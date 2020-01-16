Реконструйоване приміщення міського гімнастичного комплексу в Черкасах у жовтні 2018 року відкривали з великою помпою. Як годиться, були кольорові кульки, звучала музика. На урочистості приїхало чимало високих начальників і народних депутатів. Лунали промови про сприяння вихованню дітей, забезпечення їхнього гармонійного розвитку. Найбільше, зрозуміло, раділи діти — їх тут займається більш як 300. Центр обладнали в будівлі колишнього кінотеатру «Мир», який ледь не десяток років стояв пусткою. Із 2016 року на реконструкцію будівлі пішло більш як 10 мільйонів гривень. Разом із закупівлею всього необхідного устаткування загальна сума сягнула 14,5 мільйона.

І ось центр запрацював. Але через кілька місяців управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради виявило, що приміщення експлуатують з порушеннями, основне з яких те, що будівлю не здано в експлуатацію. У листі, який днями надійшов директорові школи з міського департаменту освіти, запропоновано «припинити експлуатацію будівлі» і «терміново розглянути питання щодо забезпечення навчально-тренувального процесу для вихованців комплексної ДЮСШ «Спартак» у безпечних умовах».

Отож заручниками ситуації, яка виникла з приміщенням закладу, стали вихованці спортивної школи гімнастики. Вони й нині відвідують заклад, розташований у тому приміщенні.

А документ корова язиком злизала

Директорка комплексної ДЮСШ «Спартак» Тетяна Бордовська на запитання щодо статусу будівлі спрямувала кореспондента «Урядового кур’єра» в міський департамент освіти. Пояснила так: завдання директора школи — забезпечити навчально-тренувальний процес. А будівництвом і коштами для нього мають займатися відповідні органи та фахівці. Саму ж ситуацію вона бачить так:

— Якщо тепер закрити вистраждане приміщення, це можна розцінити як злочин. Та й підстав закривати його, на моє переконання, немає жодних. Було проведено експертизу приміщення, яка засвідчила, що воно безпечне. У нас функціонують системи пожежної безпеки, вентиляційні. Якщо це питання документації, то його мають вирішувати міські чиновники. Колектив закладу і батьки вважають, що діти повинні займатися саме тут, адже подіб­них умов ніде не знайдемо. Що ж до листа, який надійшов від департаменту освіти про припинення експлуатації будівлі, я звернулася з офіційним листом до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ігоря Коломойця. Він дав офіційну відповідь, доручивши забезпечити навчально-тренувальний процес.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов, до якого ми звернулися по роз’яснення, розповів історію, яка викликає здивування та запитання. За словами міського очільника освітянської галузі, майже рік тому управління державного архітектурно-будівельного контролю видало припис про усунення порушення. Ідеться саме про порушення, яке полягає в тому, що об’єкт використовують без офіційного введення його в експлуатацію.

Чому спортивну школу відправили саме в цю будівлю? Сергій Воронов пояснює це просто: «Бо у закладу закінчувалися асигнування, щоб розраховуватися з орендодавцем колишнього приміщення. Крім того, не склалися стосунки між керівниками двох спортивних шкіл «Олімпії» та «Спартака», які працювали в одному будинку. Тренери останньої вже давно мріяли працювати в кращих умовах, але довга бюрократична тяганина із введенням відремонтованої будівлі в експлуатацію постійно відстрочувала здійснення планів і мрій. Найголовніша ж причина, чому будівлю не введено в експлуатацію, — немає оригіналу проєктно-кошторисної документації вартістю близько 160 тисяч гривень. Без цього документа подальші дії фактично неможливі.

Минув рік, але ця документація так і не знайшлася. Є акт, підписаний директоркою школи, про те, що керівництво навчального закладу її одержало. Однак сам оригінал зник. Таке собі сальто в нікуди, як кажуть гімнасти. Є копії проєктно-кошторисної документації, але на їхній основі ввести в експлуатацію об’єкт неможливо».

Вихід тільки через суд?

— Який бачите вихід із ситуації?

— Ми провели незалежну будівельну експертизу. Буває, що, керуючись висновками такої експертизи, будівлі вводять в експлуатацію. У висновках експертизи фахівці визнали, що будівля відповідає технічним нормам, вона безпечна та готова до експлуатації. Підсумки цього обстеження ми подали в ДАБК, який повний термін розглядав цей документ, а потім повідомив, що не введе будівлю в експлуатацію. Управління подало на ДАБК до суду, однак нашого позову суд поки що не задовольнив.

