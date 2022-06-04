Таке рішення було ухвалено на засіданні Конференції президентів Європарламенту — політичного органу ЄП, який відповідає за організацію його роботи та законодавчої діяльності. Президент ЄП Роберта Мецола повідомила на своїй сторінці у Twitter, що рішення про заборону перебувати на території Європарламенту для представників російського бізнесу набуло чинності з моменту його ухвалення. «Ми не можемо дозволяти поширювати російську пропаганду та неправдиві, токсичні наративи про вторгнення в Україну», — написала політик.

Речник президента ЄП Юрі Лаас нагадав, що це рішення було ухвалено на тлі шостого пакета санкцій, яке ухвалила Європейська Рада на початку тижня. В одному з його пунктів йдеться про заборону надання консультативних і бухгалтерських послуг клієнтам з росії. Щодо рішення Конференції президентів Європарламенту, то заборона перебувати на його території стосується представників усіх підприємств, створених у російській федерації, які внесено до так званого Реєстру прозорості ЄС. Це база даних, у якій зібрано всі організації, що намагаються вплинути на процес законотворчості та формування політики ЄС. Крім того, вхід до ЄП буде заборонено і представникам тих російських компаній, які «вже внесено до санкційних списків ЄС».

Роберта Мецола дала розпорядження відповідним службам Європарламенту вивчити ті російські компанії, «чиї представники можуть поширювати неправдиву інформацію про війну в Україні чи намагатися обійти санкції, введені на європейському рівні».

Євродепутати від групи зелених започаткували петицію, в якій закликають колег з Європейської ради та Єврокомісії теж заблокувати лобістів, які просувають російські інтереси в ЄС, і звернулися особисто до президента Євроради Шарля Мішеля із проханням підтримати цю ініціативу.

«Ці лобісти все ще мають доступ до будівель апарату ЄС, оскільки внесені до європейського реєстру лобістів», — йдеться у петиції зелених. Вони закликали керівництво ЄС ввести для тих, хто обслуговує російські інтереси, заборону на вхід до всіх приміщень євроінституцій.

Раніше громадські організації застерігали від того, що зосередженість санкцій лише на самих російських підприємствах та фірмах може обмежити сферу їхнього впливу. Тому рішення адміністрації ЄП про заборону діяльності на своїй території проросійських лобістів заступник директора організації Transparency International EU Ніколас Аіосса називає позитивним кроком. «Тепер європейські інституції повинні зробити так, щоб вплив росії у Брюсселі повністю припинився, і звернути увагу на юридичні та консалтингові фірми, які діють у ЄС, але працюють на російські інтереси», — сказав правозахисник.

Чергова сесія Європарламенту розпочнеться наступного тижня у Страсбурзі, і питання України буде на ній одним із провідних. Нині у проєкті порядку денного сесії заплановано дебати «Зовнішня, безпекова та оборонна політика ЄС після російського вторгнення в Україну», які ініціював комітет ЄП у закордонних справах. Дебати пройдуть у вівторок, 7 червня, у присутності верховного представника ЄС із зовнішньополітичних та безпекових питань Жозепа Борреля. Того самого дня доповідь «Про безпеку на території країн «Східного партнерства» і роль спільної політики безпеки та оборони ЄС» представить голова делегації в Комітеті асоціації Україна — ЄС польський євродепутат Вітольд Ващиковський. А наступного дня, в середу, у проєкті порядку денного під пунктом «Головні дебати» записано: «Україна. Назва уточнюється».

Як стало відомо «УК» із власних джерел у Європарламенті, темою дебатів може стати обговорення можливості введення сьомого пакета антиросійських санкцій.