Лише у 126 осіб, або в 1,2% вакцинованих від коронавірусу в Україні, зафіксували побічні реакції, та вони були незначними. Це легка алергія — почервоніння шкіри в місці уколу або підвищення температури на кілька годин. І це нормально, адже є особливості реакції певного організму на імунобіологічні препарати. Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За весь час від початку вакцинації зафіксовано лише один випадок реакції, який потребував нагляду лікарів. Та за кілька днів вакцинованого відпустили додому абсолютно здоровим. І наступного дня після виписування цей чоловік, медик за фахом, уже був на робочому місці.

Перевірена та ефективна

Міністр наголосив, що препарат, яким нині вакцинують українців, Covishield AstraZeneca — розробка британсько-шведської компанії спільно з науковцями Оксфордського університету. Її доведена ефективність становить 70— 80%, а виготовляють на семи підприємствах у всьому світі: Європі, Південній Кореї, Індії та Китаї. Вакцину, яку доставили в Україну, виготовлено на потужностях світового гіганта — заводу Serum Institute в Індії. Цей завод експортує вакцини до 140 країн і 65% дітей земної кулі хоч раз щеплено вакцинами саме цього виробника. Уряд Канади нещодавно офіційно зареєстрував цю вакцину і вже доставив першу партію в країну — 500 тисяч доз для своїх громадян.

В Україні слід створити всі належні умови для вчасної доставки та реєстрації вакцин. Для закупівлі додаткових доз препаратів уряд розробив відповідні додаткові зміни до Закону «Про лікарські засоби». Найближчими днями законопроєкт буде зареєстровано у Верховній Раді. Максим Степанов звернувся до народних депутатів із закликом підтримати цю ініціативу Кабінету Міністрів.

Відповідаючи на запитання парламентаріїв, він наголосив, що російську вакцину Sputnik V за жодних обставин не реєструватимуть на території України.

«Щодо її реєстрації на територіях інших країн — в інших країн Російська Федерація не забирала території та не розв’язувала війну проти них. І жодним аргументом ніхто мене не переконає у зворотному», — наголосив Максим Степанов.

Щодо цінових показників уже закупленої вакцини міністр зазначив, що є відповідна конфіденційність договорів, дотримуватися якої вимагають усі виробники. Вона поширюється не лише на Україну, а на всі країни.

«Не знайдете жодної країни, що оприлюднила б інформацію, за якою ціною вона закуповує вакцини», — уточнив він.

Очільник МОЗ зазначив, що Україна вже вступила до третьої хвилі світової пандемії. Кількість заражених, на жаль, зростає щодня. На сьогодні вже три області перебувають у «червоній» зоні карантину: Івано-Франківська, Чернівецька й Житомирська. На межі «червоної» перебувають Закарпатська та Вінницька області. Він повідомив, що міністерство прогнозує зростання кількості заражень до кінця епідсезону — орієнтовно до кінця квітня 2021 року.

Міністр попередив українців, що оцінки науковців з усього світу доволі невтішні: другий рік пандемії може виявитися важчим, ніж попередній, особливо з урахуванням мутацій вірусу. І це підтверджують і українські, й закордонні фахівці.

Урядовець нагадав про появу в Україні британського штаму, який значно небезпечніший за європейський, і зазначив, що науковці помітили в цій мутації небезпечні характеристики: більша швидкість передачі вірусу, важчий перебіг хвороби та складніша клінічна картина. І це, на його переконання, значно посилить тиск на медичну систему країни.

Саме тому, за словами посадовця, дуже важливо, що до кінця 2021 року за п’ять етапів буде закінчено вакцинацію всіх громадян України, старших за 18 років, — дітей не вакцинуватимуть. Звісно, щеплення робитимуть тим, хто матиме бажання. Адже вакцинація в Україні добровільна.

Цифровізація та аеромедичні послуги

Максим Степанов нагадав, що нині активно відбувається цифровізація медицини: електронні рецепти, запис до лікаря онлайн, мультифункціональний портал електронних послуг. Відтепер і запис у чергу для вакцинації теж відбувається без реальних черг — із застосуванням електронних пристроїв. Він повідомив, що на сьогодні вже майже 128 тисяч українців записалися на цю процедуру.

На черзі — тестове запровадження аеромедичних послуг. Це повітряна швидка допомога. «Кожен українець знатиме: хоч би де він перебував і хоч би в яку халепу втрапив, держава подбає про нього. За лічені хвилини стабілізує стан і доправить до найближчої опорної лікарні», — наголосив очільник МОЗ.

Міністр резюмував, що рік боротьби з пандемією був дуже непростим — емоційно, фізично і ресурсно. Ми вчилися жити і перемагати в нових умовах. Він подякував кожному медикові за самовідданість, характер і волю до боротьби. «Тисну вам руку!» — сказав Максим Степанов.