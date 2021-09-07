Національна збірна показала другий найкращий здобуток за час виступів на таких змаганнях

Нині світ повністю переконався в тому, що спорт не є прерогативою лише номінально здорових. Люди з інвалідністю, навіть з такими важкими травмами, як ушкодження хребта, за бажання можуть стати спортсменами, брати участь у змаганнях найвищого рівня й досягати спортивних вершин і звитяги.

І в Паралімпійських іграх, започаткованих 1948 року, перемагають вони не лише суперників. Головною тут, мабуть, постає перемога над собою і власною недугою. А сила духу й наполегливість, які вони демонструють, справді вражають.

Стрімкий злет масового спорту людей з інвалідністю в Україні відбувся, коли було започатковано унікальну й поки що єдину у світі державну систему управління фізичною культурою і спортом інвалідів. У 1993 році рішенням уряду було створено Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» і 27 регіональних його центрів.

Одне ціле

А нині в Токіо завершилися XVI літні Паралімпійські ігри, що тривали з 24 серпня по 5 вересня. Вони стали одними з найтріумфальніших для українського спорту. Це славетний здобуток 143 наших паралімпійців. Найбільше представництво мали в плаванні — 40 спортсменів і в легкій атлетиці — 32. Не всі з них цього разу піднялися на п’єдестал, але, безперечно, всі доклали максимум зусиль для перемоги. І засвідчили, що хоч як би було важко, вони одне ціле, справжня Національна збірна, яку було представлено майже всіма областями держави.

Прапор України під час Параду націй ніс дворазовий паралімпійський чемпіон з кульової стрільби Василь Ковальчук. У Токіо 48-річний спортсмен здобув «срібло» та «бронзу». Загалом на його спортивному рахунку чотири паралімпійські медалі.

Церемонію відвідав кронпринц Японії Фуміхіто Акісіно. Відбулася традиційна передача паралімпійського прапора наступному місту-господарю ігор — Парижу, де Паралімпіада відбудеться з 28 серпня по 8 вересня 2024 року.

Цьогоріч упродовж 12 змагальних днів Паралімпіади-2020 було розіграно 539 комплектів нагород у 22 видах спорту. Змагалися 162 збірні, включно з командами біженців і Паралімпійського комітету Росії. Медалі Токіо-2020 вибороли представники 86 країн світу. Найбільше нагород у Китаю — 207. Другими стали британці — 124 медалі.

Наші спортсмени виграли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних, 27 бронзових і в підсумку посіли п’яте місце за кількістю нагород і шосте — в загальнокомандному заліку. Україна здобула медалі в десяти видах спорту з 15, в яких була представлена. І це попри те, що понад половина спортсменів — дебютанти таких ігор.

Найтитулованішим атлетом Токіо-2020 став наш плавець Максим Крипак. Представник України вперше виграв «особистий медальний залік» Паралімпіади — 7 нагород: п’ять золотих, по одній срібній і бронзовій.

Наймедальнішим для України стало плавання — 43 нагороди, на другому місці легка атлетика — 24. У кульовій стрільбі українці розділили перше місце за кількістю медалей із Китаєм — по шість.

Нові рекорди

Четверо українських спортсменів встановили світові й паралімпійські рекорди. Максим Крипак — у комплексному плаванні на 200 метрів і вільним стилем на 100 метрів. Андрій Трусов — у плаванні на 100 метрів на спині, Єлизавета Мерешко — у плаванні на 50 метрів і 100 метрів вільним стилем. А Зоя Овсій встановила рекорд у метанні булави.

Нині спортсмени повертаються додому. Частину з них, а також тренерів, медиків і президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича зустрічав в аеропорту «Бориспіль» міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Він подякував їм і Паралімпійському комітету за видатні результати на цьогорічних іграх. А рідні, друзі й численні вболівальники вітали своїх героїв квітами, обіймами, оплесками й плакатами.

Президент Володимир Зеленський привітав українських паралімпійців. Відповідний допис глава держави розмістив у твіттері: «Завершилися Паралімпійські-2020 у Токіо. Завдяки нашим спортсменам Україна знову показала високий результат. Дякую кожному! Пишаємося та вітаємо вдома».

Згодом у Харкові рідні та друзі, вболівальники та представники місцевої влади радо зустріли земляків-плавців Максима Крипака та Максима Вераксу, повідомляє Укрінформ.

«Радий, що праця, витрачена на підготовку до Паралімпіади-2020, виправдана. Чи чекали ми своїх перемог? Про це не думали, хотіли поліпшити попередні результати, але, звичайно, сподівалися, старалися. Нинішні Паралімпійські ігри, перенесені через коронавірус, були не такі емоційні, як попередні, не було вболівальників, їхньої підтримки, але ми поставилися до цього спокійно, не розслаблялися — і все вийшло. Тепер — відпочинок, а далі підготовка до чергової Паралімпіади», — розповів Максим Крипак.

А Максим Веракса зазначив, що в Україні для паралімпійців створено всі умови — збори, лікарі, тренери, масажисти. Хоча й дещо бракує колишньої олімпійської бази, яка вже вісім років перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Але обіцяють створити нову в Дніпрі. Він наголосив, що в будь-якому разі хоче брати участь у нових іграх.

З Україною в серці

Також нагадаємо, що українські призери на іграх у Токіо опинялися перед складним вибором, коли доводилося піднятись на п’єдестал разом з атлетами з Російської Федерації. Так український бігун Ігор Цвєтов, який приніс нашій країні срібну медаль на цій Паралімпіаді на дистанції 100 метрів, відмовився сфотографуватися з російськими бігунами під час церемонії нагородження.

«Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось — повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці», — так на сторінці в соцмережі він пояснив свій вчинок.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»