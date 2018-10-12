Уряд удосконалив програму забезпечення українців доступним житлом, повністю мінімізувавши корупційні ризики під час її реалізації. Так, громадянам надано свободу у виборі майбутнього житла, спрощено та полегшено доступ до державного кредитування, розширено коло учасників. Такими аргументами віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко прокоментував ухвалення Кабінетом Міністрів постанови щодо порядку забезпечення громадян доступним житлом та порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

«Ми кардинально змінили програму «Доступне житло», зробили її справді доступною та ефективною. Питання житла для України як ніколи на часі, й реалізація державних програм, які допомагають отримати омріяні помешкання, мають відповідати вимогам часу та задовольняти насамперед потреби тих, хто потребує вирішення житлового питання», — цитує слова урядовця служба віце-прем’єр-міністра.

Розблоковане фінансування

Ухвалена урядом постанова «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» вносить зміни та об’єднує в цілісний документ дві постанови Кабінету Міністрів: №140 від 11 лютого 2009 року (зі змінами від 22.09.2017 р.) «Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом» та №193 від 29 лютого 2012 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» (див. стор. 5).

У прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) підкреслюють, що основні положення програми «Доступне житло» залишилися незмінними. 30% вартості за програмою громадянам і надалі компенсуватиме державний бюджет, а учасники АТО і внутрішньо переміщені особи отримуватимуть 50% такої компенсації. Ухвалений документ дасть змогу розблокувати використання 100 мільйонів гривень, передбачених на цю програму в державному бюджеті України на 2018 рік. Завдяки цьому до кінця року придбають власне житло понад 300 сімей.

«Рестарт програми «Доступне житло» матиме значний соціальний та економічний ефект. Залучивши з держбюджету 100 мільйонів гривень, ми залучаємо в будівельну галузь не менш як 150 мільйонів гривень коштів громадян і кошти співфінансування з місцевих бюджетів. Наступним по-державницькому мудрим кроком назустріч очікуванням людей має стати належне фінансування житлових програм з бюджету держави — відповідно до бюджетного запиту Держмолодьжитла, який на програму «Доступне житло» становить мільярд гривень на рік», — зауважив голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний.

Антикорупційний документ

Розроблені фахівцями Мінрегіону й Держмолодьжитла зміни спрямовано, за словами очільника фонду, на реалізацію стратегічних напрямів модернізації останнього — забезпечення публічності, прозорості та ефективності роботи установи. «Зроблено важливий крок до унеможливлення впливу чиновника на роботу програми «Доступне житло», усунення потенційних можливостей для корупції, підвищення ефективності використання бюджетних коштів», — заявив Сергій Комнатний.

Як уточнюють у прес-службі Держмолодьжитла, постанова «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» передбачає, що учасник програми самостійно обиратиме житло для придбання, зокрема готове від забудовника — з процесу прибрано міжвідомчу комісію. Учасник програми самостійно обиратиме і банк, у якому він відкриватиме рахунок, що з нього здійснюватимуть платіж за обране помешкання. Знижено необхідний рівень середньомісячного доходу для сім’ї, яка потребує поліпшення житлових умов, із п’яти до трьох розмірів середньомісячної заробітної плати у розрахунку на особу відповідно до регіону. Вдосконалено й розподіл коштів між регіонами — розподіл здійснюватиметься неупереджено — пропорційно до кількості населення в регіоні.

Крім того, учасник програми протягом трьох років має підтверджувати проживання у придбаному житлі — заборонено його продаж протягом цього часу. А Держмолодьжитло забезпечує відкрите інформування про учасників програми — тих, хто виявив бажання взяти в ній участь, і тих, хто придбав житло за програмою. Тобто впроваджується прозоре інформування через сайт Держмолодьжитла про тих, хто одержує державну підтримку.

«На таке рішення уряду суспільство зачекалося. Адже потреба українців у власному житлі величезна. Відтепер більше людей вирішуватимуть це питання не самотужки, а за підтримки держави», — констатує Сергій Комнатний.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав органи місцевої влади активно публічно використовувати фінансові можливості місцевих бюджетів для ухвалення та реалізації програм доступного житла. А виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан наголосив, що завдяки співпраці Асоціації міст з Держмолодьжитлом ухвалено 48 нових місцевих житлових програм, які профінансовано з місцевих бюджетів на суму 233 мільйони гривень. За його словами, ухвалення постанови стане сигналом до подальшого розвитку регіональних програм забезпечення громадян доступним житлом.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»