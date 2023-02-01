Нині кожен на своєму місці в Україні працею наближає Перемогу. Черкащина, яка досить віддалена від бойових дій, узяла на себе розв’язання чималої кількості проблем і допомоги тим, хто постраждав від російської агресії, — і людям, і підприємствам. Підтримка надходить і черкасцям.

«Ми чекаємо вас удома!» — цю фразу можна часто почути на різних заходах у Черкасах. Ближче до лінії фронту вирушають дедалі більше військових і рятувальників, енергетиків і лікарів, транспортників і будівельників, представників багатьох інших професій. Як стверджують ті, хто працював у південних та східних областях, а тепер прибули на ротацію, роботи для фахівців з розмінування, відновлення енергетики, комунальних мереж, відбудови поруйнованих будівель дуже багато. Днями піротехніки Черкащини вкотре вирушили на південь країни. Цього разу черкаські профі працюватимуть на одній з найскладніших ділянок і обіцяють, що територію зроблять безпечною і прозвітують про це.

Рятувальники області ліквідують наслідки ворожих обстрілів і на Черкащині, зокрема розміновують Уманщину. Ворог цілить туди ще з перших днів вторгнення. Фахівці вже звільнили район від 36 тисяч вибухонебезпечних предметів, обстежили понад 26 тисяч га.

Допомога всім, хто її потребує

Починали із сільськогосподарських угідь, щоб фермери могли знову там вирощувати врожаї. Тепер дійшла черга до лісосмуг.

Роботу підлеглих на звільнених територіях прокоментував нещодавно й новопризначений начальник поліції Черкащини В’ячеслав Гурін. За його словами, працівники поліції постійно несуть службу у складі зведеного загону на деокупованих територіях: «Наші працівники беруть участь у розмінуванні територій, документуванні та розслідуванні воєнних злочинів, несуть службу на блокпостах, виявляють колабораціоністів та спільників ворога».

Відповідаючи на запитання журналістів про непрості умови роботи підлеглих, В’ячеслав Гурін зазначив, що поліціянти максимально готові до виконання службових завдань: «Попри повітряні тривоги та відключення електроенергії працівники поліції на Черкащині та у відрядженнях працюють 24/7 та надають допомогу всім, хто її потребує», — зауважив керівник ГУНП в Черкаській області.

Не лише людський ресурс

Чергове автопідсилення від Черкащини передали захисникам України. Цього разу чотири пікапи відправили прикордонникам. Це новий автотранш від Всеукраїнської аграрної ради.

«Кожна допомога — це історія, яка примножує наші перемоги, — наголосив під час передачі автомобілів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. — Там, де тривають найактивніші бойові дії, втрати техніки щоденні».

Від початку війни Всеукраїнська аграрна рада передала на фронт понад 500 одиниць автотехніки.

Черкащина забезпечує внутрішньо переміщених осіб усім необхідним і теж потребує поповнення ресурсів. І отримує його від благодійників. Цими днями в область прибув гуманітарний вантаж з медикаментами, продуктами, генераторами, наметами, ковдрами та іншим необхідним від фондів SOS Attitude та Protection Civile.

Загалом область від початку повномасштабної війни прийняла понад 265 тисяч вимушених переселенців. Із них майже 102 тисячі залишились тут жити на постійній основі.

«Часто прихисток у нас знаходять люди, які через російських окупантів втратили буквально все і потребують максимальної допомоги, — зазначив Ігор Табурець. — Тож дякуємо за підтримку нашим партнерам, волонтерам і благодійникам, дружнім країнам. Ми цінуємо це».

За даними департаменту соціальної політики Черкаської міськради, нині у 828 домоволодіннях жителів обласного центру офіційно проживає 2361 внутрішньо переміщена особа. Урядова соціальна програма «Прихисток» діє у країні з кінця березня 2022 року. Вона допомагає забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися в період воєнного стану в безпечніші місця, й людям, які безоплатно їх прихистили.

Наприкінці минулого року було прийнято рішення про збільшення розміру компенсації людям, які прихистили в себе переселенців. Зокрема в опалювальний період сума відшкодування власникам житла за прихисток людей становить близько 900 гривень на кожну особу. Усього лише офіційно зареєстрованих ВПО у місті Черкаси 27 382.

Історія про незламність

Через вторгнення російських окупантів життя багатьох підприємств розділилося на «до» й «після». Підприємці були вимушені починати свою виробничу історію наново на Черкащині. Багатьом це успішно вдалося, й нині сміливці тримають економічний фронт.

Майже 20 років одне з підприємств розбудовувалося на Донеччині: 1600 працівників, статус одного з лідерів галузі світлоогороджувальних систем в Україні. А потім місто, в якому розташовувалися потужності компанії, опинилося під окупацією російських військ. Виробництво пережило переїзд, невдалі спроби вивезти обладнання з-під окупації, відбудову з нуля на Черкащині. Нині група компаній активно розвивається: має 600 працівників, сплачує податки, забезпечує український ринок та експортує продукцію в Європу. Представники облдержадміністрації днями оглянули виробничі потужності релокованого виробництва. Посадовці поспілкувалися з керівниками бізнесу та робітниками, говорили про плани і можливості для розвитку та розширення.

Від початку АТО й протягом повномасштабної війни Черкащина прийняла майже пів сотні підприємств. Ще шість перебувають у процесі релокації. Як наголосили посадовці, на рівні держави та області надають необхідну підтримку, щоб релоковані підприємства змогли відновити роботу.

Дбають на Черкащині й про безпеку людей під час зимових холодів в умовах вимкнень електроенергії: в області працюють 178 пунктів незламності. Зокрема, 143 пункти діють у територіальних громадах. Ще 35 розгорнула ДСНС. Кількість таких пунктів зростатиме.