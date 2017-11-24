У межах робочої поїздки до Полтавської області Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відвідав учора кілька свердловин державного холдингу «Укргазвидобування». Спілкуючись із керівництвом і працівниками підприємства, він заявив, що розпочата урядом політика досягнення енергонезалежності держави передбачає збільшення обсягу видобутку власного газу до 20 мільярдів кубічних метрів. Досягти цієї мети цілком реально до 2020 року.
«За підсумками цього року ми виходимо на показник 15,2 мільярда кубічних метрів, і тому ставимо завдання до 2020-го вийти на видобуток 20 мільярдів кубометрів», — наполягає Володимир Гройсман.
Запаси забезпечать позитивну динаміку…
Він підкреслив, що енергетична незалежність дасть змогу не тільки позбутися імпорту палива як чи не найбільшого чинника впливу на Україну, а й забезпечити зниження цін на газ на внутрішньому ринку. «Україна буде енергонезалежною, а українці отримають доступ до дешевого газу», — пообіцяв Прем’єр-міністр.
А напередодні на засіданні Кабінет Міністрів затвердив концепцію розвитку газовидобувної промисловості України. Концепція передбачає щорічне нарощування видобутку власного газу з можливістю в середньостроковій перспективі вийти на експорт цього виду палива. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну оперує даними науковців. Згідно з ними, Україна має 276 мільярдів кубічних метрів підтверджених запасів газу в 140 родовищах. Загальний потенціал родовищ утричі більший — 923 мільярда кубометрів.
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«Упродовж останніх десятиліть Україна лише знижувала обсяг видобутку власного газу зокрема через певні політичні рішення. Позитивну динаміку видобутку газу було зафіксовано у 2016 році. Загальний обсяг видобутку торік становив 14,6 мільярда кубометрів», — такою довідковою інформацією ділиться з користувачами Урядовий портал.
Про демонополізацію та побудову прозорого ринку газу в Україні Володимир Гройсман говорив представникам засобів масової інформації. «Мене цікавить прозорість ринку газу й формування справедливої ціни на паливо всередині країни», — розповів він, додавши, що завдання досягти демонополізації та сформувати ефективний паливний ринок уряд ставив перед членами новопризначеної наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», оскільки це найбільша енергетична компанія в державі.
…і зменшення ціни
Формування прозорого ринку газу та анбандлінг (функціональне розділення) НАК «Нафтогаз України» входить до загального переліку заходів, визначених урядом пріоритетними. Перелік має стосунок до реформ, які Україна реалізує в контексті співпраці з міжнародними партнерами.
Нову наглядову раду НАК «Нафтогаз України» Кабмін формував також цієї середи. До її складу увійшли чотири незалежних члени і три представники влади. Сформована наглядова рада повністю незалежна. Міністри очікують, що це сприятиме поліпшенню корпоративного управління, підвищенню конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості компанії. Основні надії покладають на ефективніше вирішення завдань, пов’язаних із забезпеченням енергетичної незалежності держави та демонополізації газового ринку.
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Нині, за словами Володимира Гройсмана, у НАК «Нафтогаз України» на ринку поставок газу для потреб промисловості лише 7%. Цей показник має бути в рази більшим. Словами Прем’єра це звучало так: «Маємо незадовільний стан роботи компанії з точки зору продажу комерційного газу. Він в Україні займає лише 7% ринку, хоч має займати удвічі або втричі більшу частку ринку. Це все неприпустимо. Ми повинні демонополізувати ринок газу в країні, й це позитивно впливатиме на ціну газу: вона стане меншою. Це очевидно».