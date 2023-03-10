26 лютого в окремих районах Кременчука помітили одягнених у чорне підлітків. Вони поводилися зухвало і на зауваження дорослих не реагували. Неформалів бачили у сквері Бабаєва, на вулиці Соборній і у Придніпровському парку. Напередодні сходка прихильників цієї субкультури була в Полтаві. Від центрального універмагу вони пройшлися до обласного драмтеатру імені Миколи Гоголя. Мабуть, хтось зателефонував у поліцію через таку підозрілу активність підлітків, бо щойно вони наблизилися до театру, як на місце приїхав екіпаж патрульної поліції, й натовп розбігся.

Наступного дня неформали начебто знову збиралися біля театру, проте цього разу прийшло значно менше. Загалом цими днями в Полтаві й Кременчуці ідентифікували майже 300 осіб. Фактів бійки чи хуліганства правоохоронці не зафіксували, але перехожим було лячно перебувати поряд з натовпом агресивних молодиків.

Небезпечний флешмоб

Відео зі зборами школярів розлетілося пабліками цих міст. У коментарях пояснювали, що це представники нової субкультури рьодан. Її появу пов’язують з японським аніме-серіалом Hunter x Hunter, в якому є бандитське угруповання «Геней рьодан», символом якого був павук і цифра «4». Рух зародився в російській мережі «вконтактє» торік восени, але популярність рьодани здобули в лютому 2023-го, коли в російських торговельних центрах прокотилася хвиля масових сутичок з футбольними фанатами, які принижували молодь за їхній неформальний зовнішній вигляд.

Учасники руху почали себе називати «ПВК рьодан». Абревіатуру створили за аналогією з російською приватною компанією «вагнер», щоб привернути до себе увагу. Представники субкультури, за їхніми твердженнями, виступають проти хуліганів, мігрантів, вихідців з Кавказу, протиставляють себе агресивним субкультурам, які пропагують конфлікти: офнікам (гопникам), лисим (скінхедам). У розумінні рьоданів «настав час змінити гру»: ті, з кого вчора знущалися, тепер дадуть відсіч. Ця ідея алогічна за суттю, тому що рьодани, як і офніки, розв’язують проблеми за допомогою бійки.

У подальшому «павуки» почали збиратися в російських містах начебто на бійку з опонентами. Здебільшого ці сходки нічим не завершувалися, хоч деяких учасників поліція забрала у відділок.

Такий небезпечний підлітковий флешмоб з росії встиг поширитися і в Україні. Наприклад, у Києві спробу масової бійки здійснили 27 лютого біля ТРЦ «Гулівер». Підлітків з балончиками, кастетами та іншими предметами оточила поліція, їх посадили в автобуси й доправили у відділення поліції для встановлення осіб та з’ясування обставин.

У Харкові «павуки» зібралися на одній із центральних площ для масової бійки біля ТРЦ «Микільський». Їх затримали. Встановлено 245 учасників запланованої бійки, з них 30 — повнолітні. Серед неповнолітніх було 149 хлопців і 66 дівчат, відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 304 (залучення неповнолітніх до незаконної діяльності) Кримінального кодексу України.

28 лютого стало відомо, що поліція Харкова встановила особи всіх підлітків, які хотіли влаштувати масові заворушення як учасники руху «ПВК рьодан», і вийшла на можливих організаторів.

«Уже проводимо три обшуки в можливих організаторів масових заворушень. Один із них неповнолітній. Батьки були шоковані тим, чим займаються їхні діти», — повідомив у фейсбуці начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов. Правоохоронці знайшли внутрішні чати в Telegram, через які підлітки координувалися.

Хто координує «рух»?

Сходини у «павуків» та їхні затримання відбулися в Одесі, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі. Організатори почали створювати відповідні Telegram-канали, в яких дітей агітують виходити на вулицю і битися із представниками іншої субкультури. Адміністратори використовують фейкову інформацію, щоб штучно загострювати ситуацію. Наприклад, фото розмови підлітків з поліцією вони назвали бійкою. Відверто постановочне відео знущання гопників з рьодана поширюють на каналах «ПВК рьодан» в різних містах. Унаслідок цього створюється ефект конфлікту між різними субкультурами, якого насправді немає.

Така сама ситуація склалася і в Полтаві. Кількість Telegram-чатів та каналів, у назвах яких є слово «рьодан», почала стрімко зростати. Найбільший канал «ЧВК рьодан Полтава» створили ще рік тому, коли цієї культури не існувало. Попередні записи на каналі видалили. Через інтерес людей до чогось нового за добу канал набрав понад 4 тисячі підписників. 26 лютого адміністратор каналу закликав збиратися й битися з офніками. Потім він у якийсь момент перейшов на політику й закликав іти в Полтавську міську раду скидати з посади міського голову Олександра Мамая. А на 27 лютого він обіцяв містянам «найважливіший» день для Полтави.

27 лютого адміністратор каналу видалив усі попередні публікації й написав, що канал переноситься на проросійський ресурс із понад 600 тисячами підписників. Подейкують, що на цьому каналі опубліковано відео з Полтави, на якому підлітки йдуть вулицею Соборності до театру Гоголя. У підписах зазначено, що зумери знущаються з неформалів, хоч на відео жодної бійки не було.

Як повідомив начальник Головуправління поліції Полтавщини Євген Рогачов, поліцейським уже вдалося встановити одного з адміністраторів каналу та провести за місцем його проживання санкціонований обшук. У 16-річного фігуранта вилучили техніку, яку він використовував для інформування та координації дій підписників.

Поліція проводить профілактичну роботу, спілкується з підлітками та їхніми батьками і з’ясовує особи провокаторів. Невстановленими залишаються мета й автори цієї підліткової «гри». За однією з версій, це російська інформаційно-психологічна операція. Ворог у такий спосіб хоче спричинити конфлікт, вивести на вулицю дітей і створити певну напруженість.

Євген Рогачов підкреслив, що ворог постійно намагається завдати шкоди українському суспільству. І для цього використовує різні брудні інструменти і наших дітей. Завдання окупанта — за допомогою маніпуляційного впливу на свідомість похитнути моральний дух українців та їхню згуртованість, спровокувати зневагу і недовіру до органів державної влади та правоохоронців.

Голова облуправління поліції просить батьків та осіб, які їх заміняють, бути уважнішими до дітей, приділяти їм більше уваги, щоб їх не втягували до злочинної субкультури. Правоохоронці Полтавщини розіслали листи у школи із проханням до вчителів провести роз’яснювальну роботу щодо російського флешмобу.