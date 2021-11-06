Опалювальний сезон — не лише близько пів року низьких температур. Це — поле енергетичної війни для Росії за монополію у Європі. РФ штучно створює та використовує енергетичну кризу для посилення власного геополітичного становища. Адже її газові сховища заповнено на 99%, тоді як, скажімо, в Австрії — на 55%, а в Нідерландах — лише на 30%. А постачаючи газ до Європи газотранспортною системою України, станом на сьогодні, замість запланованих угодою 109 мільйонів кубів на день прокачується 57.

На переконання міністра енергетики Германа Галущенка, висловлене під час «Години запитано до уряду» у Верховній Раді, саме у такий спосіб Росія хоче завадити нам інтегруватися й синхронізуватися з європейською енергосистемою. Бо саме така інтеграція — ключова мета української енергонезалежності. І Україна вже має позитивні рішення і суттєву підтримку з цього питання партнерів із ЄС і США. Та Росія й далі створює нам перешкоди. Наприклад, заборона ввезення вугілля з РФ до України, а відучора — і з Казахстану.

«Але я впевнений, що ми пройдемо опалювальний сезон спокійно і без зривів, і вийдемо з нього ще міцнішими», — наголосив профільний міністр.

У пріоритеті — атомна генерація

Ключовим стабілізаційним чинником цього опалювального сезону має стати атомна енергетика. Нині до мережі підключено 11 енергоблоків АЕС, і в планах підключення ще трьох блоків на початку грудня або наприкінці листопада. Фактично, йдеться про те, що в роботі будуть 14 блоків із 15-ти.

Міністр зауважив, що половина з них працює на паливі з РФ, яка може вплинути і на обмеження його постачання. Проте резерв закупленого палива дає підстави не хвилюватися. Так, забезпечено 146% річної потреби в паливі для блоків ВВЕР-1000 та 150% — для блоків ВВЕР-440.

Підвищиться і навантаження на теплову генерацію. Тому в жовтні на ТЕЦ надійшло 1,3 мільйона тонн вугілля власного видобутку і 260 тисяч тонн імпортованого. Загалом, із листопада 2021 року до березня 2022-го очікувані витрати вугілля на теплових електростанціях становитимуть 8,4 мільйона тонн, з них вугілля власного видобутку — 7,3 млн тонн. Імпорт становитиме понад 1,2 млн тонн.

Коли в сусідніх країнах ціна на електричну енергію зросла майже втричі, ціни для українських споживачів залишаються стабільними. Український уряд навіть віднайшов можливість знизити її для домогосподарств, які споживають до 250 кіловат на місяць.

Герман Галущенко спростував чутки від так би мовити експертів нібито ціни на електрику неодмінно зростуть, і запевнив, що протягом усього опалювального сезону для населення вони залишаться стабільними.

За його словами, не зміняться і вартість газу, і тарифи на його транзит. А заявки деяких операторів газорозподільних мереж — обл- і міськгазів щодо зростання тарифів удвічі-вчетверо на розподіл газу необґрунтовані щодо цифр, інвестпрограм і дійсних витрат. І в цьому питанні Міненерго тісно співпрацює з НКРЕКП й розраховує на об’єктивний розгляд регулятором подібних заявок.

Міністр також наголосив, що уряд запровадив заборону відключення бюджетних, соціальних і приватних споживачів від постачань електроенергії, природного газу й теплопостачання до кінця опалювального сезону. Газу у сховищах для цього, на його переконання, достатньо. А тому ціна в постачальника останньої надії, до якого за певних умов можуть перейти деякі споживачі, залишатиметься фіксованою та незмінною — 7,96 гривні за кубометр.

Відбуватиметься й розвиток програм енергоефективності. Так, наступного року започаткують кілька пілотних проєктів в областях щодо окремих великих будинків, аби довести українцям: це ефективно й сприятиме зниженню ціни в платіжках за опалення.

Жодних графіків віялових відключень

А Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання народних депутатів, зазначив: усі угоди з НАК «Нафтогаз України» укладають, як це і прописано в Меморандумі, органи місцевого самоврядування. Газ і тепло постачають в регіони безперервно.

«Урядом ухвалено відповідні рішення про неможливість припинення постачання газу для теплокомуненерго, бюджетних і комунальних установ, які мають власні котельні. Тобто забезпечення газом безперервне. А забезпечення теплом сьогодні перебуває у віданні органів місцевого самоврядування. У понад 97% громад, де це за погодними умовами необхідно, опалювальний сезон уже розпочався. А в південних областях і там, де температурні коефіцієнти ще дозволяють не включати тепло, органи місцевої влади ухвалюють власні обґрунтовані рішення», — зазначив очільник уряду.

Він також спростував інформацію, що РНБО нібито доручала уряду розробити графік віялових відключень електроенергії в державі: «Жодних таких доручень, звісно, не було».

Усі міністри вакциновані

Запитували депутати в урядовців про проходження вакцинації в Україні. Зокрема, цікавилися, чи вакциновані міністри.

Прем’єр-міністр повідомив, що він щеплений двома дозами Пфайзер ще у червні цього року в межах вакцинації організованих колективів разом із працівниками Кабінету Міністрів і Секретаріату КМУ.

«Маю внутрішній і міжнародний сертифікати. Мою родину також щеплено — різними вакцинами. Адже всі наявні в Україні вакцини — надійні й безпечні. Закликаю українців вакцинуватися: і народних депутатів, і всіх громадян України», — повідомив глава уряду. Він також наголосив, що в регіонах, які перебувають у «червоних» зонах, допуск до всіх публічних установ має відбуватися лише за наявності в людини сертифіката про повну вакцинацію або про отримання однієї дози вакцини і негативного ковід-тесту, чинного 72 години.

Підтвердив свою вакцинацію двома дозами і Герман Галущенко, зазначивши, що зробив це одним із перших. Урядовці вкотре закликали українців прийти до пунктів щеплення і подбати про безпеку себе та близьких.