На Лондонській конференції з відновлення (Ukraine Recovery Conference-2023), що відбулася наприкінці червня, Європейська комісія оголосила про створення спеціального фінансового інструменту для України — Ukraine Facility, що передбачає надання фінансування обсягом 50 мільярдів євро на чотирирічний період (2024—2027). Тоді ж Міністерство економіки України представило візію комплексного розвитку ключових секторів, у яких держава має стратегічні переваги: енергетика, аграрна галузь, зелена промисловість, індустрія критичних матеріалів, медицина та освіта, безпековий сектор, ІТ та підприємництво, будівництво й інфраструктура.

Тепер, щоб залучити в українську економіку 50 мільярдів євро допомоги від Єврокомісії, Міністерство економіки спільно з українським бізнесом, асоціаціями та експертами створює понад десять галузевих робочих груп для обговорення та розроблення конкретних і комплексних заходів для розвитку в ключових галузях економіки країни, які мають стати стимулом та напрацюванням високорівневих секторальних пропозицій.

«Ці напрацювання ляжуть в основу Плану Украіни для Ukraine Facility (UF) від Європейського Союзу. Діалог з бізнесом допоможе розробити проєкт секторальних програм розвитку для UF і пропозиціі від бізнесу до секторальних стратегіи розвитку на десять років за трьома етапами: короткострокові — 2023—2024, середньострокові — 2025—2027, довгострокові — 2028—2033 роки.

Для надходження фінансування за програмою Ukraine Facility маємо напрацювати план відновлення, реконструкції та модернізації країни. Його поетапне втілення дасть змогу впродовж наступних чотирьох років не лише отримати 50 мільярдів євро допомоги, а й посприяти в залученні додаткових інвестицій від партнерів на майже таку саму суму. Та для цього маємо сформувати спільне бачення економічного розвитку країни. Хочемо протестувати з бізнесом наші аналітичні гіпотези, спільно визначити ключові для швидкого відновлення секторів української економіки, залучити приватний капітал та зрозуміти, які зміни потрібні бізнесу, щоб втілити наші амбітні цілі», — цитує слова першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко пресслужба Мінекономіки.

Юлія Свириденко каже, що план України має структурувати бачення повоєнного відновлення та розвитку держави. Там необхідно виписати майбутні реформи та сектори, які потребують першочергового фінансування.

«План дасть змогу найближчими роками повернути ВВП на рівень до 2021-го і ще додатково збільшити на 10%. Ми вже розуміємо, на що підуть ці кошти: частина покриє бюджетний дефіцит, частина — на відновлення. А велику частину коштів потрібно спрямувати у приватний сектор, на реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів, які мають стимулювати залучення додаткового приватного капіталу», — зауважує Юлія Свириденко.

Днями Міністерство фінансів означило складові UF: фінансова підтримка у вигляді грантів та позик; спеціальна інвестиційна структура, призначена для залучення та мобілізації державних і приватних інвестицій для відновлення України (це доповнить наявні інструменти підтримки країни, такі, як бюджетні гарантії, фінансові інструменти або змішане фінансування); технічна допомога, зокрема експертна підтримка реформ, підтримка муніципалітетів, громадянського суспільства та інші форми двосторонньої допомоги.

У Мінфіні уточнили, що в межах складової «технічна допомога» можна буде підтримувати інші ініціативи, спрямовані на реагування на російську агресію проти України, зокрема на забезпечення дотримання міжнародного права щодо злочинів, які росія скоїла на території України.

Міністр фінансів Сергій Марченко, говорячи, що для імплементації UF потрібна деталізація реформ, які необхідно буде здійснити в межах процесу вступу до ЄС, наголосив, що значний акцент буде зроблено на реформі держуправління, належному урядуванні, верховенстві права, боротьбі з корупцією та ефективному управлінні фінансами.