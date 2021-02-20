«Фінансування тероризму»: у РНБО розповіли чому запровадили санкції проти кума Путіна і його дружини

В Офісі Президента 19 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Володимира Зеленського. Було розглянуто низку важливих питань у військовій, енергетичній галузях та у сфері державної безпеки. Про це йдеться на сайті Президента України.

Члени РНБО заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Рішення, ухвалені на засіданні, мають гриф «таємно», а тому не можуть бути оприлюднені.

Учасники детально зупинилися на сфері енергетичної безпеки, а саме на заходах щодо захисту майнових інтересів держави.

Рішенням РНБО, яке було введене в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 298, Кабінетові Міністрів було доручено вжити необхідних заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять через територію України.

Зокрема, Кабінет Міністрів України мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави. Однак, за понад п’ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводу. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України.

Згідно зі статтею сьомою Закону України «Про трубопровідний транспорт», «магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України».

Розглянувши це питання, РНБО ухвалила рішення про невідкладні заходи для повернення державного майна народу України. Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках.

«Ніякої приватизації цього об’єкта української власності не було. На наш погляд, у незрозумілий поки що спосіб цей об’єкт державної власності без приватизації, без Фонду держмайна опинився у власності структур, які зареєстровані в іншій країні. І зараз дано доручення розібратися, чому так сталося, хто цю оборудку проводив, і чому так сталося, що ці афілійовані з Україною громадяни на сьогоднішній день користувалися цим продуктопроводом», – повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.

Рішенням РНБО також були застосовані санкції до восьми фізичних та 19 юридичних осіб, серед яких є компанії – власники п'яти літаків. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Олексій Данілов додав, що санкції застосовані до компаній, зареєстрованих у низці країн, зокрема, в РФ та Молдові.

Також, за його словами, санкції запроваджено щодо п’яти громадян Росії та трьох громадян України, серед яких – Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

«Служба безпеки України сьогодні розслідує кримінальне провадження за частиною 5 статті 258 Кримінального кодексу України – це фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті, до пані Марченко, до всіх відповідних перелічених осіб, так само пана Медведчука, застосовані санкції», – пояснив секретар РНБО.

Нагадуємо, що ще 2 вересня 2015 року РНБО ухвалила рішення, яким було накладено санкції на окремих російських авіаперевізників. З 25 жовтня 2015 року уряд повністю припинив пряме авіаційне сполучення між Україною та Російською Федерацією, а з 00:00 годин 26 листопада 2015 року запроваджено заборону прольоту українського повітряного простору для всіх без винятку російських авіакомпаній.

Літаки, на які накладені санкції, здійснювали польоти всупереч нормативно-правовим актам України. Рішенням РНБО цю ситуацію виправлено.

КОМЕТАРІ ПОСАДОВЦІВ І БЛОГЕРІВ

«Медведчук і Козак зі своїми дружинами є терористичним угрупуванням»

Так прокоментував рішення РНБО секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» увечері 19 січня.

Рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій проти депутата Верховної Ради Тараса Козака, а потім і Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і дружини Козака Наталії Лавренюк засновані на документах Служби безпеки України про володіння ними Новошахтинського заводу нафтопродуктів (Ростовська область РФ, Марченко володіє 75% активів ЗНП, а Лавренюк – 25%), які постачають паливом самопроголошену ЛНР, що слід розцінювати як терористичну діяльність.

«Я не відкрию великої таємниці, і це доступна інформація: що в 14 км від нашого кордону, на території РФ перебуває один з нафтопереробних заводів, яким володіє Медведчук разом зі своєю дружиною і Козак, також разом зі своєю дружиною. І поставки нафтопродуктів здійснюються на територію терористів, які вбивають наших бійців. Тому немає нічого дивного. У нас достатньо доказів того, що це терористичне угрупування, яке свідомо фінансує і допомагає бойовикам, на підставі чого було проведено сьогодні засідання РНБО, був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи», – заявив він.

Олексій Данілов при цьому повідомив, що рішення про введення санкцій було прийнято членами РНБО «майже одноголосно», тобто, не всіма. Нагадаємо, що за рішення про накладення санкцій на Козака та заборону трансляції телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK від 2 лютого не голосував голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

При цьому Олексій Данілов подякував Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони і прикордонній розвідці за те, що вони «бездоганно виконали поставлене Президентом завдання».

Ще одним рішенням РНБО 19 лютого стало доручення Кабінету Міністрів України вжити заходів для повернення в державну власність експлуатованого нині компанією «ПрикарпатЗахідтранс» (Рівне) ділянки нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» протяжністю 1433 км, що проходить територією України.

Секретар РНБО у цьому коментарі по суті повторив свої слова, які він сказав на брифінгу після засідання РНБО, про ситуацію з трубопроводом, що перебуває в управлінні компанії «ПрикарпатЗахідтранс» під контролем «двох громадян України».

