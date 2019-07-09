21-й саміт Україна — ЄС, який пройшов учора у Києві, був особливим. Президент Володимир Зеленський вперше виступав у ролі господаря міжнародної зустрічі на високому рівні. А для чинного керівництва Євросоюзу цей саміт став останнім спільним заходом з Україною, оскільки і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, і президент Європейської Ради Дональд Туск лише формально залишаються в офісі до листопада, передаючи справи новій топ-команді ЄС.

Саме з останньої причини ще кілька тижнів тому дехто ставив під сумнів доцільність проведення саміту зараз. Проте зрештою остаточне рішення щодо проведення заходу ухвалило саме керівництво ЄС. У Брюсселі вважають, що таким чином буде продемонстровано послідовність європейської політики щодо України, мовляв, спільні домовленості та пріоритети залишаються незмінними попри зміну керівництва в обох столицях.

Але не тільки партнерські домовленості — зі старим складом Євросоюзу Київ міцно пов’язали пережиті пліч-о-пліч драматичні події Майдану, найкривавіші сторінки війни з Росією, санкційне протистояння. Від влади у Брюсселі відійдуть політики, які добре орієнтуються у непростих реаліях української політики, які розуміють наші проблеми і щиро віддають шану мужності українців у боротьбі за власне європейське майбутнє. На думку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, разом із самітом у минуле відійде «епоха Туска та Юнкера, які на емоційному рівні відчули Майдан». «Вони серцем сприйняли наше прагнення до Європи як до свободи. І тому розуміють, чому ми ніколи не здамося в боротьбі з російською агресією. За це їм варто подякувати. З наступниками доведеться працювати більше розумом, а не серцем», — зазначив дипломат.

Непрості умови нового політичного контексту

Неформально саміт Україна — ЄС почався ще в неділю, з поїздки Володимира Зеленського й Дональда Туска на Луганщину, в Станицю Луганську. Після побаченого Дональд Туск написав у своєму Twitter: «Трагедія на сході України, яка спричиняє катастрофічні гуманітарні наслідки для місцевих жителів, котрі опинилися у пастці російської війни, триває». Він зазначив, що провів чудові зустрічі з українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ, а також з представниками гуманітарних організацій.

З-поміж головних тем переговорів, які відбулися в межах саміту, — продовження реформ в Україні і ситуація на Донбасі. Про це йшлося зокрема на переговорах Дональда Туска з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. ЄС оголосив про додаткові заходи підтримки Приазов’я, де наприкінці минулого року побувала велика делегація європейських чиновників, яка оцінила потреби цього регіону. За словами посла України при ЄС Миколи Точицького, спрямовано 10 мільйонів євро на інфраструктурні проекти. Зокрема йдеться про створення залізничного маршруту Маріуполь — Запоріжжя, автошляху Маріуполь — Миколаїв та про підтримку інфраструктури порту Бердянськ.

На початку зустрічі з українським Прем’єром Дональд Туск відверто зауважив, що політичний ландшафт змінився не лише у Європарламенті, куди після виборів «прийшли нові люди, нові ідеї і нові напрями діяльності», а й глобальний контекст у світі. «Мій меседж для вас такий: буде більше викликів і для України, і для друзів України в Європі», — застеріг Дональд Туск, наголосивши, що «нам треба більше ніж будь-коли бути об’єднаними», щоб «не давати жодних приводів для зміни проєвропейських настроїв в Україні та проукраїнських у Європі». Він також висловив сподівання, що транзитний період переходу влади після дострокових парламентських виборів в Україні, який зазвичай непростий у політичному житті кожної країни, відбуватиметься «відповідно до найвищих стандартів».

Відтак Володимир Гройсман подякував Дональду Туску за те, що він здійснив поїздку до Станиці Луганської. На його думку, це «був сильний лідерський крок, який створив ще одну нагоду привернути увагу світу» до подій на Донбасі. Прем’єр наголосив, що ті страждання, які щодня переживають жителі у зоні конфлікту, створили «російські окупаційні війська, і Росія несе відповідальність за все, що відбувається на Донбасі й у Криму». Він також завважив, що санкції ЄС запровадили проти Кремля за те, «що Росія напала на нас». «Очевидно, що їх можуть переглянути тільки тоді, коли Росія забере свої війська і ми відновимо контроль над кордонами своєї держави», — наголосив глава уряду. Він запевнив голову Єврокомісії, що Україна продовжуватиме курс реформ, оскільки «наша Конституція визначила євроінтеграційний курс своїм пріоритетом».

Проукраїнський маніяк

Під час заяви для преси Дональд Туск не приховував своїх емоцій і звернувся до журналістів українською. «Упродовж цих років я завжди намагався підтримувати українців. Ваша відвага і рішучість отримали визнання і повагу в багатьох європейців. А в моїх очах ви всі — герої, бо саме такими бачив вас під час революції», — сказав Дональд Туск, додавши, що «ЄС має пишатися тим, що у неї такий партнер». Він запевнив, що «робив усе можливе, аби прискорити процес інтеграції України до решти Європи». «Але не все вдалося, не завжди був таким ефективним, як хотів. Вибачте, друзі», — сказав Дональд Туск. За його словами, дехто в Брюсселі дивився на нього «як на проукраїнського маніяка», йому не раз це говорили в очі. «Але я цим пишаюся», — такі слова голови Європейської Ради певно розчулили всіх присутніх.

Саміт Україна — ЄС на високому рівні пройшов у Маріїнському палаці. Під час цього заходу підписано п’ять документів щодо секторальної співпраці Києва та Брюсселя. Підсумки зустрічі підбито в спільній заяві. У цьому документі з-поміж іншого підтверджується, що ЄС надаватиме істотну та всебічну допомогу Україні, але за умови ефективної імплементації реформ. ЄС віддав належне успіхам української влади у реформуванні галузі охорони здоров’я, а також децентралізації, публічного адміністрування, державних закупівель і пенсійної системи. Але заявив, що чекає більших зусиль щодо боротьби з корупцією, у проведенні деолігархізації політики та економіки України, від нас очікують повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. «Верховенство права, ефективне управління та економічні можливості — важливі засоби у боротьбі з іноземними впливами та спробами дестабілізації», — наголошено у заяві.

У документі засуджено російську агресію проти України: «Ми закликаємо негайно звільнити всіх незаконно затриманих та ув’язнених громадян України в Криму та Росії». Окрім цього, ЄС засудив видачу російських паспортів українським громадянам на окупованих територіях Донбасу й наголосив, що готовий обдумати подальші відповіді на цей крок, «включно з невизнання російських паспортів, виданих всупереч мінським домовленостям».

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