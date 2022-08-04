Агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» уже три роки втілює проєкт для шкільної молоді з вирощування сільськогосподарських культур і лікарських рослин

Агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» протягом багатьох років працює на розвиток сіл і громад, де орендує землі. Зокрема, допомагає у створенні сільськогосподарських об’єднаних кооперативів, впровадженні інших різних соціальних справ. І не лише для дорослих. Уже третій рік втілює проєкт «Розумний город», розрахований на шкільну молодь. Основна його складова — залучати юнь до сільського господарства, продемонструвати, наскільки ефективно хлопці та дівчата, які мають незначні початкові ресурси, можуть зреалізувати себе. «Контінентал» надає їм технологічний супровід, забезпечує насінням, консультує та з партнерами гарантує збут зібраного врожаю. Перші успіхи можуть у подальшому мотивувати молодь працювати в рідній стороні, можливо, з часом розпочати власну підприємницьку діяльність.

Нинішній рік особливий — російський агресор прийшов до нас із великою війною. Тож учасники «Розумного городу» взялися вирощувати ті культури, з яких можна буде приготувати для українських воїнів сухий борщ і навіть синьо-жовтий чай.

Патріотичний чай для захисників України

Цю соціальну та навчальну ініціативу «Контінентал Фармерз Груп» започаткував три роки тому для дітей шкільного віку та сільської молоді. Як каже провідний менеджер соціально-інвестиційного відділу компанії Василь-Яків Капустинський, минулих років акцент ставили на економічному чинникові. Під час війни компанія надала можливість школярам і молоді із сільської місцевості зробити власний внесок у перемогу над зловісним ворогом.

Ідеться, за словами директорки департаменту комунікацій та соціальних проєктів «Контінентал Фармерз Груп» Нонни Шмідік, про вирощування набору сільськогосподарських культур, які після збирання за підтримки агрокомпанії висушать і розфасують в індивідуальні пакунки для військовослужбовців Збройних сил.

Насінням, добривами та засобами захисту рослин учасників «Розумного городу» компанія забезпечила у співпраці із Львівською та Тернопільською аграрними дорадчими службами, кооперативом «Стрийський Ясь» і тернопільським кооперативним об’єднанням «Файні ґазди», яке допоможе приготувати продукцію. Молодим рільникам запропонували насіннєвий матеріал моркви, столового буряку, цибулі, капусти, нового зареєстрованого виду білої квасолі виткої «Стрийський Ясь», а також мальви мавританської та нагідок лікарських.

Усі овочі, які виростять у межах «Розумного городу», «Контінентал» доправить у сільськогосподарський кооператив, де виготовлять сухі борщові суміші. Квасолю додаватимуть до приготування м’ясних тушкованок.

Фішка продукції, яку контінентальці разом з дітьми надсилають оборонцям української землі, — патріотичний синьо-жовтий чай, який має різні назви: «Слава Україні!», «Слава нації!». Його готують із сухих квіток двох лікарських рослин — мальви мавританської, яка під час заварювання дає насичений синій колір, а жовтий — нагідки лікарські.

«Ми вже отримали відгуки наших воїнів, які скуштували такий чай. Їм подобається, дуже дякують», — розповідає Василь-Яків Капустинський.

Ділянки знань і прибутку

Участь у «Розумному городі» беруть майже 150 дітей з Тернопілля, Львівщини, Прикарпаття та Хмельниччини. Це учні 6—8 класів. Юркові Кусеню 13 років. Живе в селі Ценів Козівської громади на Тернопільщині. Його застали на ділянці мальви мавританської. Вона зацвіла на восьми сотках, і хлопець збирає її квітки. Поодаль жовтим кольором палахкотять на двох сотках нагідки лікарські. Юрко каже, що торік вирощував малину, мав добрий заробіток. Мама давно хотіла вирощувати лікарські рослини, тож цьогоріч відвели на своєму полі для них ділянку.

Хлопцеві збирати мальву допомагає, крім мами, старший брат-студент Тарас, який і запропонував долучитися до проєкту «Розумний город». Юрко каже, що рве квітки двома руками, задля цього зробив собі пояс, на який вішає відерце. Із відра зібраний квітковий врожай зсипає в ящики, переносить їх на горище. «Контінентал» подбав про сітку, хлопці зробили каркаси, на яких і сушать квітки. Школяр каже, що планує зібрати майже 20 кілограмів сухих квіток мальви мавританської.

Тим часом Василь-Яків Капустинський звертає увагу на важливий чинник: учасників проєкту «Розумний город» налаштовують на вирощування органічної продукції. Разом з насінням мальви мавританської, нагідок лікарських Юркові Кусеню, як і всім іншим юним рільникам, «Контінентал» надав відповідні органічні біопрепарати, добрива з азотофіксувальними бактеріями, гуматом калію.

«Розумний город» — потрібний і цікавий проєкт, який дає змогу школярам і молодим рільникам набути певних агротехнологічних знань, досвіду, отримати прибуток.