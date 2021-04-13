Весняний день рік годує. Трудівники села добре знають цю народну мудрість. Однак попри велику зайнятість під час посівної, з’їхалися до Черкас, аби поділитися наболілим. В обласній раді, яка й ініціювала зустріч із представниками фермерських організацій, добре розуміють, що у зв’язку з реформами, певними законодавчими змінами у підприємців виникають труднощі. Завдання місцевої влади — виявити ці проблеми й посприяти їхньому розв’язанню, зауважив голова облради Анатолій Підгорний.

Це необхідно, адже нині фермери та інші сільгоспвиробники нерідко стикаються з фактами шахрайства щодо себе на ринку паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, матеріальних активів та зерна. Через торішній недобір урожаю аграрії мають дуже обмежені фінансові ресурси, а їх ще й намагаються обдурити різні нечесні ділки. А правоохоронці та судові органи не завжди поспішають відновлювати справедливість.

Із такою ситуацією зіткнувся голова ФГ «Струмок» на Уманщині Сергій Гнатюк. Здавалося б, усі необхідні документи є, як і докази шахрайства нечесного постачальника техніки, а добитися справедливого судового рішення не вдається, бідкався фермер.

Дедалі частіше спостерігаємо картину, як у разі смерті голови фермерського господарства латифундисти й нечисті на руку лиходії намагаються правдами й неправдами відібрати в членів ФГ — спадкоємців землю, прибрати до рук угіддя господарства. Ось і цими днями надійшло повідомлення про відтискання землі, яка належить родині фермера в селі Мошурів на Тальнівщині. Про це розповів голова Асоціації фермерів та землевласників Черкаської області депутат обласної ради Віктор Гончаренко.

Ще одна з численних проблем, які турбують аграріїв, — відшкодування ПДВ. На цьому наголошувало багато учасників зустрічі. Минув рік, як уведено новий порядок блокування податкових накладних сільськогосподарських виробників. За словами голови СФГ «Златополь» Золотоніського району Володимира Драча, невеликі суми (10—13 тисяч гривень) ще вдається якось повернути. А ось більші чомусь часто стають недосяжними.

Фермерка зі Смілянщини Катерина Артеменко теж бідкалася про не зовсім зрозумілі вимоги до оформлення документів, які після реалізації виробленої продукції господарство подає у податкову службу. Нібито всіх вимог у цьому додержуються, а податкова накладна блокується.

«Ми втрачаємо чималі кошти з повернення ПДВ через блокування податкових накладних. Щоб мати гарні стосунки з клієнтом і не йти в суд, ми зазвичай повертаємо йому кошти», — сказав гендиректор ТОВ «Черкаський науково-виробничий центр біологічного захисту рослин» Сергій Зубачов. На його думку, важливо змінити підходи до роботи у процесі блокування чи розблокування податкових накладних, аби фермери не втрачали і без того невисокі прибутки.

Заступник голови облдержадміністрації Роман Карманнік зауважив, що тільки цьогоріч до робочої групи при ОДА надійшло 27 звернень про блокування податкових накладних. Більшість із них розглянуто спільно з податковою службою й ухвалено позитивне рішення про повернення податку. Причиною блокування були проблеми з поданням документів.

Начальник ГУ ДПС у Черкаської області Антон Царюк зауважив, що про проблему знають і врегульовують її на рівні спеціальної комісії.

«Процедуру блокування податкових накладних чітко визначено відповідною постановою Кабінету Міністрів. Цю систему запроваджено саме для мінімізації шахрайських дій, а відсоток блокування податкових накладних на Черкащині становить 0,4 загального масиву. Чинні регламент, механізм затвердження та критерії потрапляння накладних на блокування. Робоча комісія із розгляду цих питань засідає щоденно. Ми налагодили комунікацію з підприємцями, і наші інспектори часто допомагають упорядкувати необхідні документи, аби пришвидшити розблокування податкових накладних».

На зустрічі детально обговорили проблеми, спричинені ліцензуванням місць зберігання паливно-мастильних матеріалів сільськогосподарських виробників для власних потреб, проблемні питання у земельних відносинах, пов’язані з використанням земель історико-культурної спадщини, загрози та рівень готовності аграріїв до ринку земель сільськогосподарського призначення.

Фермери із задоволенням зазначали, що їхні лави в області поки що не рідіють. Якщо у сусідніх регіонах і загалом у державі число ФГ зменшується, то на Черкащині поки що такого нема. На сьогодні фермерством в області займаються 1400 осіб, які обробляють 150 тисяч гектарів землі. Підприємці не тільки створюють робочі місця у громадах і сплачують податки, часто на них покладено і соціальну функцію. Фермери постійно допомагають захисникам держави на сході України, під час пандемії постачають засоби індивідуального захисту в лікарні, допомагають із закупівлею обладнання.

Тісна взаємодія з місцевою владою, координація дій має велике значення для успішної роботи та розвитку фермерських господарств. У період локальної і глобальної економічної кризи та тривалих карантинних обмежень, коли і великий, і малий бізнес шукають будь-яку соломинку, аби втриматися на плаву, зауважували сільські підприємці, дуже важливо всіляко сприяти їхній роботі, ретельніше вникати в ситуацію, а не ставити рогатки.

Голова обласної ради Анатолій Підгорний звернувся до правоохоронних органів з вимогою перевірити оприлюднені на зустрічі факти неправомірних дій. Щодо блокування податкових накладних запропонував провести засідання робочої групи, створеної при облдержадміністрації, для прискорення вирішення подібних питань. Внесено пропозицією активізувати роботу відповідної комісії облдержадміністрації в частині інформування сільгоспвиробників, щоб не виникало проблем із поданням документів. Аграрна комісія облради нині працює над текстом звернення до вищих органів влади з викладом порушених фермерами проблем.