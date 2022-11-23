Команда митців «Культурний десант» на чолі з Колею Сєргою започаткувала проєкт «Разом!» для допомоги жителям деокупованих територій. І не лише необхідними речами. Ідеться ще й про ментальну й культурну деокупацію. Зокрема, давній Острог на Рівненщині допомагає селищу Старий Салтів у Харківській області. Днями звідти повернулися представники Острозької громади та Національного університету «Острозька академія».

Допомога для Старого Салтова вирушає з Рівненщини. Фото надала авторка

«Селище дуже постраждало, не описати словами. Там залишилася сотня людей, переважно пенсіонерів, із понад трьох тисяч. Але вони навіть не мають змоги нарубати дров», — ділиться емоціями викладач академії Олексій Костюченко, який побував у Старому Салтові.

Тому, звісно, і теплі речі, й продукти харчування, і ліки, й мобільні телефони та велосипеди — все це для людей вкрай важливо.

Як розповіла заступниця Старосалтівського селищного голови Людмила Штрикун, вони були лідерами децентралізації в області: до Старосалтівської об’єднаної територіальної громади, що утворилася 2015 року, увійшли п’ять сільських рад. У мирному житті тут вигравали і втілювали цікаві проєкти: на реконструкцію будівлі селищної ради, відкриття ЦНАПу та сучасної амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Та російські окупанти зруйнували інфра-структуру: дощенту знищено школу, ЦНАП, магазини, ринок, багатоповерхівку та приватні будинки. У селищі досі немає електрики й газу. Дуже пошкоджена церква Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Однак ані віри, ані любові та надії в людей не відібрали, дарма що більшості жителів довелося полишити домівки. 

Жителька селища пані Галина розповіла, що без допомоги волонтерських організацій було б дуже складно. Їхній восьмиквартирний будинок теж потрапив під обстріли. З моменту окупації Старого Салтова його жителям допомагала громадська організація «Добрі дії»: привозили хліб, речі першої необхідності. 

«У травні, коли селище визволили від загарбників, нас забрали у Харків. Там теж допомагали різні волонтерські організації, зокрема гуманітарний штаб «Фенікс». Велике спасибі Червоному Хресту, що надав матеріали на відновлення будинку. А також усім небайдужим людям, які допомагають нам долати цю біду», — каже Галина. 

За словами кураторки гуманітарного штабу «Фенікс» Валентини Лаптій, у їхній команді 30 волонтерів. У співпраці з «Культурним десантом» значну підтримку надають і Старосалтівській громаді. 

«Ми дуже чекали на вашу допомогу, адже 80 відсотків будинків у центральній садибі громади зруйновано. Сьогодні ми роздамо продукти, завтра одяг, бо по-іменно знаємо, хто чого потребує. Як відбудуємо Старий Салтів, накриємо великий стіл і разом відсвяткуємо наш другий день народження», — сказала голова місцевої громадської організації «Добрі дії» Зоя Хабарова представникам Рівненщини.

Вони ж привезли ще й духовні подарунки: книжку творів Волинського Гомера — Уласа Самчука, «Історію Острозької академії» Ярослави Бондарчук, інформаційну та сувенірну продукцію. 

За словами начальниці відділу освіти, молоді та спорту Ірини Глазунової, до 24 лютого у громаді працювали п’ять шкіл та стільки само дитсадків. 

«Упродовж літа нам вдалося відновити роботу трьох шкіл, зберегти педагогічні та учнівські колективи. І хоч навчаємося дистанційно, це вже неабиякий поступ у нинішніх умовах. Сподіваюся, незабаром на малу батьківщину повернеться ще більше нашої молоді, яка залюбки прочитає ці книжки. А ще напише новітню європейську історію рідного краю та України».

Під час концерту в Старому Салтові очільник «Культурного десанту» український виконавець Коля Сєрга наголосив: «Жителям сходу інколи було складно зрозуміти жителів заходу, бо Україна різна. Нині ми дедалі тісніше об’єднуємо її зокрема й через ось такі культурні контакти. На жаль, у часи біди. Але Україна єдина у прагненні свободи від російських окупантів, і це головне», — зазначив він.

Ректор Національного університету «Острозька академія» Герой України Ігор Пасічник: «Надсилаємо щирі вітання Харківщині. Розуміємо, як вам важко, тож будемо підтримувати і морально, й матеріально стільки, скільки потрібно. Щиро запрошуємо жителів, особливо молодь Старого Салтова, відвідати наш гостинний університет».

До речі, проєкт «Разом!» уже працює у Вінниці, Хмельницькому, Рівному та Житомирі.        

Прямя мова 

Віталій КОВАЛЬ, голова Рівненської ОВА:

 

— Наприкінці жовтня зустрівся з командою митців «Культурного десанту»,  а вже за тиждень в Острозькій та Рівненській громадах зібрали машини речей, щоб підтримати жителів Старого Салтова та Вовчанська, якими опікується Рівне. Разом з необхідними речами відправили особисті листи зі словами підтримки і дитячі малюнки, адже емоційна складова теж важлива. Днями спрямували допомогу до визволених Херсона, Чорнобаївки, Антонівки та інших населених пунктів незламної Херсонщини. Тепер такі гуманітарні відправлення з області будуть чи не щодня, адже наші серця б’ються в унісон.