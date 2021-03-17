Деякі країни ЄС обурилися, що Брюссель не додає їм антикоронавірусної вакцини, і покладають надії на російський «Спутнік»

Внутрішня суперечка в ЄС щодо розподілу вакцин державам-членам загострилася цими вихідними. Це сталося після того, як Європейська комісія опублікувала заяву-відповідь на критичний лист, який надіслав канцлер Австрії Себастіан Курц на адресу Єврокомісії та Європейської ради, під яким підписи поставили лідери ще п’яти країн-членів ЄС: Чехії, Болгарії, Словенії, Латвії та Хорватії.

Принцип розбрату

У цьому колективному листі спочатку висловлено подяку керівництву європейських інституцій за зусилля, спрямовані на забезпечення вакциною всіх громадян ЄС. Проте підписанти стверджують, що постачання вакцини до окремих країн-членів «не здійснюють відповідно до пропорційного принципу згідно з кількістю населення». Себастіан Курц і лідери країн, що приєдналися до листа, вважають: це не лише суперечить усім попереднім домовленостям, а й самому духу європейської солідарності. Вони закликали обговорити «цю важливу проблему якомога швидше».

Єврокомісія у заяві запевнила, що «методологію, закладену для розподілу доз, застосовувано відповідно до договорів про купівлю-продаж» вакцин і що розподіл донедавна здійснювали за прозорим принципом, який ґрунтується на пропорційності. Проте самі держави-члени ще у січні відступили від цього принципу, запропонованого свого часу Єврокомісією, вирішивши діяти гнучкіше, щоб мати змогу домовлятися про розподіл між собою.

«Тож держави-члени мають самі узгодити це питання, якщо хочуть повернутися до розподілу вакцини на пропорційній основі», — йдеться у заяві ЄК.

Фактично після січня Брюссель не мав об’єктивних даних про те, скільки доз антикоронавірусної вакцини насправді потрапляє в кожну із країн-членів ЄС. Цей процес став прозорішим у лютому, коли Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) завантажив спеціальний додаток COVID-19 Vaccine Tracker для моніторингу поставок і використання вакцин. Це інтерактивна інформаційна панель, яка показує найновіші дані, які надходять із країн-членів ЄС.

Вакцини вистачає не всім

За останніми даними, на сьогодні до держав ЄС було доставлено понад 62 мільйони доз вакцин, з яких майже 47 уже використано. Цифри вказують на різницю в кількості доз, розподілених виробниками у країнах ЄС на 100 жителів віком понад 18 років, і цей розподіл справді відхиляється від пропорційного принципу. Наприклад, в Австрії показники вказують, що на 100 жителів країни припадає 18,6 дози, ці показники значно нижчі у Латвії — 6,5 дози та Болгарії — 7,8 дози.

Найліпше справи в Угорщині — 27,2 дози на 100 жителів. Вона посідає перше місце серед країн-членів ЄС із забезпеченості вакциною. Однак це може бути через те, що Будапешт закупив партію вакцини в Росії та Китаю, яких офіційно в ЄС не схвалено. Європейське медичне агентство (ЕМА) розпочало оцінку ефективності й безпечності російської антикоронавірусної вакцини «СпутнікV» лише кілька тижнів тому. Хоч Угорщина, Словаччина, Чехія, не чекаючи висновків експертів, уже закупили партії російської вакцини, а Італія розглядає питання про початок виробництва цього невідомого зілля на своїй території.

ЕМА перевірятиме ефективність вакцини, базуючись на клінічних і лабораторних підсумках досліджень, наданих російською стороною. Як заявили в агентстві, ці підсумки засвідчують, що «СпутнікV» «зумовлює вироблення антитіл та імунних клітин, які спрацьовують проти SARS-CoV-2, і може допомогти захиститися від COVID-19».

Однак німецький євродепутат Пітер Лізе, доповідач Європейської народної партії з питань охорони здоров’я, висловлює сумнів із приводу об’єктивності клінічних даних, наданих Росією ЕМА. На його думку, не відомо, чи розробники російської вакцини збирали дані звичайних пацієнтів чи добровольців, набраних серед молодих військових. Але він зауважив, що доти, доки ЕМА дасть свій імовірно позитивний висновок про «СпутнікV», у ЄС уже буде схвалено сім вакцин світових фармацевтичних виробників, тож громадянам не доведеться покладатися на сумнівну російську розробку.