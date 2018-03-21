Цього місяця українська гривня поступово зростала в ціні і значно поліпшила свої показники щодо світових валют. Виняток — хіба що кілька останніх днів, коли курс нацвалюти впав. Як всі ці обставини вплинули на ціни на пальне, продукти харчування, ліки тощо?

Бензин дешевшає

Відстеживши динаміку цін на пальне в січні — березні 2018 року, дійдемо висновку, що після більш як півторамісячного зростання вони здебільшого падають. Погляньмо на цифри: 9 січня цього року ціна літра бензину А-95 була в середньому 26,6 гривні, 19 лютого — 29,9, 1 березня знизилася до 29,3, а 16 березня — до 28 гривень. Ціни літра дизпалива такі: станом на початок лютого він коштував 28,2 гривні, на початок березня — 27,1, а 16 березня — 26 гривень.

Тобто пальне в Україні останнім часом знижувалося в ціні. Слід врахувати, що 80% бензину і дизпалива у нашу країну імпортують. Звісно, на вартість пального в нас впливає курсова ситуація. Це «Урядовому кур’єру» експерт консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн пояснює значним зміцненням гривні й падінням цін на нафту на світових ринках.

Однак не тільки ці чинники впливають на підвищення або зниження цін на бензин і дизпаливо. Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року в Україні заборонено обіг нафтопродуктів екологічного класу Євро-4, і тепер на наших легальних заправках можна купувати паливо лише класу Євро-5, яке вирізняється набагато меншим вмістом сірки й інших небезпечних для людини і навколишнього середовища речовин.

Однак на нелегальних заправках в Україні ще з більшим успіхом можна заправлятися по-старому — небезпечними бензинами і дизпаливом і, зрозуміло, за нижчими цінами.

«Якщо держава відновить системні перевірки якості автомобільного палива, то з ринку нелегали просто підуть і ціни на бензин та дизпаливо, можливо, зростатимуть. Адже залишатимуться дорогі високоякісні марки палива. Проте за умови засилля нелегалів, які пропонуватимуть нижчу ціну за свій неякісний бензин, ціни не зростатимуть. Ще раз уточню: саме по собі панування якісних бензину і дизпалива не призведе до підвищення цін на ринку. Це станеться, якщо держава жорстко контролюватиме ринок підприємств нафтопродуктозабезпечення», — вважає директор Науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапегін.

31-ше найменування проти 71-го

Щодо продуктів харчування, то, як зазначає «УК» голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, ціни на деякі товари в супермаркетах останнім часом саме завдяки зміцненню гривні знизилися: «Особливо зменшилася вартість тих продуктів, які мають короткі терміни споживання: деякі види м’яса, молочних товарів. Аналітика стверджує, що зниження цін торкнулося 31 найменування продуктів. Проте 71 вид товарів трохи подорожчав. Однак фінансові експерти застерігають, що у квітні-травні курс гривні знову почне падати, тож за цієї умови продукти до літа подорожчають у середньому на 5%, а деякі — на 15%».

Якщо цього не станеться і гривня триматиметься у звичних межах — 26—26,7, то ціни в середньому зростуть не більш ніж на 1%.

Що стосується ліків, то за останні місяці, як свідчать експерти, ціни на чималий перелік вітчизняних препаратів знизилися. Можна стверджувати, що чинник стабілізації гривні тут також відіграв одну з головних ролей. Адже сировину й компоненти українських ліків фактично завозять з-за кордону. За інформацією Економічного дискусійного клубу України, у центральних і східних областях роздрібні ціни знизилися більш ніж на половину препаратів із загального переліку лікарських засобів. В інших регіонах вартість ліків зросла.

Якими будуть ціни на ліки, особливо імпортні, сказати важко, адже не відомо, яким буде курс гривні через 2—3 місяці.

Олексій Дорошенко резюмує: за підсумками І кварталу 2018 року уряд обіцяє підняти мінімальну заробітну плату. Це може бути одним із чинників підвищення цін. Адже знаємо, як реагує вартість багатьох товарів на підвищення рівня соціальних стандартів.