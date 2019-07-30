Через можливе зростання кількості таких інфекційних захворювань, як дифтерія та правець, що можуть призвести до серйозних ускладнень, навіть до летальних випадків, Міністерство охорони здоров’я оголосило початок місячника вакцинації для дорослих. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, в Україні вкрай низький рівень вакцинації від дифтерії та правця: вакциновано менш як 70% дітей, а рівень охоплення щепленнями серед дорослих ще нижчий. Торік кожен другий дорослий не зробив необхідного щеплення.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун власним прикладом в одній зі столичних амбулаторій загальної практики сімейної медицини заохотила доросле населення країни до відповідного щеплення. «Вакциновані — означає захищені. Так ми дбаємо не лише про власне здоров’я, а й про здоров’я своєї сім’ї. Підіть до свого лікаря, уточніть, коли востаннє вакцинувалися. Адже після 16 років такі щеплення слід робити раз на десять років», — акцентувала Уляна Супрун.

Гендиректор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта під час пресбрифінгу щодо початку кампанії з вакцинації від дифтерії та правця наголосив, що в попередні роки кількість захворювань на дифтерію коливалася від нуля до чотирьох, а торік таких випадків було 10.

«Бачимо, що зросла кількість хворих і на правець, їх за 2018-й понад 30. Над цим варто замислитися. Протягом десятиліття з’явилася велика кількість людей, які не робили ревакцинації або щеплення. А коли відбувається зниження колективного імунітету, трапляються спалахи хвороб. Так було в 1990-х роках. Нині міжнародні експерти рекомендують Україні посилити заходи, щоб ситуація не повторилася», — підкреслив Володимир Курпіта. Він додав, що дифтерія виліковна, але такі хворі потребують серйозної медичної допомоги. А торік навіть зареєстрували сімейний випадок, коли захворів син, потім мати, а згодом ще кілька членів сім’ї.

«Вакцинація убезпечує від непоправного (з 1990-х років від дифтерії померло понад 600 людей). Для дорослих роблять комплексне щеплення від дифтерії та правця. Для дітей використовують інші типи вакцин (вони потрійні: від дифтерії, правця, кашлюка). Нині в Україні є понад три мільйони доз вакцин від дифтерії та правця для дорослих. Вони є в усіх регіонах у центрах первинної медичної допомоги, а також у сімейних лікарів. Для ревакцинації потрібне одне щеплення. Якщо відповідних щеплень ніколи не робили, то їх має бути три: між першим і другим має минути місяць, між другим і третім — пів року», — пояснив Володимир Курпіта.

У регіони спрямовано сироватку проти дифтерії в разі захворювання. За даними МОЗ, кожна обласна лікарня має не менш як 10 флаконів цієї сироватки.

Не обійшов Володимир Курпіта й теми важливості вакцинації дітей. А щодо страхів батьків каже так: «Дуже рідко трапляються реакції на вакцинацію. Але гірше, якщо дитина захворіє із серйозними наслідками, ніж після вакцинації кілька днів протримається температура 37,5—38. Медпрацівники обов’язково проводять інструктаж батьків щодо можливої реакції на щеплення та обов’язковості звернення до лікарів у разі виявлення небезпечних симптомів».