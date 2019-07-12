Розвинене і безпечне суспільство творять освічені громадяни. Щороку українські абітурієнти намагаються конвертувати отримані знання у своє майбутнє. Тим, хто здатен заплатити за свою вищу освіту, потрібно дати можливість це зробити. Тим, хто немає змоги, треба допомогти спільними зусиллями, зокрема й з державного бюджету.

В Україні розпочався прийом заяв у виші для вступу на бакалавра та наскрізного магістра — більшість абітурієнтів мають подавати їх в електронній формі через власні кабінети на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/ Таку можливість вони отримали 10 липня 2019 року о 9:00.

«Хочу звернути увагу всіх вступників: після подання першої заяви в електронному кабінеті вже нічого, жодні дані змінити не можна. Тому перед поданням першої заяви вступник мусить перевірити, чи правильно він завантажив усі документи і вказав інформацію», — наголосив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Необхідно перевірити, чи завантажено правильні файли додатка до документа про освіту, фото вступника, довідки про місце реєстрації, якщо вступник претендує на сільський коефіцієнт.

Перевірити в кабінеті також потрібно, чи правильно ви: розрахували середній бал; вказали номер мобільного; зазначили громадянство і право на додаткові бали та сільський коефіцієнт; чи збігаються бали ЗНО, що відображаються в кабінеті та зазначені в сертифікатах ЗНО.

Цього року вступники на бакалавра чи наскрізного магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності, натомість на контракт — будь-яку кількість. Джерело фінансування вступник обирає під час подання кожної заяви. Загалом є дві опції: на бюджет, а в разі неотримання рекомендації — також на контракт; виключно на контракт.

У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково має обрати її пріоритетність від 1 до 7, де 1 — найвища пріоритетність, а 7 — найнижча. Таким чином він позначає, на які конкурсні пропозиції і в які виші хоче вступити найбільше — їм треба надати найвищі пріоритетності, а для менш бажаних вказати нижчі.

«Пріоритетність потрібна для того, щоб алгоритм адресного розміщення держзамовлення розумів, у якій послідовності треба сприймати заяви вступника. Розглядають абсолютно всі заяви. І на порядок цього розгляду впливає лише обрана пріоритетність — більш нічого: ні час подання, ні розмір конкурсного бала», — зауважив Олег Шаров.

Якщо вступник анулює заяви з першими пріоритетностями, то найвищою в нього буде наступна пріоритетність. Наприклад, заяви з пріоритетностями 1 та 2 скасовані, отже найвища — 3. Саме з неї почнеться розгляд заяв вступника, й цю заяву розглядатимуть одночасно на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.

Важливо, що після подання заяви змінити пріоритетність уже неможливо. Водночас, якщо заява з пріоритетом ще не зареєстрована в закладі, то вступник може її скасувати та подати замість неї нову. Але якщо заява вже зареєстрована, то в разі її скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його поновлення.

Відстежити увесь процес проходження своєї заяви вступник може через її статус, який змінюватиметься в електронному кабінеті.

Докладну інструкцію щодо подання електронних заяв читайте на сайті.

Зазначимо, що на ранок 11 липня було зареєстровано майже 145 тисяч електронних кабінетів вступників, з яких було подано понад 177 тисяч електронних заяв. Та це лише початок. Реєструвати кабінети та подавати через них заяви можна буде до 18:00 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 (12) липня, й до 16 липня — для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.

26 липня абітурієнти знатимуть, чи отримали бюджетне місце, до 31 липня їм потрібно принести оригінали документів до вишів для зарахування. 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет, з цього самого дня починається оприлюднення списків на контракт. Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»