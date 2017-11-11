Президент Петро Порошенко переконаний, що лібералізація візового режиму між Україною і Японією стане добрим прикладом дружби й партнерства двох держав.
Урочисте відкриття виставки «Уявний путівник: Японія» з нагоди Року Японії в Україні відбулося за участі Президента. Крім цього, 2017-й стає роком відкриття безвізових подорожей для наших громадян. «Чекаємо важливих повідомлень про лібералізацію візового режиму з Японією», — зазначив Петро Порошенко, додавши, що дуже невелика кількість країн отримує таку лібералізацію.
А державний міністр закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане, який прибув з візитом в Україну, повідомив про спрощення з 1 січня 2018 року візових вимог для громадян України, метою яких будуть короткострокові візити до Країни Східного Сонця.
«Виставка представить українському глядачеві традиційне й сучасне мистецтво Японії. Відкриває для українців таку красиву й улюблену країну, як Японія. Ця подія завершує Рік Японії в Україні», — сказав Президент.
Ідея цього масштабного проекту — проведення виставки й Року Японії в Україні — виникла торік у квітні під час офіційного візиту глави держави до Токіо. Тоді відбулися ефективні переговори з Прем’єр-міністром Сіндзо Абе, було досягнуто домовленостей про економічні, соціальні зв’язки й культурні події, які мають відбуватися цього року.
«Японія — надзвичайно важливий стратегічний партнер України. Це справжній друг, який, як відомо, пізнається у скрутні часи», — наголосив глава держави, додавши, що в 2014 році, з перших хвилин анексії Криму Росією, Україна одразу ж відчула її надійне плече.
Президент висловив вдячність за тверду політику Японії щодо невизнання незаконної анексії Криму, засудження агресії Росії на сході нашої держави, підтримку Резолюції Генеральної асамблеї ООН, співавтором якої була Японія, а також за чітке й послідовне дотримання політики санкцій щодо Росії.
Загалом японські партнери надають постійну всебічну допомогу в різних галузях. У військових шпиталях працює найновітніше електронне медичне обладнання для реабілітації наших героїв. Японія надає великі кредити для розв’язання різноманітних проблем: від інфраструктурних проектів у всій країні до будівництва аеропортів.
«Виступи японських артистів, проведення фестивалів японської культури, музейних виставок, спортивних змагань майстрів Кендо надовго залишаться у пам’яті українців», — зауважив Президент. А щовесни 2500 дерев сакури розквітають у багатьох містах України і символізують надійну й міцну українсько-японську дружбу.
Згадали й про відкриття мурала японського художника Кенсуке Міядзакі в одній зі шкіл Маріуполя, яка розташована недалеко від фронту і неодноразово піддавалася обстрілам з боку проросійських терористичних формувань.
Петро Порошенко подякував за підтримку Прем’єр-міністрові Японії Сіндзо Абе, доброму другові України, привітавши його з перемогою на нещодавніх парламентських виборах, повідомляє прес-служба Президента.
З державним міністром закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане того самого дня зустрівся й Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він запевнив поважного гостя в налаштованості української сторони на посилення економічної співпраці зокрема в реалізації масштабних проектів з японськими компаніями.
Кадзуюкі Накане підкреслив, що Японія відзначає прогрес в Україні й готова продовжити підтримку соціально-економічних змін в нашій державі. Тож двостороння співпраця, зокрема на найвищому рівні, розвиватиметься. Ідеться й про відкриття офісу урядового агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) в Україні найближчим часом, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Державний міністр також повідомив про продовження політики санкцій проти країни-агресора.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»