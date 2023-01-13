Згідно зі статистикою, з 1 січня по 1 вересня 2022 року українські банки втратили 1,8 мільйона активних карток. Цифра чимала. А якщо негативна тенденція не зміниться, то побачимо подальше зменшення доходів фінустанов та істотний відтік клієнтів.

«Урядовий кур’єр» разом з експертами шукав причини, які спонукали до скорочення кількості активних карток у наших фінансових установах, і те, що може докорінно поліпшити ситуацію.

Провина війни

Голова правління Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова вважає, що йдеться про картки, за якими протягом попереднього місяця проводили видаткові операції.

«Тобто власник картки розраховувався нею чи знімав з її допомогою гроші з рахунку. Саме такі картки умовно називають активними, статистику щодо їх кількості регулярно публікує Національний банк України. Кількість активних карток справді скоротилася із початку року. Проте називати це тенденцією некоректно, адже різке скорочення припало на торішні лютий — травень (проміжної статистики між цими датами нема) — на 11,3%. Після того кількість активних карток зростала щомісяця, крім серпня, завдяки чому сумарне зменшення кількості активних карток від початку року становило лише 1,9%», — зазначає вона.

Та не так все просто. Головна причина скорочення кількості активних карток — повномасштабне вторгнення країни-терориста росії. Чимало людей вимушено виїхали з України або опинилися в окупації. Багато загинуло. Часто люди, які поспіхом покидали домівки, залишалися буквально без усього і відновлювали картки та документи вже на новому місці, а це не завжди швидко. Переважно ці події припали саме на перші місяці війни, що й позначилося на картковій статистиці.

Як вважають у «Сенс Банку», чимало людей, які виїхали за кордон, перейшли на обслуговування картками країн перебування. І це цілком зрозуміло: саме туди надходять соціальні виплати чи заробітна плата, якщо людина за кордоном знайшла місце роботи. У такому разі українськими картками просто перестають користуватися.

Новий прошарок клієнтів

Проте в Україні з’явився особливий прошарок людей, які відкривають нові банківські картки. Це військово­службовці. Наші захисники переважно обирають обслуговування в державних банках, зокрема в ПриватБанку. Саме цим економіст Андрій Ковтун пояснює, чому в цій фінансовій установі віднедавна зросла кількість активних карток.

Це підтверджує і заступник керівника напряму зовнішніх та внутрішніх комунікацій ПриватБанку Олег Серга. За його інформацією, на 1 листопада 2022 року кількість емітованих банком карток збільшилася на 930 тисяч. Він зазначає, що невпинно зростала й кількість нових клієнтів ПриватБанку — на 613 тисяч.

Однак Олена Коробкова вважає, що теза експертів про зростання кількості активних карток лише у ПриватБанку не відповідає дійсності. «Не один, а дев’ять банків наростили кількість активних карток на 1 листопада 2022 року. ПриватБанк продемонстрував не найбільші відносні темпи приросту на ринку (+5,2%), зайнявши за цим показником лише сьому позицію. Однак за абсолютним приростом (у штуках) цей банк — безумовний лідер, що не дивує з огляду на його частку на ринку», — додає вона.

Невоєнні причини падіння

Експерти виокремлюють й інші, невоєнні причини зменшення кількості активних карток загалом в Україні 2022 року.

Андрій Ковтун переконаний, що на тлі значного тимчасового зростання кількості відкритих позаторік карток торішня статистика досить скромна. «Згадайте, що саме 2021 року масово відкривали картки за державною програмою «єПідтримка». Саме за нею користувачі, які мали щеплення проти COVID-19, могли відкрити спеціальну картку та отримати державну допомогу — тисячу гривень. Тож з’явилося чимало нових карток. На кінець 2021 року Універсалбанк збільшив кількість активних карток на 807 тисяч штук, ПриватБанк — на 663 тисячі, Ощадбанк —на 172 тисячі, «Райффайзен Банк» — на 140 тисяч штук. 2022 року цими картками вже користувалися значно менше клієнтів, бо, знявши гроші, про них забували», — коментує ситуацію експерт.

Є ще одна причина скорочення 2022 року кількості активних карток. Це те, що банки значно посилили вимоги до клієнтів під час оформлення різних кредитів. Можна сказати, що фінансові установи у непростий воєнний час майже не кредитували населення та бізнес.

А для зростання чинників чимало…

Однак вважати, що 2022 року були лише негативні чинники, які вплинули на активність користування картками, не варто. Адже хоч би те, що українські банки на початку широкомасштабної війни ухвалили рішення про пролонгацію терміну користування картками, сприяло тому, що їхня кількість не зменшилася.

«Збільшенню кількості активних карток сприяв і так званий валютний туризм. Особливо активним він був навесні — на початку літа 2022 року. Деякі особи, відкриваючи нові картки, заробляли чималі гроші на різниці курсів різних валют у прикордонних областях України», — зазначає Андрій Ковтун.

І нарешті саме торік значно зросла кількість тих, хто до цього картками не користувався. Ідеться зокрема про жителів сільської місцевості та пенсіонерів. Експерти припускають, що таких було кілька мільйонів. Чимало таких людей через війну стали внутрішньо переміщеними особами. Зрозуміло, що везти із собою велику кількість готівки, яку вони ніколи не тримали в банках, вкрай небезпечно. Тому змушені були відкривати активні картки, спрямовуючи на них заощаджені кошти.

Чи зростатиме кількість активних карток банків 2023 року? Олена Коробкова стверджує, що такий процес відбувається із червня 2022-го.

«Чи буде цей тренд стабільним, значною мірою залежатиме від подальшого перебігу війни. Однак ми віримо в ЗСУ та з обережним оптимізмом дивимося в майбутнє», — додає вона.

Інші фахівці очікують, що більшість фінансових установ поверне відсотки на залишок за картками. Також має значно активізуватися карткове кредитування.