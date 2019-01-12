Ветеранів АТО/ООС, які проходять реабілітацію зокрема із застосуванням арт-терапії, у Центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравм відвідав Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Рівненщину. На прохання воїнів він підписав їхні картини на згадку про зустріч і подарував різдвяні подарунки. Військові також подарували Президентові одну зі своїх картин на згадку про цю зустріч.

Президент оглянув умови, в яких проходять реабілітацію ветерани АТО/ООС із різних підрозділів добровольчих батальйонів і Збройних сил, зокрема 25-ї окремої десантно-штурмової бригади, батальйонів «Київська Русь», «Донбас — Україна» та інших.

«Вважаю, що вашими зусиллями ми змінили країну й армію. Те, що маємо зараз, відрізняється від того, що було в 2014 році і навіть того, що було у 2015-му. Ваш досвід дуже корисний», — вважає Петро Порошенко. Він наголосив, що на початку нашої війни проти агресора саме добровольці відіграли значну роль в обороні держави.

Зустрівся Президент і з медичним персоналом центру, переказав слова подяки медикам за їхню благородну справу: «Немає інших перших пріоритетів для держави, ніж воїни і ветерани». Він представив міністра у справах ветеранів Ірину Фріз, підкресливши, що допомога й реабілітація ветеранів нашої війни за незалежність — для нього один із пріоритетів. Сприятимуть цьому й домовленості про співпрацю з міністерствами ветеранів країн НАТО, зокрема США.

Цивілізація не має альтернативи

Зусилля нашого народу й героїзм армії викликають повагу і розуміння світу, дають змогу українській дипломатії зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Ідеться про широкий спектр підтримки включно із санкціями, допомогою в підготовці фахівців, постачанні зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

«Уже наступного року ЗСУ будуть здатними повністю діяти за стандартами НАТО відповідно до закону про національну безпеку», — запевнив Петро Порошенко під час зустрічі з жителями міста Здолбунів.

А шлях до Євросоюзу й НАТО допоможе посилити безпеку українських кордонів і суверенітету. «Наш шлях до миру, але не на умовах капітуляції, яку нам пропонує російська п’ята колона, а на умовах національних інтересів України», — цитує департамент прес-служби АП слова Президента.

Членство в ЄС — це шлях до добробуту. Щоб у цьому переконатися, варто порівняти, як живуть країни-члени ЄС і народи цих країн, із ситуацією на території колишнього СРСР. Тому альтернативи в України немає. Євроатлантична інтеграція — це також шлях до зміцнення української державності й гідності українських громадян.

Українці зупинили російську агресію і зберегли незалежність. Уперше. Бо завжди, коли Росія нападала (а це постійно трапляється протягом останніх 300 років), Україна не витримувала більш як 1,5—2 роки. Ми вперше продемонстрували, що здатні захистити наш суверенітет, зазначив Президент.

Традиції, на яких виховують українських воїнів, успадковано від козацтва, героїв Української революції та національно-визвольних рухів, героїв УПА, яких нарешті держава визнала повноправними учасниками визвольної боротьби. Чому це так важливо? Бо нове покоління українців вчиться не лише у воїнів АТО і учасників ООС. Тому так природно зазвучало в устах молодого покоління давнє і нове бойове привітання «Слава Україні! — Героям Слава!». А гімн ОУН став маршем ЗСУ. Одне слово, наша армія постійно нарощує силу, отримує нові види озброєння — нове і модернізоване. Тому готова гідно в разі потреби протистояти агресорові.

Об’єднавчий стрижень суспільства

Говорив Президент і про поступове відновлення економічного зростання, яке, за очікуваннями цього року, буде в межах 3,4% і стане рекордним за вісім років.

«Реформи роблять Україну інвестиційно привабливою, тому ми піднялися зі 153-ї на 71-шу сходинку в рейтингу Doing business. І це помічають європейські та світові компанії», — зауважив він. У його планах — відвідання Давоса й зустрічі з членами інвестиційної ради — керівниками компаній, що інвестують в Україну, загальна капіталізація яких становить трильйон доларів.

Ратифікація і чинність Угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі вже забезпечили надходження понад 42% нашого експорту до ЄС. «Це гарна відповідь на те, що Росія оголосила ембарго, закривши всі свої ринки для всіх українських виробників ще з 2013 року. Навіщо вона це робила? Щоб задушити Україну економічно й викинути з робочих місць мільйони українців. Передовсім, до слова, на сході нашої держави вдарити по російськомовних українцях. І лише своєчасна й ефективна переорієнтація на європейський ринок забезпечила нашому експорту і всій економіці нові можливості», — аргументував Петро Порошенко.

Утім, усе разом нічого не варте без мови. Саме вона слугує об’єднавчим стрижнем нашого суспільства. Останнім часом реалізовують заходи, спрямовані не лише на підтримку української мови, а й на розвиток, виробництво українськомовного друкованого, аудіо- та відеопродукту. Зокрема, сформовано цілісну ефективну політику розвитку української книжки, українського кіно, української музики. Нарешті з’явився український медійний простір, саме українськомовний.

«Нас переконували, мовляв, ми не здатні конкурувати з російськими книгарнями. В українських книгарнях зараз нарешті з’явилося багато видань українською мовою. Чому? Бо їх почали купувати, а російськомовні — перестали. І ніхто нікого за вуха не тягне, — провадив далі Президент. — Змінилася нація, змінилася країна, і кожен з вас це відчуває. І сьогодні українськомовні книжки та брошури становлять майже 78% загального обсягу. Російськомовні знаєте скільки? 15%. А вони ж завжди превалювали. Ми жили наче колонія в окупації».

Нарешті запрацював закон про запровадження мовних квот на радіо й телебаченні. «Казали: які квоти? Є ж свобода слова, свобода говорити будь-якою мовою. Говорити — так, але інформаційний простір заповнювати слід українською мовою. Чому? Бо так передбачено ліцензією. Не хочете? Їдьте в Росію і спілкуйтеся російською. Ніхто вам не забороняє, — наголосив Президент. — У побуті спілкуйтеся хоч румунською, хоч російською, хоч кримськотатарською. Підтримаю, якщо спілкуватиметеся англійською. Але якщо ви на державній службі, якщо спілкуєтеся у ЗМІ, — вивчіть українську».

Згідно з останніми даними моніторингу, зросла кількість українськомовних повідомлень, пісень. Це 55%. На регіональних радіостанціях їх поки що 48%. Нічого, підтягнемо. «Але ми ніколи більше не повернемося до цифри 2013 року. Ніколи більше не буде так, що українська мова займатиме 5% ефірного часу, а російська – 51%», — акцентував глава держави.

Набагато помітнішим стає український продукт на телебаченні. Також за даними моніторингу ефіру загальнонаціональних мовників, у 2018 році в середньому частка програм українського виробництва становила вже 79%. На місцевому й регіональному рівні фактична частка програм новин державною мовою сьогодні сягає 99%, а у Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій областях ця цифра дорівнює 100%.

З’явилися українські серіали, власні музичні шоу. Розвитку цього напряму сприяли законодавчі вимоги та позиція глядачів, які змушують національний продукт дедалі більше звучати українською.

Особливі зусилля держава і влада докладатиме для створення патріотичного кіно, а не мильних опер. За словами глави держави, 69 кінопроектів патріотичного спрямування, які пройшли конкурсний відбір, уже отримують державну фінансову допомогу.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»