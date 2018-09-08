Що змінилося протягом останнього року впровадження реформи, яку небезпідставно вважали однією з найуспішніших вітчизняних трансформацій? Чи отримали громадяни більше можливостей впливати на місцеву владу, в яких формах впливу на владу вони готові брати участь? Наскільки успішна комунікація влади із суспільством щодо сутності децентралізації та її можливостей? Як сприяти залученню громадян до управління власними громадами і чому парламент має якнайшвидше розблокувати проведення місцевих виборів до об’єднаних територіальних громад, яке заблокувала Центральна виборча комісія?

На ці та інші запитання давали відповіді вчора під час круглого столу в Укрінформі, на якому презентували підсумки загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування представлено в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснює Pact в Україні. Опитано 2041 респондента віком понад 18 років 16—28 серпня 2018 року в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованої території Криму та Донецької й Луганської областей.

Отже, 39% громадян України підтримують добровільне об’єднання територіальних громад, 28% мають до цього негативне ставлення, решта — майже третина — ще не визначилася. Такі дані презентувала директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

«Ми запитували про добровільне об’єднання громад — чи люди підтримують цей процес. Більшість підтримує, але значна частина, майже 40%, взагалі не знає, чи їхня громада об’єднана, чи вона у процесі, чи вона не у процесі, хоч за рік ця цифра зменшилася», — сказала вона.

Соціолог розповіла, що частка громадян, які вже живуть в ОТГ і відчули поліпшення умов життя, становить 37%, тоді як у 2017 році ця цифра була 11%, а у 2016-му — 16%.

Стажер Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Тетяна Нагірняк зауважила, що було проведено інтерв’ювання 18 експертів з різних регіонів України, які, за її словами, найбільшими викликами перед ОТГ назвали нестачу кадрів, котрі повністю розуміють процеси, що відбуваються, і завдання, що перед ними стоять; недосконалу організаційну структуру та несформованість ефективного менеджменту на місцях, а також те, що громади не повністю відчувають свою самостійність і бояться брати на себе відповідальність за прийняття рішень. Вона додала, що, на думку експертів, існує ще й проблема політичної партійної боротьби за вплив на окремі громади.

Директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак вважає, що доки не буде врегульовано питання про призначення перших виборів у майже 100 об’єднаних територіальних громадах, які заблоковано постановою ЦВК № 22, казати про те, що в децентралізаційній реформі ми перейшли Рубікон, не можна. Якщо кризу не буде врегульовано найближчим часом, це означатиме, що почався реванш.

Одним з наступних кроків, який може гарантувати, що реформа пройшла точку неповернення, експерт назвав ухвалення рішення про об’єднання районів.