Як виявилося, історії цього питання вже багато років. Першим замовником ремонту 2015-го була комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, яка й фігурує в декларації як замовник будівництва. Але це була інша проєктно-кошторисна документація. Потім цю будівлю з відання спортшколи передали спортивній школі «Спартак». Було внесено відповідні зміни у декларацію про будівництво, де «Спартак» досі значиться як замовник будівництва. На цих документах стоїть підпис не директора школи, а її заступника. Після того, в 2016 році, надходили субвенції з держбюджету, які, відповідно до закону, міг освоювати виключно департамент освіти. Тоді колишнє керівництво департаменту й підписало акти про коригування проєктної документації та її експертизи. З огляду на ці підписи ДАБК визнає замовником будівництва саме департамент освіти.

На думку Сергія Павловича, документацію будівництва вели неналежно. Це одна з причин, що об’єкт із часом перетворився на довгобуд, з якого просто викачували гроші. Його вже навіть зарахували до найвищої категорії (як об’єкт найвищої складності). Наприклад, треба було передбачати монтаж потужного генератора у разі, якщо зникне світло. Це на кшталт операційної, де передбачено генератор. На жодній, навіть великій спортивній арені міста такого немає. Це робили для того, зауважує керівник департаменту, щоб постійно вкладати в об’єкт бюджетні кошти.

Тим часом надійшла вказівка доводити довгобуд до логічного завершення.

«Ми й доводили його до завершення доти, доки не зникла кудись проєктна документація. Після цього торік у квітні-травні ми звернулися у прокуратуру, і тепер правоохоронці мають розслідувати всі обставини цієї справи».

Ще був суд, який визнав департамент освіти замовником будівництва. Мовляв, вимоги ДАБК правомірні, й експлуатацію будівлі необхідно припинити. Оскільки невиконання цього рішення — кримінальна відповідальність, директор департаменту мусив зробити попередження спортивному закладу, що в цій будівлі займатися не можна. Єдиний вихід, який поки що, на думку чиновника, можливий, — повернутися в старе приміщення і займатися поряд з іншою школою — «Олімпією».

Однак спільної мови керівники цих закладів, на жаль, не знаходять. Ситуацію ускладнює рішення виконкому Черкаської міськ­ради, яке зобов’язує департамент забезпечити перебування «Спартака» саме в цьому реконструйованому приміщенні. Але в законний спосіб виконати його департамент не може.

Директор департаменту наголошує: таку ситуацію спровокували люди, які до цього кілька років вимивали з об’єкта кошти. Підрядники зробили все відповідно до проєктної документації, крім запуску вентиляції. Коли приміщення відкривали, підрядник зобов’язався протягом місяця змонтувати її, зафіксувавши це актом, і передати департаменту всі необхідні документи. Однак фірма не поспішала. Після довгих домагань вентиляція таки запрацювала.

«Очевидно, — усміхається Сергій Павлович, — комусь дуже хотілося продовжити тяганину, щоб викачати з об’єкта ще якусь дещицю, однак своїми наполяганнями ми припинили витрачання коштів із бюджету».

— Чи проводять заняття у будівлі нині?

— Якщо й проводять, то це відповідальність тих, хто дітей туди пускає, — роз’яснив свою позицію директор департаменту. — Сподіваюся, що ні, адже як посадова особа я повинен припинити процес навчання. Врегулювання ситуації можливе передовсім у суді. Маємо сподівання, що Феміда стане на наш бік. Це судове засідання мало бути ще торік, проте ДАБК написав клопотання із проханням перенести засідання на пізніше. У міському управлінні ДАБК нині змінився очільник. Сподіваюся, що новий керівник неупереджено ставитиметься до цієї ситуації.

У місті не здано в експлуатацію багато об’єктів — сотні! Навіть вулиці, які ремонтували торік, досі не здано в експлуатацію, але фахівці архітектурно-будівельного контролю чомусь звернули увагу саме на дитячу спортивну школу. Я переконаний, що це було чиєсь замовлення — вчинити скандал, від якого зрештою страждають діти.

Насамкінець. Ситуація із приміщенням дитячої спортивної школи і справді непроста. Батьки, педагоги й самі діти налаштовані рішуче: вони вже не хочуть нікуди переходити, адже вагомої причини для цього, очевидно, немає. Якщо все впирається в те, що немає документа, — оригіналу проєктно-кошторисної документації, який раптом подівся невідомо куди, то невже не можна знайти методів його відновлення? А з іншого боку, як можна розцінити документальний безлад, який панує у цих установах? І чому від цього страждають діти?

Це, на жаль, далеко не всі запитання, що виникають після глибшого ознайомлення з усіма обставинами цієї історії. Головне з них — як зробити діяльність дитячого закладу нормальною, безпечною без жодних засторог? Гадаємо, вичерпну відповідь на нього повинні дати міська рада та її очільник Анатолій Бондаренко, а також правоохоронці.