«Продуктопровід ... дивним способом досі не знаходиться у володінні держави. Більш того, через процедуру певних маніпуляцій після 2015 року (коли приймалося аналогічне рішення РНБО) він дуже дивним чином опинився у власності приватної компанії, яка має іноземне походження, але керують цим паливопроводом два громадянина України. Найближчим часом все населення України дізнається, чому забрали в українського народу 1433 км цього комплексу на території України. Під час процесуальних дій дуже багато цікавих речей стали явними», – заявив Олексій Данілов.

«Ворога нарешті називають на ім’я»

Так прокоментував рішення РНБО у своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«‼️Щодо санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та інших у сьогоднішньому списку РНБО.

Особисто для мене це рішення – історична справедливість. На жаль, воно затрималося в часі. Петро Олексійович зробив все, щоб Медведчук мав змогу літати в Москву і вести свій бізнес в Україні. Те, що він не зміг зробити, зробила нова влада.

Медведчук – творець темників 2000-их, які фактично призвели до журналістських та масових протестів напередодні Помаранчевої Революції. Своїх звичок він не залишав і останнім часом. Але темники, фейки, дезінформацію писав тепер йому Кремль. А він транслював їх усіма можливими способами в Україні, зокрема, через нещодавно заборонені «телеканали». Він заперечує російську агресію, зустрічається зі своїм кумом в окупованому Криму, піарить себе як посередника в справах обміну полоненими та позиціонує себе «голубом миру». «Голубом», який готовий поставити на коліна Україну перед своїм кумом.

Вважаю рішення про введення санкцій політично виправданим. І нагадаю, проти Медведчука запроваджені санкції у США. Тепер нарешті і в Україні. Фактично, це рішення РНБО – початок нової ери, коли ворога нарешті називають на ім’я».

«Ось це успіх! Зеленський поставив Медведчука і політику Путіна в Україні поза законом!»

Так відреагував на рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко головний редактор сайта Цензор.нет Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Він написав: «Історичне рішення Ради національної безпеки і оборони! Кум Путіна оголошений в Україні поза законом! Блокується діяльність головного російського агента в Україні, вся його економічна, політична та інформаційна діяльність! Браво!

Згідно з рішенням РНБО:

1. Введено санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани, і шести довірених осіб з їх найближчого оточення на підставі справи СБУ про причетність всіх цих осіб до фінансування тероризму.

2. Введено санкції проти всіх 19 компаній, власниками яких є сім'я Медведчуків. По суті, заблокована вся операційна діяльність сім'ї Медведчуків в Україні.

3. Санкції накладені проти всіх п'яти літаків, які використовувала родина Медведчуків у своїх цілях для польотів до Москви (прощай, милий особистий сімейний авіапарк).

4. У Медведчука забирають трубопровід, який він отримав у володіння в 2014-му році, трубопровід переходить у власність держави.

Вперше Україна завдала нищівного удару по головному представнику Кремля, особистому агенту Путіна, який роками вибудовував системний вплив в українській політиці, контролює багато бізнесів і політичні та інформаційні проєкти.

Що ж, тепер подивимося, як держава зможе виконати ці масштабні рішення проти банди Медведчука.

Багато активів сім'ї оформлені на його рідного брата – Сергія Медведчука, який санкцій все-таки уникнув і тепер буде допомагати Віктору рятувати його активи. Однак РНБО прийняло системне політичне рішення, і тепер силові структури можуть заблокувати взагалі все, що тільки стосується Медведчука в Україні.

Це історичний день, потужний стратегічний удар по впливу Росії, який завдасть непоправної шкоди російській експансії і спробам Кремля будувати свої політичні та інформаційні проєкти, щоб розгойдувати Україну зсередини. Тепер справа за виконавчою владою, силовиками і судами – подивимося, як вони ліквідовуватимуть на практиці бізнес Медведчука і його сімейства.

«Український вибір» Путіна і Медведчука вже ніколи не стане вибором України. Прощай, путінська Росія і всі твої мертвонароджені політичні проєкти!

Тепер наступний крок – це заборона діяльності проросійських партій і громадських організацій, які підтримують російську пропаганду».

Лаконічно і образно прокоментувала цю подію і колишня ведуча програми «Гра з вогнем» на каналі Zік, а нині авторка каналу «ДАНИЛЕНКО» на YouTube Тетяна Даниленко: «Якими б не були реальні мотиви Зеленського, він став першим президентом, який замість того, щоб зняти корупційну маржу з головного проросійського олігарха, наклав на нього реальні санкції.

Олексій Данілов – перший секретар РНБО, якому вдалося перетворити кладовище збитих льотчиків на досить страшний орган нацбезпеки та оборони.

Хіба хтось міг це спрогнозувати ще кілька місяців тому?».