Уряд ухвалив рішення про залучення додатково майже 62 мільйонів євро від ЄІБ на соціальні та енергетичні проєкти

На черговому засіданні 4 жовтня Кабінет Міністрів затвердив два документи, які дадуть змогу Україні залучити додатково майже 62 мільйони євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ці кошти буде спрямовано на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість, теплопостачання та інші важливі проєкти в наших громадах», — зазначив очільник уряду.

За словами Прем’єра, коаліція відновлення та фінансової стійкості України охоплює десятки країн, і уряд постійно розширює коло наших партнерів. Зокрема, підписано договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 мільйонів доларів фінансування.

«Маємо важливу підтримку також від Сполучених Штатів. Цього тижня з візитом в Києві перебувала адміністратор USAID Саманта Пауер. Агентство США надасть понад мільярд доларів на відновлення української енергетичної системи та гуманітарну допомогу», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, нещодавно понад 30 країн, а також ЄС, ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції нашої держави. Прем’єр-міністр зауважив, що це важливий документ про всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС та надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму майже 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.

Цього тижня Україна отримала додатковий пакет підтримки від Швейцарії обсягом 1,7 мільярда доларів на проєкти реконструкції на наступні чотири роки, а також від Німеччини додаткові 70 мільйонів євро для забезпечення українських громад когенераційними установками, генераторами та сонячними панелями.

Ще одне важливе рішення уряду для громад — Харків, Дніпро і Кременчук отримають 28 модульних газових котелень.

«Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму», — прокоментував Прем’єр-міністр.

Держава також працює в напрямі швидкого відновлення, зокрема відбудови житла. За останні два роки уряд спрямував на це мільярди гривень.

«Зокрема, цього тижня було виплачено 837 мільйонів гривень нашим громадянам за програмою «єВідновлення». Усього за час чинності програми «єВідновлення» понад 60 тисяч українських родин отримали кошти на ремонт пошкоджених домівок», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, реалізовано понад 4 тисячі житлових сертифікатів на купівлю нового житла замість зруйнованого. Уряд також ухвалив рішення, що житловий сертифікат «єВідновлення» можна використати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою «єОселя».

Як повідомив Прем’єр, учора було ухвалено зміни до програми «єОселя», які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, старіше за десять років. Такі зміни, за словами очільника уряду, розширюють кількість людей, які зможуть скористатися програмою.

З-поміж інших рішень, які ухвалив учора Кабінет Міністрів, варто виокремити ініціативу про приєднання України до Комітету цифрової політики, а також до Комітету регуляторної політики ОЕСР. Це відкриє доступ до інформації та партнерства, як найуспішніші країни впроваджують ефективні рішення в цих сферах.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