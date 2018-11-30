Росія планомірно рухається до своєї мети — поступового витіснення України з її законних територій, закріплених нормами міжнародного права, зокрема й морського. Після захоплення трьох суден ВМС ЗСУ на виході з Керченської протоки, вже у водах Чорного моря, агресор зупинив рух 35 торговельних суден, фактично заблокувавши українські порти в акваторії Азовського моря. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі та дестабілізацію регіону.
«Станом на вечір 28 листопада 2018 року українські порти Азовського моря Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковано Російською Федерацією для заходу й виходу суден. В очікуванні входу в Азовське море перебувають 18 суден: чотири йдуть у порт Бердянськ, 14 — у порт Маріуполь. На вихід з Азовського в Чорне море також стоїть черга: з порту Бердянськ не можуть вийти три судна, з порту Маріуполь — шість. Ще вісім суден стоять біля причалів у портах», — написав міністр. За його словами, рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові.
Коментуючи непросту ситуацію, що склалася, командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що з початку будівництва Керченського мосту Російська Федерація істотно обмежила прохід цивільних вантажних суден, а тепер взагалі перешкоджає судноплавству в Азовському морі, блокуючи його.
До слова, таке блокування завдає Україні не лише, так би мовити, моральних, а й значних економічних збитків. На цьому під час зустрічі з депутатами парламенту Чеської Республіки наголосив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць. Чехи запевнили, що їхня держава підтримує Україну в намаганні відновити її кордони та засуджує агресивні дії Росії, яка анексувала Крим, окупувала частину Донеччини та Луганщини, а також свідомо загострює ситуацію на Чорному й Азовському морях. Депутати запевнили, що Чехія застосовуватиме всі дипломатичні механізми впливу, щоб сприяти якнайшвидшому розблокуванню Азовського моря й відновленню миру й територіальної цілісності України.
«Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море і з нього відповідно до міжнародного права. Ми закликаємо всіх до максимальної стриманості для зниження напруження ситуації негайно», — заявила високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, реагуючи на загострення напруження в Азовському морі.
Вона нагадала, що незаконна анексія Кримського півострова Росією у 2014 році залишається безпосередньою загрозою міжнародній безпеці, яка має серйозні наслідки для міжнародного правового порядку, що захищає єдність та суверенітет держав.
«Ми підтверджуємо нашу позицію засудження цього порушення міжнародного права. Європейський Союз укотре підтверджує повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Євросоюз не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Кримського півострова Росією і надалі уважно відстежуватиме ситуацію та налаштований взаємодіяти з його міжнародними партнерами», — резюмувала Федеріка Могеріні.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»