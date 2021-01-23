Компанія «Контінентал Фармерз Груп» за останні п’ять років допомогла у створенні вже 30 сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів у п’яти областях

З 2015 року компанія «Контінентал Фармерз Груп» узялась активно підтримувати кооперативний рух у п’яти областях, де орендує землі. Вважає цю справу однією із пріоритетних соціальних ініціатив. Ідеться про створення робочих місць у сільській місцевості й відновлення та розвиток тут виробничої інфраструктури, основний або додатковий дохід для пайовиків агрохолдингу.

Наголос робить на комплексний розвиток громад. Кажучи інакше, це проєкт саме для громади, адже «Контінентал» на цьому нічого не заробляє, він не засновник і не член жодного кооперативу, а лише допомагає ініціативним пайовикам, які хочуть працювати в рідному селі. Підтримує такі напрями: ягідництво, бджільництво, овочівництво, молочарство.

На кооперативну справу компанія за п’ять років сумарно надала понад 4 мільйони гривень і допомогла у створенні 30 сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів, зокрема «Людвищенської перлини» на Тернопільщині.

Перлина у виробничій справі

Село Людвище входить до складу Шумської об’єднаної територіальної громади в Тернопільській області. Тут понад 800 жителів, у місцевій школі навчається майже 90 учнів, є дитячий садок. Але тутешня молодь воліє шукати заробітки якщо не у великих українських містах, то за кордоном. Павло Дмитрук працював у Росії й Польщі. Повернувся. Каже, що хоче жити в рідному селі й не має більше бажання їздити світами. Роботи сільської, важкої не боїться. Разом з батьком тримає вісім корів, мабуть, дві ще невдовзі з’являться на їхній сімейній фермі. Доять корови доїльними апаратами й молоко здають у кооператив «Людвищенська перлина».

Сільськогосподарський обслуговувальний кооператив (СОК) у Людвищі заснували у травні 2018 року. Його члени заготовляють і збувають молоко.

Кооператив очолює Володимир Дмитрук. Він, як і син Павло, тривалий час поповнював лави українських заробітчан за межами країни. Повернувшись, взявся збільшувати поголів’я великої рогатої худоби на сімейній фермі. Ціна на молоко, яке здавав на відповідні підприємства, його не задовольняла. Тож захопився ідеєю створення СОКу в Людвищі, став відвідувати навчальні семінари, інші заходи, переймав досвід. Знайшов однодумців, і разом оформили кооператив, назвавши «Людвищенська перлина».

Слово «перлина» в назві використали зі значенням «найкращий зразок». Принаймні прагнуть довести, що кооперативна форма додасть успіху виробничій діяльності у селі.

«Працюємо, щоб люди не виїжджали з Людвища на заробітки, мали постійну роботу, кращу оплату за здане молоко, подбали про збільшення поголів’я великої рогатої худоби», — зазначає Володимир Дмитрук.

Спершу «Людвищенська перлина» налічувала 12 членів. За майже три роки кооперативу не залишив ніхто, навпаки, чисельно він зріс до 28 осіб. Це свідчення довіри односельців і надії, що справа йде на лад.

В організації кооперативу ініціаторів з Людвища підтримав «Контінентал Фармерз Груп». Передусім надав 70 тисяч гривень на безповоротній основі для придбання танків — охолоджувачів молока. Згодом надав на розвиток «Людвищенської перлини» 200 тисяч гривень, але вже на поворотній основі, тобто своєрідний безвідсотковий кредит. СОК з Людвища отримав кошти за обласною програмою сприяння розвитку кооперативів.

У розбудову цього об’єднання його члени вкладають власні заощадження. Заготовляти і збувати лише сировину для кооперативників виявилося замало. Вирішили створювати додану вартість — виготовляють сири. Варити їх навчалися в колег з Буковини, Прикарпаття, Хмельниччини. Опановували премудрості сирної справи й водночас доводили до ладу приміщення під сироварню. Воно потребувало капітального ремонту, бо колись там була колгоспна лазня, яка з роками зазнала не просто запустіння, а руйнації.

Павло Дмитрук разом з другом Русланом Диніним відновили цю стару будівлю. Кооператив придбав відповідне обладнання та облаштував тут цех з виготовлення сиру. Його урочисто відкрили торік наприкінці грудня.

Людвищенські сировари, крім кисломолочного, виготовили по одному виду м’якого і твердого сиру за власною технологією. Сирних справ майстром тут стала Оксана Тимчук. Турботи кооперативу, здається, вже взяли гору над її особистими.

