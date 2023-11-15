Стратегію, розроблену за підтримки та сприяння швейцарсько-українського проєкту DECIDE, презентували на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та першої леді Олени Зеленської. Участь у заході взяли представники уряду, Офісу Президента, профільних державних структур і органів, а також міжнародних неурядових організацій і посольств, зокрема Швейцарії, Німеччини, Франції та Італії. Також було обговорено проміжні підсумки реформи й подальші кроки, які необхідно здійснити, щоб досягти передбачених стратегією результатів.

Стане частиною відновлення

У межах реалізації стратегії уряд має чотири стратегічні цілі.

«Перша — забезпечити фінансовий ресурс. Це активна участь громад у фінансуванні та допомога держави у вигляді субвенцій. Зокрема, в державному бюджеті на 2024 рік передбачено 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень. Друга — відновити харчоблоки з використанням новітніх технологій та принципів системи управління безпечністю харчування», — сказав Денис Шмигаль.

Третя ціль, за словами очільника уряду, — забезпечити громади та школи кадрами для організації харчування. Прем’єр-міністр наголосив, що ключовими тут будуть конкурентна зарплата, державне замовлення, підвищення кваліфікації, цифровізація.

«Четверта — впровадити якісне меню та стимулювати свідомий вибір дітьми продуктів, корисних для здоров’я. Крім відповідних рекомендацій, це ще й просвітницька кампанія серед дітей та батьків про здорове харчування», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що мета держави — забезпечити різноманітне, збалансоване і якісне харчування у школах і дошкільних закладах. А реформа шкільного харчування має стати частиною відновлення України.

«Тут, як і в багатьох інших секторах, мусимо відбудувати краще, ніж було. Проєкти нового будівництва чи відбудови шкіл та садочків мають відповідати стандартам якості шкільного харчування», — підкреслив глава уряду.

Як повідомив Денис Шмигаль, стратегію буде реалізовано у два етапи. Перший завершиться наприкінці наступного року. Прем’єр закликав усіх відповідальних долучатися до роботи, зокрема громади, адже від них, за його словами, залежатиме виконання практичних кроків.

Уплинути на свідомість

На найближчі роки стратегія має стати дорожньою картою реалізації реформи для всіх її учасників — від центральних органів виконавчої влади до представників органів місцевого самоврядування. На її основі громади можуть розробити регіональні стратегії впровадження змін на місцях.

«Ми починали реформу шкільного харчування 2020 року. Уже тоді постало багато викликів. Виявилося, що доведеться змінювати санітарний регламент для закладів освіти, постанову уряду щодо нутриціології та порядку організації харчування у школі. Не лише змінювати та оновлювати меню, переучувати кухарів, оновлювати обладнання, а й, головне, змінювати психологію. Переконання вчителів, батьків, родин, усього суспільства. Я вдячна всім учасникам реформи за те, що ми спільними зусиллями таки продовжили її в час повномасштабного вторгнення. Не відступилися. Відчули, що школі саме зараз украй потрібен розвиток», — сказала Олена Зеленська.

Вона наголосила: реформа необхідна українським родинам, щоб вони бачили і розуміли, що про їхніх дітей дбають, в держави є ресурс та бажання не лише виживати під час війни, а й розвиватися, давати своїм громадянам найкраще.

«Стратегія реформи — це путівник, карта, підкажчик, навігатор у впровадженні реформи. До роботи над нею долучилися профільні міністерства й державні структури, представники наших партнерів, активісти. Так реформа по-своєму об’єднала цілу країну та її громадський і урядовий сектори. Будь-яка реформа — це колективна справа й колективна відповідальність», — зазначила перша леді.

Стратегічна мета впровадження змін у цих напрямах — забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування в дітей і дорослих.

«Ростімо здорове покоління, здорове суспільство, готуймо майбутнє просто зараз. Бо воно буде лише таким, яким ми самі його зробимо», — сказала Олена Зеленська.

Серед організацій, які зробили внесок у впровадження реформи, дружина Президента назвала ЮНІСЕФ в Україні, швейцарсько-український проєкт DECIDE, Фонд Говарда Баффета, Посольство Швейцарії в Україні, Посольство Естонії в Україні, Всесвітню продовольчу програму ООН в Україні, Все-світню організацію охорони здоров’я, «Діємо для здоров’я». Олена Зеленська закликала присутніх приєднуватися до реформи, ставати партнерами здорового майбутнього дітей та України.

Джерела: Департамент комунікації Секретаріату КМУ,

Офіс Президента