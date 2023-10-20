У Києві відбулося спільне засідання урядів двох країн, за підсумками якого підписано важливі документи, що допоможуть розширити транзитний зерновий коридор

«Румунія — наш економічний партнер, надійний союзник у протидії російській агресії, держава, з якою маємо численні історичні та культурні зв’язки. Тому тримаємо курс на всебічне партнерство та поглиблення відносин», — зазначив Прем’єр­-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу із Прем’єр­-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

За словами глави українського уряду, вже сьогодні можна говорити про ефективну співпрацю двох країн, зокрема і за час повномасштабної війни. Один з її підсумків, зауважив Денис Шмигаль, — ефективна взаємодія в галузі логістики. Румунія стала частиною зернового коридору та шляхів солідарності, а після поновлення рф чорноморської блокади транзитний коридор через дунайські порти до Румунії став ключовим для українського аграрного експорту.

У трійці — за обсягами торгівлі

«60% нашого експортного зерна йде транзитом через румунську територію. А за обсягами двосторонньої торгівлі Румунія для України вийшла на третє місце. І це далеко не межа», — наголосив Прем’єр­-міністр.

Крім того, нині реалізовують принципи та положення підписаної в серпні цього року угоди між урядами двох країн про посилення співпраці в забезпеченні надійного транзиту.

«Розширивши транзитний коридор у трикутнику Україна — Молдова — Румунія, можемо вдвічі збільшити наші експортні спроможності в цьому напрямі», — зазначив Денис Шмигаль.

Другий результат співпраці України та Румунії — значний прогрес у розвитку прикордонної інфраструктури. Було відкрито нові пункти пропуску «Дяківці — Раковець» та «Красноїльськ — Вікову-­де­-Сус», у планах — відкриття ще чотирьох на Буковині та Закарпатті. За словами глави уряду, є повне взаєморозуміння, як скоординовано модернізувати транскордонні шляхи сполучення.

Відзначив Прем’єр­-міністр України й військово­технічну співпрацю: «Румунські партнери роблять для нас дуже багато. Особлива подяка за створення тренінгового центру для українських пілотів, який запрацює незабаром». Українська сторона сподівається, що Румунія долучиться до відновлення України.

Денис Шмигаль переконаний у продовженні співпраці між країнами у стратегічно важливих напрямах, таких зокрема, як транспорт і логістика, аграрний сектор, прикордонна інфраструктура, енергетика та співпраця у військовій галузі.

Прем’єр­міністр України подякував Румунії за всебічну допомогу під час війни з російським агресором — військову, економічну, фінансову, санкційну.

За підсумками засідання урядів було підписано важливі документи:

• Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через р. Тиса на українсько­румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) — Сігету Мармацієй (Румунія);

• Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Румунії щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва;

• Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію;

• Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством економіки, підприємництва та туризму Румунії;

• Декларацію про наміри між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Румунії;

• Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Національним агентством з лікарських засобів та медичних виробів Румунії.

Уряди України та Румунії за підсумками спільного засідання в Києві підписали Спільну заяву щодо поглиблення співробітництва в різних галузях.

Глава українського уряду повідомив, що у спільній заяві задекларовано співпрацю між двома країнами в економічних і гуманітарних напрямах, зокрема в галузі логістики та розбудові прикордонної інфраструктури.

«У щойно підписаній спільній заяві ми домовилися підвищувати транзитний потенціал для експорту української аграрної продукції через повноцінне використання шляхів солідарності ЄС», — зазначив Денис Шмигаль.

Документ передбачає, що країни погодилися розпочати реалізацію пілотного проєкту спільного прикордонного та митного контролю на пунктах пропуску через спільний кордон.

У фокусі — такі стратегічні напрями, як сільське господарство та енергетика. Денис Шмигаль подякував Румунії за надану допомогу в енергосекторі й зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку. Наша держава зацікавлена в розвитку експортно­імпортних спроможностей з європейським енергетичним простором.

«У спільній заяві наголосили на можливості розширити взаємодію в галузі енергетики, транспорту та цифровізації через статус України як асоційованої держави­учасниці ініціативи «Трьох морів», — повідомив Прем’єр­-міністр України. — Ми побачили, що дух партнерства, дружби та солідарності між Україною та Румунією надзвичайно високий. Уже в найближчому майбутньому продемонструємо нові результати нашої співпраці. І кожен такий результат буде внеском у краще майбутнє українського і румунського народів, в мир та безпеку Європи і світу».

Розвиток попередніх домовленостей

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-­міністром Румунії Марчелом Чолаку та подякував його країні за вагому практичну допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Хочу подякувати вам особисто й людям Румунії за підтримку України, українського народу, а також за ті пакети військової допомоги, які посилили нас на полі бою», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент високо оцінив підсумки свого нещодавнього візиту до Румунії, а також перше в історії українсько­румунських відносин спільне засідання урядів двох країн.

«Це велике досягнення після наших домовленостей на рівні президентів щодо розбудови стратегічного партнерства між країнами. Сьогодні ми бачимо розвиток цих домовленостей», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що українсько-­румунські відносини й надалі поглиблюватимуться. Цьому сприятиме розв’язання актуальних питань двостороннього порядку денного.

«Сьогодні ухвалено стратегічне рішення, про яке ми говорили, щодо румунської мови. Я думаю, що це відповідь на те, яким чином ми будемо й хочемо працювати разом», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент окреслив ключові пріоритети подальшої оборонної підтримки України з боку Румунії, зокрема з урахуванням необхідності забезпечення захисту південного регіону нашої країни та портової інфраструктури Дунаю від російських повітряних атак. Було докладно обговорено питання взаємодії двох держав у контексті гарантування продовольчої безпеки, зокрема акцентовано на важливості розбудови нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції територією Румунії.

Під час зустрічі ішлося про прогрес України на шляху до ЄС, зокрема у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Володимир Зеленський окремо відзначив сприяння румунської сторони в евакуації громадян України з Ізраїлю до Румунії.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Офіс Президента