125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАЛЕНТИНА ОТАМАНОВСЬКОГО

Репресований краєзнавець

ПОДВИЖНИК. Олександр Довженко вважав, що «народ, який не знає своєї історії, є народ сліпців». Не дивно, що і за царських, і за радянських часів історична наука була однією з найнебезпечніших для тих, хто оперував фактами, а не догмами політичної доцільності.

Красномовне підтвердження цього — трагічна доля видатного краєзнавця Валентина Отамановського, який 1924 року організував у Вінниці кабінет виучування Поділля. Цей науково-методичний центр об’єднав зусилля професійних науковців та сотень аматорів для вивчення минулого рідного краю. Причому на професійному рівні, бо дослідники залучили до співпраці мережу краєзнавців на всій території Поділля і налагодили тісні зв’язки із 180 науковими організаціями країни та зарубіжжя.

Реакцією радянських репресивних органів стало стандартне звинувачення в «українському націоналізмі». Отамановського засудили на 5 років таборів і подальше заслання в Казань, де знавець семи іноземних мов викладав латину студентам-медикам. Навіть за хрущовської відлиги вченого не реабілітували, а єдиним послабленням став дозвіл переїхати до Харкова, де доктор історичних наук змушений був навчати майбутніх лікарів мови давніх римлян.

75 РОКІВ ЗНИЩЕННЯ КОРЮКІВКИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Забуття найбільшої трагедії Європи

ПОГЛЯД. На відміну від чеського селища Лідіце, французького Орадура чи білоруської Хатині, де в роки Другої світової вій­ни окупанти знищили відповідно 320, 642 та 149 жителів, назва української Корюківки, де карателі у прямому значенні слова перетворили на дим і попіл понад 7 тисяч(!) людей, відома далеко не всім навіть в Україні. Про трагедію цього населеного пункту десятиліттями ні словом не згадували радянські підручники історії, хоч у матеріалах, підготовлених для Нюрнберзького трибуналу, цей злочин справедливо названо «найбільшим масовим знищенням місцевого мирного населення на окупованих територіях за увесь період Другої світової вій­ни».

В амнезії, що шокує, яку десятиліттями супроводжували традиційні ритуальні заклинання «ніщо не забуто, ніхто не забутий», аж кілька причин. Зокрема, у знищенні Корюківки брали участь німці й угорці із 105-ї легкої дивізії, яка входила до групи мадярських військ під командуванням генерала Золтана Йогана Алдя-Папа.

За розповідями тих, хто пережив окупацію, навіть німців боялися менше, ніж карателів з Угорщини. Однак ухвалений ще 19 квітня 1943 року указ президії Верховної Ради СРСР «Про міри покарання для німецько-фашистських лиходіїв, винуватих у вбивствах радянського цивільного населення», як засвідчує навіть його назва, фактично применшував міру вини карателів із союзних Третьому рейху країн. Сталін заздалегідь зробив поступку для потенційних «братів по соціалістичному табору». Посіяна тоді амнезія призвела до того, що в Будапешті кілька років тому відкрили пам’ятник, де цю країну-союзника Гітлера представлено жертвою німецької окупації.

Доказ сталінської толерантності до майбутніх країн соцтабору — матеріали надзвичайної слідчої комісії, яка поклала провину за знищення Корюківки на війська СС, де існували не лише німецькі за національним складом підрозділи, і на… українських поліцаїв.

До масового знищення жителів Корюківки справді доклали рук представники поліції. Однак не української (навіть якщо мати на увазі не державну належність, як з угорцями), а з елітного підрозділу німецької польової поліції, сформованого із донських козаків-колабораціоністів, чиї шапки-кубанки стали фірмовим знаком росіян-карателів.

Ще один факт, через який комуністичні ідеологи старанно замовчували найбільший у роки Другої світової війни злочин проти місцевого цивільного населення, — причетність до трагедії радянських партизанів. Ідеться не про те, що каральна акція стала відплатою за вчинений ними успішний напад на Корюківку 27 лютого 1943 року, у якому загинуло 78 ворожих вояків і 8 потрапили у полон.

Навряд чи доречно звинувачувати партизанів у тому, що вони воювали проти окупантів. Тим більше, що винищення слов’янського населення було офіційною доктриною Гітлера, здійснюваною на захоплених територіях незалежно від того, чинить воно опір чи ні.

Найстрашніша таємниця Корюківки в тому, що коли 1—2 березня 1943 року не більш як півтисячі карателів планомірно зачищали селище від жителів, убиваючи і навіть спалюючи живцем жінок, дітей, старих, за цим без жодного реагування спостерігали партизани. Офіційні радянські дані свідчать, що за кілька кілометрів від палаючого селища дислокувалися 5,5 тисячі «народних месників» із партизанського з’єднання Федорова, які нічого не зробили для порятунку 7 тисяч безневинних жертв нацистського терору.

160 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПАВЛА ТУТКОВСЬКОГО