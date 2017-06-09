Під час відвідування Трипільської ТЕС Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про ринок електричної енергії», ухвалений у Верховній Раді ще 13 квітня.
«Закон доленосний, антикорупційний. Більше ніхто не встановлюватиме ціну на електроенергію, вугілля, співвідношення, що на певному етапі було виправдано у вигляді формули, скасовуємо. І ринок, прозорий і ефективний, визначатиме ціну. І перемагатиме той, хто найефективніше працює», — підкреслив Петро Порошенко.
Президент нагадав, що закон розроблено спільно з Європейським енергетичним співтовариством, схвалено ЄС та американськими партнерами. Його підтримали світові антикорупційні організації.
Крок до цивілізованих відносин
Ухвалення цього закону — одна з обов’язкових умов для надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу обсягом 600 мільйонів євро, повідомляє УНІАН.
Документ відповідає вимогам Третього енергетичного пакета, а також враховує норми чинного Закону «Про функціонування ринку електричної енергії України», який визначає організацію ринку загалом і передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об’єднаної енергосистеми Укренерго.
«Ми наводимо лад в Україні. Тому сьогодні тут, а не в кабінеті разом з вами я ухвалив рішення про підписання цього закону і започаткування створення ринку електричної енергії», — зазначив Петро Порошенко, підкресливши, що під час підготовки цього документа було виконано величезну роботу. Він додав: «Результат цієї роботи — це абсолютно нові революційні правила функціонування ринку електричної енергії — прозорого і ефективного».
За словами Президента, почнеться копітка робота із запровадження норм і технологій, визначених законом. Він зазначив, що в Україні створюється модель ринку, за якою працюють країни Європейського Союзу. Зокрема, документ передбачає запровадження бірж електроенергії. За його словами, мета закону — входження України до спільної енергетичної системи Європейського Союзу.
Цей документ має три важливі ознаки: «Перша: він повністю відповідає європейським стандартам та аналогам. Друга: закон запроваджує конкурентний ринок, конкуренцію на ринку і це робить конкурентною не лише енергетичну галузь — хто дешевше виробив, той перший продав, а й українську промисловість і економіку. Третя: він прозорий — створює дієвий запобіжник проявам корупції на ринку електроенергії». Президент підкреслив, що це ще одне підтвердження рішучої налаштованості на боротьбу з корупцією.
Петро Порошенко зазначив, що уряд спільно з НКРЕКП має якомога швидше сформувати план заходів з імплементації закону. А всі плани заходів з реформування енергетичної галузі в найкоротший термін потрібно винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони й Національної ради реформ.
Споживання менше, а свободи більше
Попереду ще багато роботи, зокрема слід розробити законопроект «Про Фонд енергоефективності». Партнери України — ЄС та США — готові надати фінансову підтримку для запровадження системи енергоефективності. Петро Порошенко нагадав, що у 2014 році, коли його обрали Президентом, українська економіка була серед десяти найменш енергетично ефективних економік світу.
«Що більше споживали газу, то більше коштів надходило можновладцям. Ми вже сьогодні скоротили на 30% енергоспоживання і робитимемо це далі», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
До слова, одна з найбільших енергогенеруючих компаній України «Центренерго» розпочала роботи з переведення одного з блоків Трипільської ТЕС із дефіцитного вугілля антрацитної групи на вугілля газових марок, що видобувають в Україні. Цю модернізацію буде проведено дуже швидко, а надійність і ефективність зростуть відчутно.
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«Урядового кур’єра»