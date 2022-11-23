Команда митців «Культурний десант» на чолі з Колею Сєргою започаткувала проєкт «Разом!» для допомоги жителям деокупованих територій. І не лише необхідними речами. Ідеться ще й про ментальну й культурну деокупацію. Зокрема, давній Острог на Рівненщині допомагає селищу Старий Салтів у Харківській області. Днями звідти повернулися представники Острозької громади та Національного університету «Острозька академія».

«Селище дуже постраждало, не описати словами. Там залишилася сотня людей, переважно пенсіонерів, із понад трьох тисяч. Але вони навіть не мають змоги нарубати дров», — ділиться емоціями викладач академії Олексій Костюченко, який побував у Старому Салтові.

Тому, звісно, і теплі речі, й продукти харчування, і ліки, й мобільні телефони та велосипеди — все це для людей вкрай важливо.

Як розповіла заступниця Старосалтівського селищного голови Людмила Штрикун, вони були лідерами децентралізації в області: до Старосалтівської об’єднаної територіальної громади, що утворилася 2015 року, увійшли п’ять сільських рад. У мирному житті тут вигравали і втілювали цікаві проєкти: на реконструкцію будівлі селищної ради, відкриття ЦНАПу та сучасної амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Та російські окупанти зруйнували інфра-структуру: дощенту знищено школу, ЦНАП, магазини, ринок, багатоповерхівку та приватні будинки. У селищі досі немає електрики й газу. Дуже пошкоджена церква Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Однак ані віри, ані любові та надії в людей не відібрали, дарма що більшості жителів довелося полишити домівки.

Жителька селища пані Галина розповіла, що без допомоги волонтерських організацій було б дуже складно. Їхній восьмиквартирний будинок теж потрапив під обстріли. З моменту окупації Старого Салтова його жителям допомагала громадська організація «Добрі дії»: привозили хліб, речі першої необхідності.

«У травні, коли селище визволили від загарбників, нас забрали у Харків. Там теж допомагали різні волонтерські організації, зокрема гуманітарний штаб «Фенікс». Велике спасибі Червоному Хресту, що надав матеріали на відновлення будинку. А також усім небайдужим людям, які допомагають нам долати цю біду», — каже Галина.

За словами кураторки гуманітарного штабу «Фенікс» Валентини Лаптій, у їхній команді 30 волонтерів. У співпраці з «Культурним десантом» значну підтримку надають і Старосалтівській громаді.

«Ми дуже чекали на вашу допомогу, адже 80 відсотків будинків у центральній садибі громади зруйновано. Сьогодні ми роздамо продукти, завтра одяг, бо по-іменно знаємо, хто чого потребує. Як відбудуємо Старий Салтів, накриємо великий стіл і разом відсвяткуємо наш другий день народження», — сказала голова місцевої громадської організації «Добрі дії» Зоя Хабарова представникам Рівненщини.

Вони ж привезли ще й духовні подарунки: книжку творів Волинського Гомера — Уласа Самчука, «Історію Острозької академії» Ярослави Бондарчук, інформаційну та сувенірну продукцію.

За словами начальниці відділу освіти, молоді та спорту Ірини Глазунової, до 24 лютого у громаді працювали п’ять шкіл та стільки само дитсадків.

«Упродовж літа нам вдалося відновити роботу трьох шкіл, зберегти педагогічні та учнівські колективи. І хоч навчаємося дистанційно, це вже неабиякий поступ у нинішніх умовах. Сподіваюся, незабаром на малу батьківщину повернеться ще більше нашої молоді, яка залюбки прочитає ці книжки. А ще напише новітню європейську історію рідного краю та України».

Під час концерту в Старому Салтові очільник «Культурного десанту» український виконавець Коля Сєрга наголосив: «Жителям сходу інколи було складно зрозуміти жителів заходу, бо Україна різна. Нині ми дедалі тісніше об’єднуємо її зокрема й через ось такі культурні контакти. На жаль, у часи біди. Але Україна єдина у прагненні свободи від російських окупантів, і це головне», — зазначив він.

Ректор Національного університету «Острозька академія» Герой України Ігор Пасічник: «Надсилаємо щирі вітання Харківщині. Розуміємо, як вам важко, тож будемо підтримувати і морально, й матеріально стільки, скільки потрібно. Щиро запрошуємо жителів, особливо молодь Старого Салтова, відвідати наш гостинний університет».

До речі, проєкт «Разом!» уже працює у Вінниці, Хмельницькому, Рівному та Житомирі.

Прямя мова

Віталій КОВАЛЬ, голова Рівненської ОВА:

— Наприкінці жовтня зустрівся з командою митців «Культурного десанту», а вже за тиждень в Острозькій та Рівненській громадах зібрали машини речей, щоб підтримати жителів Старого Салтова та Вовчанська, якими опікується Рівне. Разом з необхідними речами відправили особисті листи зі словами підтримки і дитячі малюнки, адже емоційна складова теж важлива. Днями спрямували допомогу до визволених Херсона, Чорнобаївки, Антонівки та інших населених пунктів незламної Херсонщини. Тепер такі гуманітарні відправлення з області будуть чи не щодня, адже наші серця б’ються в унісон.