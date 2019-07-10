Щорічні саміти Україна — ЄС високого рівня давно вже стали рутинними у відносинах Києва і Брюсселя. Від них не очікують проривів та сенсацій, а лише підтвердження сторонами спільних намірів та напрямів партнерства, напрацьованих командами упродовж року.

Проте нинішній 21-й саміт, який пройшов у Києві, став особливим: він знаменував завершення насиченого подіями п’ятирічного періоду у відносинах України і ЄС. Адже й нинішня команда на чолі Євросоюзу, і команда українського експрезидента Петра Порошенка прийшли до влади фактично синхронно і так само майже одночасно відходять від справ. Для Президента Володимира Зеленського саміт Україна — ЄС став точкою відліку нового періоду євроінтеграції, адже, як зазначив він під час спілкування з пресою по завершенні саміту, «найважливіші зміни в країні ще попереду».

Фінансова допомога і політична підтримка

Саміт Україна — ЄС уперше проходив не в приміщенні Адміністрації президента на вулиці Банковій, а в недавно відреставрованому Маріїнському палаці. Із Брюсселя прибули голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Європейської Ради Дональд Туск, єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган і очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні. До речі, Могеріні вперше особисто взяла участь у такому заході. І хоча більшість її зустрічей у Києві довелося скасувати через гостру застуду, яку, як сказали в її оточенні, вона підхопила в Бішкеку, в Маріїнський палац Могеріні все-таки приїхала.

Саміт тривав майже на пів години довше від запланованого часу. Але до преси Володимир Зеленський, Жан-Клод Юнкер і Дональд Туск вийшли у доброму гуморі. Оплесками вони привітали підписання п’яти секторальних угод про фінансову підтримку ЄС на загальну суму понад 120 мільйонів євро на реалізацію проєктів з децентралізації, посилення боротьби з корупцією, на підтримку громадянського суспільства та проєктів для розвитку сходу України.

Ще одним документом саміту стала підсумкова спільна заява. У ній сторони наголосили на відданості ідеї посилення політичної асоціації й економічної інтеграції України з ЄС. Також у заяві вказано на готовність ЄС надати черговий транш макрофінансової допомоги Києву розміром 500 мільйонів євро у разі виконання відповідних умов. Підсумкова заява містить запевнення в підтримці з боку ЄС зусиль України на шляху реформ, зокрема схвалюють прогрес у питанні роботи Вищого антикорупційного суду. Серед іншого в підсумковій заяві сторони закликають Росію визнати свою відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 та співпрацювати зі слідством, а також звільнити ув’язнених українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки.

Санкції мають залишатися

Виступаючи перед журналістами, український Президент подякував ЄС за дотримання санкційної політики щодо Росії і наголосив, що санкції — це останній цивілізований інструмент для досягнення миру. «Коли деякі європейські партнери кажуть, що вони втрачають гроші через санкції, наша відповідь на це проста: ми втратили територію і щодня втрачаємо наших людей», — заявив Зеленський.

Він пообіцяв, що його команда розпочне найскладніші і найважливіші реформи в межах євроінтеграції, зокрема антикорупційної. «Бо я знаю, що наші європейські партнери вже втомилися надавати гроші на боротьбу з корупцією в Україні», — зауважив Володимир Зеленський. Український Президент також запропонував європейським партнерам провести спільну оцінку виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, «щоб вийти на новий рівень — рівень, який відповідатиме інтересам українського та європейського бізнесу і наших споживачів».

Обопільна солідарність і дружба

Президент Європейської Ради Дональд Туск на пресконференції заявив, що мінські угоди мають виконувати всі сторони, особливо Росія. Крім того, Європейський Союз готовий розглянути можливість невизнання російських паспортів, які було видано жителям не підконтрольних Києву територій Донбасу, заявив він. «Це суперечить мінським угодам, і ми готові розглянути подальші варіанти, зокрема невизнання таких російських паспортів», — сказав президент Європейської Ради.

Жан-Клод Юнкер у свою чергу зауважив, що за останні 5 років євроатлантичний прогрес України був більшим, ніж за попередні десятиліття, і завдяки досягненням останніх років «сьогодні відносини між Україною та Євросоюзом найкращі за весь час». «Я кажу це як людина, яка була тут від самого початку, як співголова нашого першого саміту в Києві між Україною і Євросоюзом, який відбувся 5 вересня 1997-го», — наголосив європейський політик.

Він також нагадав, що зближення між Україною і ЄС особливо стало відчутним після лібералізації візового режиму, і підтвердив, що європейські країни підтримували і підтримуватимуть Україну на її шляху до інтеграції з ЄС. «Наше партнерство — це обопільна солідарність і дружба, саме тому ми підтверджуємо цю солідарність конкретною підтримкою», — сказав Жан-Клод Юнкер.