«Хоч би яка перешкода на шляху кооперативу траплялася, разом з Володимиром Дмитруком старалися її здолати. Ми вперті й наполегливі, йдемо до перемоги. Вірю, що мети досягнемо», — розповідає пані Оксана.

Коли поцікавився, які сири їй самій до смаку, то дізнався, що м’який, в оливковій олії з додаванням червоного перцю. Проте Оксані хотілося б зробити такий сир, якого ніхто не виробляє. У планах — із спаржею. Спочатку спаржу кооперативники закуповуватимуть, а потім, якщо продукт матиме попит, і самі вирощуватимуть.

У кооперативі заготовляють 350 літрів молока, влітку — вдвічі більше. Сировину здають лише члени «Людвищенської перлини», хоч кажуть, відкриті для всіх односельців. Готову продукцію самі реалізують.

«Працюємо на ентузіазмі, для нас це початок великої справи. На власному прикладі хочу показати, що вона варта уваги», — підкреслює Володимир Дмитрук. Тут прагнуть розширювати виробничу діяльність.

Не сиром єдиним

Світлана Похила місцеву сільраду очолювала з 2002 року. Нині вона спеціаліст Шумської міської ради. Каже, що Людвище жило ідеєю створення сільськогосподарського обслуговувального кооперативу, напевно, ще з часу відновлювання кооперативного руху в Україні. Спочатку заснували ягідне об’єднання. Але особливого ентузіазму в односельців щодо цього не було. Та з’явились ініціатори заснування СОК «Людвищенська перлина».

«Якщо селяни самі працюватимуть на себе, то є сподівання, що старатимуться, аби отримувати більші доходи», — ділиться думками пані Світлана.

У селі відкрили не лише кооперативну сироварню. Про здоровий дух у тілі також не забули. У приміщенні сільської ради двері відчинила тренажерна зала. Відремонтували її власними силами. А по фінансову допомогу для придбання необхідного обладнання та інвентарю звернулися до компанії «Контінентал Фармерз Груп».

80 тисяч гривень агрохолдинг надав на закупівлю велотренажера, дошки для качання пресу, бігової доріжки, шведської стінки, штанги, фітнескомплексу тощо. Ще встановлять кілька тренажерів на подвір’ї, щоб жителі Людвища могли займатися у теплу пору року. Пані Світлана каже, що охочих займатися у тренажерній залі чимало — і не лише школярі, а й старші жінки.

ПРЯМА МОВА

«Поворотна фінансова допомога добре сприяє розвитку»

Василь МАРТЮК,

керівник соціально-інвестиційного відділу

компанії «Контінентал Фармерз Груп»:

— Наша компанія активно налагоджує довгострокові партнерські відносини із громадами. Усі кооперативи, які підтримує, діють у територіальних громадах, де агрохолдинг обробляє землі.

На початковому етапі «Контінентал Фармерз Груп» надавав на розвиток СОКу до 100 тисяч гривень без повернення коштів, а тепер практикує підтримку саме на поворотній основі обсягом 200 тисяч гривень. Тобто протягом двох років кооператив має повернути компанії цю суму без жодних відсотків.

Поворотну фінансову допомогу агрохолдинг уперше надав 2018 року. І першим отримав її тоді кооператив «Файна поляна» з Тернопільщини. Він заготовляє й заморожує малину, суницю, навіть обліпиху й іншу продукцію та реалізує в Україні. Кошти СОК використав на розширення цеху заморожування ягід. Торік, як і годиться добрим господарям, кооператив повернув їх.

Загалом з 2015 року 30 кооперативів у п’яти областях країни одержали підтримку від компанії «Контінентал Фармерз Груп». Торік агрохолдинг надав поворотну фінансову допомогу трьом кооперативам для їхнього розвитку і створення додаткової вартості.

«Ягідний рай» із Хмельниччини, який заготовляє малину, хоче придбати транспорт із логістичною метою. «Волошковий край» (с. Волощина Саранчуківської ОТГ на Тернопіллі) купує трактор для обробітку полів, планує облаштувати камеру попереднього охолодження ягід. Тернопільській «Бджолиній мрії» кошти потрібні на розширення кочівної пасіки, закупівлі мобільної платформи, аби доправляти вулики на поля, де цвітуть медоноси.

Кооперативи Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької областей зуміли створити об’єднання «Файні ґазди», яке координує діяльність СОКів, допомагає їм у комунікації з органами влади зокрема щодо отримання коштів на розвиток. Наша компанія готова допомогти кооперативникам у пошуку надійних партнерів для реалізації продукції.