Після повномасштабного вторгнення росії в Україну європейські країни доклали величезних зусиль для підтримки українських біженців. Нині в ЄС перебувають приблизно 8 мільйонів людей, які втекли від війни. Загалом 4,7 мільйона українців звернулися до урядових структур із проханням надати їм тимчасовий захист у ЄС, який дає змогу жити, працювати, навчатися та отримувати широкий спектр соціальних пільг у країнах, що приймають.

Проте оскільки на сьогодні ніхто не може передбачити, коли закінчиться війна, яку розв’язала росія, в багатьох країнах-членах ЄС на тлі економічної кризи і зростання цін почали з’являтися ознаки так званої втоми від біженців, йдеться в аналітичній записці Європейської ради міжнародних відносин (ECFR) з назвою «Ризик втоми від біженців: три способи підтримати українців, які тікають від війни».

Допомога українцям — не за рахунок громадян ЄС

Автори дослідження передбачають, що нова хвиля біженців з України, які рятуються від суворої зими і наслідків «російського енергетичного тероризму, може ще більше загострити негативні настрої в європейському суспільстві», що призведе до виникнення громадянських протестів і «політичного злету партій, які виступають проти біженців і критикують ЄС».

«Європейські лідери здебільшого досі не озвучували цієї проблеми. Втілюючи в життя політику підтримки біженців, вони ігнорують необхідність зміцнювати громадську думку про необхідність надавати українцям доступ до ринку праці та соціальних виплат», — йдеться у записці. Це призводить до того, що «цей вакуум заповнює дезінформація про біженців, які нібито отримують пільги за рахунок громадян країни». Автори зазначають, що такі наративи в ЄС вправно запускає російська пропагандистська машина, яка «невтомно працює, поширюючи цю брехню в соціальних мережах. Кремль очевидно зацікавлений у розділенні європейських суспільств і налаштуванні громадської думки не лише проти тих, хто тікає від війни, а й проти підтримки України загалом», — застерігають аналітики ECFR.

Щоб зупинити цю небезпечну тенденцію, автори дослідження радять європейським урядам «взяти під контроль наратив про українських біженців, перш ніж повідомлення популістських партій і російські кампанії з дезінформації стануть мейнстримом». Для цього політичні лідери мають заручитися громадською підтримкою і продемонструвати, що допомога біженцям з України не йде на шкоду громадянам ЄС.

Необхідно почати з надання чіткої інформації про те, яку фінансову підтримку одержують біженці, яка частина цього надходить з національних фондів, а яка — від ЄС, а також про те, як ця підтримка впливає на європейських громадян, ідеться в матеріалі.

«Такий аналіз покаже, що це невелика сума порівняно з усіма державними витратами», — запевняють автори. Вони радять європейським урядам співпрацювати із Президентом України Володимиром Зеленським «для створення контенту в соціальних мережах, який інформував би про повсякденне життя та потреби біженців».

ЄС не встигає розвінчувати російські фейки

Міграція і до російського вторгнення була дуже політизованим і суперечливим питанням у Європі. Але ЄС потребує міграції не лише з України, а й з інших країн, наголошено в дослідженні. Європейські лідери повинні більше говорити про переваги, які новоприбулі українці можуть принести для економіки ЄС. «Вони могли б, наприклад, розповісти, що більшість українських біженців мають вищу освіту або професійні навички, які можуть бути корисними і заповнити дефіцит робочої сили в багатьох галузях», — ідеться у дослідженні.

Автори радять показувати історії успіху українців, які вже знайшли роботу в ЄС. «Якщо посилити голоси українців у такий спосіб, то це стане істотним контраргументом на дезінформацію в інтернеті», — наголошено в записці.

Загалом підхід ЄС до боротьби з російською дезінформацією аналітики ECFR вважають «занадто реактивним», тобто таким, який лише реагує на фейки, а не запобігає їм. ЄС здебільшого використовує методи розвінчування, перевірки фактів окремих історій, поширених в інтернеті, що відбувається вже після того, як неправдива інформація почала циркулювати. Такі методи не можуть ефективно запобігти поширенню дезінформації та формуванню під її впливом викривленого публічного дискурсу. Автори вважають, що ЄС «ніяк не може впоратися з російською пропагандою не в останню чергу тому, що має лише купку людей, яким доручено реагувати на брехливі наративи кремля».

«Тим часом до кінця зими ще далеко, і володимир путін все ще сподівається, що може використати холоди на свою користь. Він робить ставку на постійні авіаудари та відключення світла, щоб зламати волю українців, високі ціни, щоб послабити європейську рішучість, і нову хвилю біженців, щоб серйозно послабити симпатії до України в ЄС. Європейські лідери не повинні дозволити кремлю інструменталізувати біженців. Натомість їм потрібно взяти на себе відповідальність за формування наративів, і що швидше, то ліпше», — такий висновок роблять аналітики ECFR.