніх технологій, фінансів, бізнес-аналітики, інтелектуального аналізу великих даних, інформаційних технологій, підприємництва та менеджменту. Поєднання сучасних технічних знань та управлінських навичок забезпечує високий рівень конкурентних переваг випускників у високотехнологічних компаніях, під час створення власного бізнесу, започаткування та масштабування стартапів.

Наші програми розраховано на амбітних студентів, які бажають увійти в нову для себе професію в галузі економіки та фінансів, уміють планувати свій час і концентруватися на виконанні інтелектуальних завдань.

Ми виховуємо незалежних мислителів та успішних практиків, які додають цінності підприємствам, що їх наймають. Завдяки багатопрофільному навчанню корпоративні лідери, стратеги і фінансові аналітики мають змогу стати ключовими стратегічними гравцями в будь-якій транскордонній спів­праці або ініціативі з трансформації бізнесу.

Випускники університету вміють аналізувати, оцінювати тренди в різних галузях економіки, здатні проводити ґрунтовний фінансовий аналіз, дослідження і організацію бізнес-процесів відповідно до вимог сьогодення і розмовляють однією мовою з фінансистами і бізнесменами всього світу.

— Чи має університет навчати цінностей? І що це за цінності?

— МУФ прагне навчати та розвивати лідерів і творців підприємств, які створюють цінність для зацікавлених сторін і суспільства загалом. Серед наших пріоритетних цінностей — незалежність від будь-яких культурних, політичних та економічних впливів для справжнього вільного та критичного мислення, наукова строгість, академічна доброчесність, уява і творча пристрасть у поєднанні з відповідальністю у соціальній, етичній та екологічній галузях задля забезпечення сталого розвитку.

Наш університет прагне створювати та підтримувати інтелектуальну спільноту, яка цінує і поважає різні точки зору. Ми несемо відповідальність за підтримку та захист спільних цінностей і принципів у Міжнародному університеті фінансів та за його межами.

Переконані, що світ критично потребує якомога більше профе­сіоналів для розв’язання найнагальніших і найскладніших проблем. Підприємствам у всьому світі потрібні лідери та менеджери, які можуть знайти інноваційні способи творення цінності.

І звичайно, кожен елемент місії нашого університету — виховувати лідерів, які змінюють світ, наповнений новим змістом. Люди, що змінюються та обирають шлях творчої перебудови, мають неабияку цінність для суспільства. Численні економічні і соціальні кризи показали багато прикладів лідерів, які декларували систему цінностей, не створюючи жодної. Міжнародний університет фінансів вирізняє те, що наші випускники забезпечують лідерство в усіх сферах життя.

— Чим МУФ відрізняється від інших бізнес-шкіл та інститутів фінансів в Україні і світі?

— Міжнародний університет фінансів пропонує знання та навчання в ключових галузях бізнесу, зокрема цифровій трансформації, підприємництві та інноваціях, фінансах, інтеграції бізнесу у світові системи, вивченні проблем клімату і забезпеченні стійкості.

Сила нашого університету у гнучкому форматі. Перевага МУФ — навчальні плани, розроблені та адаптовані для динамічного онлайн-навчання, а також захопливий інтерактивний набір віртуальних навчальних платформ.

Ми об’єднуємо глобальну когорту успішних студентів та викладачів з різними поглядами та життєвим досвідом, які пропонують змістовний обмін знаннями та постійну підтримку. Вирізняємося з-поміж інших університетів прямою взаємодією в режимі реального часу викладачів, фасилітаторів курсів та студентської спільноти.

Підготувала

Світлана ГАЛАТА