Ви зібралися в довгоочікувану відпустку або маєте кілька вільних від роботи днів і напружено обмірковуєте, який маршрут обрати? За кордон? А якщо часу обмаль і коштів не вистачає? Ви із заздрістю дивитеся на тих, хто може дозволити собі таку розкіш? А чи замислювалися ви над тим, що чимало закордонних туристів приїжджають до нас, а потім у себе вдома із захопленням розповідають про прекрасний відпочинок в Україні, природні, історичні, архітектурні та культурні багатства нашої країни?

Повірте, що це так. Просто ми звикли дивитися за обрій, не помічаючи того, що в нас під ногами. Якщо ж і помічаємо, то тільки калюжі, а не зірки, що відображаються в них.

Тому ми вирішили допомогти вам побачити ці зорі.

Почнемо з Рівненщини — дивовижного українського краю, який славиться красою природи й духом історії. Щороку десятки тисяч туристів приїжджають сюди, щоб побачити природні феномени, старовинні замки, приголомшливі краєвиди і відчути відгомін минулих епох. Якщо ви ще не планували мандрівку Рівненщиною, саме час зробити це. Адже цей край справедливо можна назвати особливим, бо найвибагливіші мандрівники знайдуть тут місця, які закарбуються в їхній пам’яті назавжди.

Рівне

Це місто підкорює затишком із перших хвилин перебування. А його центральний парк не залишає байдужим жодного туриста. За останні десятиліття він кілька разів змінював назву, однак місцеві жителі традиційно на нього кажуть Лебединка. Усе тому, що на озері оселилися чорні й білі лебеді, які стали своєрідними зірками Рівного. Мабуть, немає людини, яка утрималася від селфі з дивовижними птахами. Крім парку, варто побувати на окраїні Рівного, де щоліта зацвітає макове поле, яке вражає барвами. Мільйони квітів приголомшують красою і створюють враження червоного моря.

Звичайно, ви багато чули про бурштин. А чи знаєте, що він буває не тільки жовтим, коричневим і вишнево-червоним? Іноді він має зеленуватий, а ще молочний і навіть чорний колір. Видобувають таку унікальну красу тільки на півночі Рівненщини. За це область називають бурштиновим краєм. Саме тут знають усі секрети сонячного каменю. А долучитися до знавців можна у першому в країні музеї бурштину, створеному в Рівному. Серед експонатів — шматки каменю віком майже 40 мільйонів років, знайдені в різний час на території області, а також виготовлені з нього ювелірні вироби. Ви матимете змогу побачити тут найдавнішу бурштинову прикрасу України — диск-амулет віком понад 2,5 тисячі років. Окрасою музею вважають камені, в яких закристалізувалися комахи.

Чого тільки не робили з бурштину — посуд, прикраси, його використовували для оздоблення одягу і взуття, а нині — і для створення картин. Дивлячись на всю цю красу, важко повірити, що колись бурштин був матеріалом для розпалювання печі замість дров. Але це єдиний камінь, який горить.

Тунель кохання

Біля селища Клевань, що за 20 кілометрів від Рівного і куди легко добратися маршруткою, розташоване найромантичніше місце України — тунель кохання. Тут панує неймовірна атмосфера любові. Творять її ті романтики, які приїжджають сюди, щоб побачити справжнє диво. Колись на цьому місці була звичайна залізнична колія, що вела до військової бази. Щоб замаскувати потяг, вздовж залізниці висадили дерева. Згодом саджанці розрослись, а від щоденного руху транспорту гілки утворили рівну арку, яка вражає красою.

Серед місцевих жителів існує романтична легенда, як з’явилася залізнична колія й сам тунель. Розповідають, що ідея створення залізниці, яка проходитиме через ліс, спала на думку польському інженерові. Він жив у селі Оржів, а кохав дівчину із Клеваня. І хоч пізніше доля їх розлучила, історія показує, на що спроможна людина, коли кохає.

Відвідати це чудове романтичне місце приїжджають туристи навіть із-за меж України. Вважають, що коли ступиш у тунель кохання і забажаєш знайти другу половинку або мати вічне і щире кохання, то бажання обов’язково здійсниться. Правда це чи ні — важко сказати, але тисячі людей уже побували тут, щоб відтворити цей ритуал. Тут знімають рекламні ролики й ігрове кіно, туристи з різних країн (особливо багато китайців) залюбки влаштовують церемонії одруження (для цього є спеціальна арка) і залишають замочки на щастя.

Сюди можна приїжджати в будь-яку пору року. Взимку від засніженого тунелю кохання неможливо відірвати погляд, навесні та влітку він вкритий густим шаром зеленого листя, а восени буяє різними кольорами, створюючи неймовірну картину. Однак у теплий період року варто взяти із собою засоби від комарів, адже через підвищену вологість їх чимало.

Соколині гори

Є на Рівненщині й унікальний природний комплекс із назвою Соколині гори в Березнівському районі між селами Більчаки та Губків. Вони заворожують не тільки красою, а й легендою, яку знають усі місцеві жителі. Одна з наймальовничіших скель — Князь-гора, що височіє над навколишнім ландшафтом на 60—70 метрів. На її вершині збереглися руїни середньовічного Губківського замку, який знищили татари у 1504 році. До цього у величній споруді мешкав князь Семашко, що, за переказами, дуже нагадував графа Дракулу. Місцеві жителі переконані, що він мав магічну силу й був дуже жорстоким.

Семашко заборонив доньці одружуватися із простим селянським хлопцем, якого вона покохала. А щоб вона не змогла піти проти волі батька, її замкнули в одному з підземель замку. Та сила кохання була настільки великою, що пара перетворювалася на соколів та щовечора вирушала на побачення. Дізнавшись про це, князь перетворив хлопця й дівчину на птахів, які навіки оселилися в урочищі. Від цієї легенди походить назва гір — Соколині.

Базальтові стовпи

Ще одне дивовижне місце на Рівненщині — базальтові стовпи в урочищі Іванова Долина поблизу села Базальтове Костопільського району. У всеукраїнському конкурсі «7 чудес природи України» це чудо природи вийшло у фінал. На Поліссі теж є базальтові поклади, але вони, на відміну від рівненських, залягають не стовпами, а лавовими потоками. А тут вони мають чотири- або восьмигранну форму завтовшки 0,6—1,2 м і заввишки від 3 до 30 м. Іншими словами, це навіть не стовпи, а колони. Така форма базальту більше ніде в Україні не трапляється, і науковці досі ламають голову: як потрапила порода вулканічного походження на рівнинну місцевість Костопільщини?

Відомо, що бруківкою з тутешнього базальту свого часу вимощували вулиці Парижа, Брюсселя, Відня, Москви, Берліна і Варшави. Використовували його і під час виготовлення деталей космічних кораблів та вогнетривкого одягу для пожежників. А неподалік базальтових стовпів є мальовничий кар’єр, де посеред водойми утворився маленький острів у формі серця, який романтично назвали островом кохання.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути довідайтеся в управлінні культури і туризму Рівненської ОДА

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